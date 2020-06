Phó giám đốc Công an Hà Nội làm Cục trưởng Điều tra ma túy

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó giám đốc Công an Hà Nội, được bổ nhiệm chức Cục trưởng Điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an).

Đại tá Nguyễn Văn Viện phát biểu trong buổi lễ nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Bá Đô.

Quyết định bổ nhiệm đại tá Viện được Bộ trưởng Công an công bố chiều 1/6. Ông Viện tiếp quản công việc từ người tiền nhiệm là trung tướng Phạm Văn Các, nhận quyết định nghỉ hưu trước 3 tháng do không đủ tuổi cho nhiệm kỳ mới.

Đại tá Viện sẽ kiêm chức Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Với 8 năm tham gia đánh án ma túy, đại tá Viện cho biết sẽ cố gắng để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm này, mong nhận được sự hỗ trợ và đồng lòng của cán bộ, chiến sĩ trong C04.

Ông Viện năm nay 54 tuổi, quê huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội, từng công tác tại Phòng Cảnh sát tội phạm về ma túy, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức, Trưởng phòng tham mưu Công an TP Hà Nội. Năm 2018, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội.

Kể từ cuối năm 2018, C04 có 8 cục phó và 10 phòng nghiệp vụ. Năm 2019, Cục này thu giữ gần 2 tấn heroin, hơn một triệu viên ma túy tổng hợp, hơn 600 kg thuốc phiện và gần 800 kg cần sa.

Trong tháng 5, Bộ Công an bổ nhiệm, điều động khoảng 20 chức danh lãnh đạo, trong đó có bốn giám đốc, hơn 10 phó giám đốc công an tỉnh và ba cục trưởng.