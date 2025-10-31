Phố cổ Hội An ngổn ngang sau lũ lịch sử

Nhiều năm sống chung với lũ, người dân đúc rút kinh nghiệm nước rút đến đâu dọn bùn non đến đó.

Sáng 31/10, nhân viên Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An được huy động kiểm tra cơ sở vật chất và dọn dẹp sau lũ. "Nhà tôi bị ngập gần 2 m, cuốn trôi cả tủ lạnh, nhưng tạm gác việc nhà để dọn bảo tàng, kịp đón khách tham quan", một nhân viên cho biết.