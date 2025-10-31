Phố cổ Hội An ngổn ngang sau lũ lịch sử

7h sáng, nước sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu rút xuống 3,6 m, giảm 2,02 m so với đỉnh lũ lúc 2h ngày 30/10. Đỉnh lũ mới vượt mức lịch sử năm 1964 khoảng 0,12 m khiến phố cổ Hội An ngập 1-2 m, một số nơi lút mái nhà. Nước rút, rác thải chất đầy phía sau chùa Cầu, biểu tượng của phố cổ Hội An.
Nhân viên bán vé ở chùa Cầu chỉ tay vào cột gỗ ghi lại các mốc lũ lịch sử ở Hội An. "Đợt lũ này cao hơn đỉnh lũ năm 2007 khoảng 0,2 m, là mức cao nhất trong vài chục năm nay trở lại đây", chị nói.
Nước lũ tràn vào chùa Cầu khoảng một mét, đến sáng nay đã rút hết, nhân viên khẩn trương dọn bùn non để đón khách tham quan.
Trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ nút giao Trần Phú đến Bạch Đằng, rác thải, bùn non và nhiều vật dụng của người dân nằm ngổn ngang.
Rác bám đầy ô cửa nhà dân trên phố cổ Hội An. Mỗi năm, phố cổ hứng chịu 3-4 đợt lũ, thường chỉ kéo dài 2-3 ngày, đợt này dài hơn, bắt đầu từ 26/10 đến nay chưa rút hết.
Trên đường Nguyễn Thái Học, hai nhà hàng đưa bàn ghế và nhiều vật dụng hư hỏng ra giữa đường để xịt rửa.
Lũ rút để lại lớp bùn non dày 0,2-0,3 m. Không chờ nhân viên môi trường, người dân phố cổ gọi nhau cùng dọn dẹp.
Nhiều nhà cổ, hội quán ngổn ngang sau lũ. Cổng được đóng kín tránh du khách vào tham quan khi đang còn bùn non, tường ẩm ướt, không đảm bảo thẩm mỹ và an toàn.
Dù còn ngổn ngang sau lũ, nhiều du khách vẫn thích đạp xe dạo phố cổ.
Trên phố đi bộ, nhiều xe máy được người dân gửi tạm để tránh lũ. Công an đang hướng dẫn người dân đưa xe ra ngoài, trả lại không gian cho người đi bộ.
Nước lũ trong phố cổ đã rút, nhiều khu dân cư phía tây Hội An vẫn còn ngập, người dân phải thuê thuyền di chuyển về nhà.
Nguyễn Đông
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.