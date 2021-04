Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn bị khởi tố

Sáng 13/4, lãnh đạo công an tỉnh Thanh Hoá xác nhận thông tin bắt ông Hồ Đình Tùng theo điều 331 Bộ luật Hình sự về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Lệnh bắt tạm giam bị can ba tháng được thực hiện chiều 12/4. Nhà chức trách đã khám xét nơi làm việc và nhà riêng của ông Tùng. Sai phạm của ông chưa được nhà chức trách công bố.

Ông Hồ Đình Tùng từng giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn. Tháng 9/2020, ông được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND thị xã.

Ông Tùng khi đương chức Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia từng là bị hại trong vụ án cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, giữa tháng 5/2020, trên mạng xã hội xuất hiện một clip có nội dung tố cáo ông nhận hối lộ. Hình ảnh thể hiện trong 58 giây cho thấy ông đứng nói chuyện với một người đàn ông tại phòng làm việc. Hai bên đề cập thủ tục gia hạn cho một dự án trên địa bàn. Ông Tùng nhận tập tiền mệnh giá 500.000 đồng.

UBND thị xã Nghi Sơn và cá nhân ông Tùng đã đề nghị công an vào cuộc. 6 người sau đó đã bị bắt. Trong đó có hai nghi can là phóng viên tạp chí Tài chính Doanh nghiệp. Vụ án này hiện chưa có kết luận điều tra.

Tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù 2-7 năm.