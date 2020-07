Hai phóng viên bị cáo buộc tống tiền lãnh đạo thị xã

Thanh HóaPhạm Văn Ân, 32 tuổi và Lê Doãn Tài, 36 tuổi bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc tham gia tống tiền Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn.

"Cơ quan điều tra đã khởi tố hai bị can về hành vi cưỡng đoạt tài sản", đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức chiều 20/7.

Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của hai nghi can đã được thực hiện hôm 7/7.

Đại tá Hà cho hay, nghi can Ân và Tài đều là phóng viên tạp chí Tài chính Doanh nghiệp có trụ sở tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chưa cung cấp chi tiết vụ án với lý do "đang điều tra mở rộng" nhưng nhà chức trách cho hay liên quan sự việc trước đó 4 người đã bị khởi tố, tạm giam gồm: Lê Xuân Hoàng, 42 tuổi, Lê Trần Tiến Đạt, 32 tuổi, Lê Trần Sính, 46 tuổi, đều ở xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá và Nguyễn Quốc Hưng, 41 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều tra nghi vấn phó chủ tịch huyện nhận tiền của doanh nghiệp Video ghi cảnh ông Tùng nhận tiền được phát tán.

Trước đó, ngày 27/5, trên mạng xã hội Youtube xuất hiện video với nội dung tố cáo ông Hồ Đình Tùng, Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (từ 1/6, đổi tên thành thị xã Nghi Sơn) "nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp". Video 58 giây cho thấy ông Tùng đứng nói chuyện với một người đàn ông tại phòng làm việc. Hai bên đề cập thủ tục gia hạn cho một dự án trên địa bàn. Ông Tùng nhận một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Ông Tùng nhận người trong clip là mình nhưng "không nhận tiền bôi trơn". Ông cho hay ngày 9/5 một người vào phòng làm việc xin trao đổi thủ tục mua lại một mỏ đất đã hết hạn. Trong lúc nói chuyện, người này đưa tiền và ông đã chạy theo trả lại.

Cũng theo ông Tùng, những ngày tiếp ông bị tống tiền bởi một số người lạ mặt. "Họ gửi clip quay cảnh tôi cầm tiền rồi tống tiền 5 tỷ đồng và hướng dẫn cách thức đưa tiền nhưng tôi không thể đáp ứng", ông nói.

Do bị tống tiền, ông Tùng đã đề nghị công an can thiệp, điều tra.

Lam Sơn