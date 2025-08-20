Phó bí thư Hà Nội: Tính toán việc xây trường để tránh lãng phí

Hà Nội cần tính toán lại việc xây trường, như 2-3 trường tiểu học, THCS ở một phường/xã, bởi tỷ lệ sinh ở nhiều khu vực đã giảm, có thể gây lãng phí, theo Phó bí thư thường trực thành ủy.

Ông Nguyễn Văn Phong nêu quan điểm trên tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, ngày 20/8.

Ông nói "rất băn khoăn" khi được biết một phường định xây hai trường tiểu học gần nhau, nhằm khắc phục tình trạng thiếu trường.

"Tôi hỏi tại sao lại xây cạnh nhau, các đồng chí nói như thế mới phấn đấu để đạt chuẩn", ông kể.

Phân tích rõ hơn, ông cho biết theo xu hướng phát triển đô thị của nhiều nước, quá trình đô thị hóa diễn ra khoảng 20 năm, sau đó là biến động về dân cư. Nhưng nơi xa trung tâm sẽ giảm dân, dẫn đến thừa trường. Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản đã gặp phải tình trạng này.

"Trong khi chúng ta đã có điều kiện nhất định để dự báo được việc này, có nhất thiết một xã mới cứ phải có 2-3 trường tiểu học, 2-3 trường THCS không? Chúng ta phải tính toán", ông nói, dẫn chứng bằng việc tỷ lệ sinh ở nhiều khu vực ngoại thành đã giảm.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư thường trực thành ủy Hà Nội, tại hội nghị sáng 20/8. Ảnh: Lê Cường

Ông Phong đề nghị thành phố rà soát và đánh giá lại quy hoạch, xem xét xây dựng các trường liên cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia quản lý. Theo ông, việc xây trường do các quận, huyện cũ, nay là phường, xã chủ động, còn Sở không có thẩm quyền. Việc này có thể dẫn tới lãng phí, thừa, thiếu trường cục bộ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương cho biết năm học mới cả thành phố có 2.954 trường, trong đó 43 trường được xây mới. Đây là một trong những thành quả nổi bật của ngành giáo dục.

Sở sẽ rà soát, bổ sung, quy hoạch mạng lưới trường học, chú trọng sửa chữa, nâng cấp trường học và nhà vệ sinh. Sở cũng nâng cao việc dự báo về phát triển trường lớp và giáo viên để phù hợp với điều kiện thực tế.

Nhiều năm nay, vấn đề nổi cộm ở Hà Nội là thiếu trường THPT (cấp 3). Kỳ thi lớp 10 công lập đặc biệt căng thẳng, khi tỷ lệ học sinh đỗ khoảng 60-62%. Trong 43 trường xây mới, chỉ có 3 trường THPT.

Năm học 2025-2026, Hà Nội có hơn 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông, tăng khoảng 60.000 so với năm ngoái. Quy mô học sinh của thủ đô xếp thứ hai cả nước, sau TP HCM (2,5 triệu học sinh).

Học sinh lớp 1, 9 và 12 tựu trường từ ngày 22/8, các khối còn lại 29/8. Khối tư thục được tựu trường sớm hơn, nên từ đầu tháng 8, nhiều trường tư đã đón học sinh, bắt đầu giảng dạy chương trình chính khóa.

Thanh Hằng