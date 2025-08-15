Hà Nội có 43 trường học mới

Hà Nội43 trường học mới được xây dựng, dự kiến đón học sinh vào tháng 9, hầu hết ở bậc mầm non, tiểu học, chỉ ba trường THPT.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 14/8 cho biết trong 43 trường mới có 16 trường tư thục, 27 trường công lập.

Xét theo khối lớp, số trường mầm non là 17, kế đó là tiểu học (13), THCS (10) và THPT (3).

Xét theo khu vực, quận Hoàng Mai cũ có thêm nhiều trường nhất - 10. Đây là điểm nóng về chỗ học công lập, phụ huynh từng phải bốc thăm để có suất học mầm non cho con. Bắc Từ Liêm có thêm 7 trường, Hà Đông 5, Cầu Giấy 4, Nam Từ Liêm 2...

Danh sách trường cụ thể như sau (một số chưa có tên chính thức):

TT Tên Quận /huyện theo địa bàn cũ Loại hình 1 Mầm non Đức Thắng Bắc Từ Liêm Công lập 2 Mầm non Hoa Anh Đào Thanh Xuân Tư thục 3 Mầm non Hoàng Công Hà Đông Công lập 4 Mầm non Nhật Bản Hà Đông Tư thục 5 Mầm non Sakuke Hà Đông Tư thục 6 Mầm non Ceo Quốc Oai Tư thục 7 Mầm non Hoa Sen Hoàng Mai Công lập 8 Mầm non Hoàng Tăng Bí Bắc Từ Liêm Công lập 9 Mầm non Lâm Tiên Đông Anh Công lập 10 Mầm non Nguyễn Trực Thanh Oai Công lập 11 Mầm non ô C1-NT3 Yên Sở Hoàng Mai Công lập 12 Mầm non ô F3-NT3 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Công lập 13 Mầm non Ước Mơ Nam Từ Liêm Tư thục 14 Mầm non Sao Mai - Định Công Hoàng Mai Công lập 15 MN SteameQ Hà Đông Tư thục 16 Mầm non Tân Phong Bắc Từ Liêm Công lập 17 Mầm non Nguyễn Thị Minh Khai Bắc Từ Liêm Công lập 18 Tiểu học Bắc Từ Liêm Bắc Từ Liêm Công lập 19 Tiểu học Bùi Quốc Khái ô F4-TH2 Hoàng Mai Công lập 20 Tiểu học Đỗ Mười - C1-TH2 Yên Sở - Hoàng Mai Hoàng Mai Công lập 21 Tiểu học Đoàn Thị Điểm TT - Symphony Hoài Đức Hoài Đức Tư thục 22 Tiểu học Đoàn Thị Điểm công lập - Tây Hồ Tây Hồ Công lập 23 Tiểu học Dương Văn Bé (ô F3TH4 phường Vĩnh Hưng cũ, phường Vĩnh Hưng mới) - Hoàng Mai Công lập 24 Tiểu học Hạ Yên Quyết Cầu Giấy Cầu Giấy Công lập 25 Tiểu học Nam Dư (ô G2TH1 phường Lĩnh Nam ) Hoàng Mai Công lập 26 Tiểu học Nguyễn Văn Siêu - ô D2-TH5 Định Công - Hoàng Mai Công lập 27 Tiểu học Thiên Lộc - Đông Anh. Đông Anh Công lập 28 Tiểu học Genesis Hà Nội Nam Từ Liêm Tư thục 29 Tiểu học -THCS Ngôi sao Đại Thanh - TT Thanh Trì Tư thục 30 Tiểu học Tư thục Ceo - Quốc Oai Quốc Oai Tư thục 31 THCS Chế Lan Viên Bắc Từ Liêm Công lập 32 THCS Đoàn Thị Điểm Symphony Hoài Đức Tư thục 33 THCS Hà Nội Stemberg Thanh Trì Tư thục 34 THCS Hạ Yên Quyết Cầu Giấy Công lập 35 THCS NewSchool Hà Đông Tư thục 36 THCS Nguyễn Như Uyên Cầu Giấy Công lập 37 THCS Quảng Oai Ba Vì Công lập 38 THCS Bắc Từ Liêm Bắc Từ Liêm Công lập 39 THPT Đỗ Mười Hoàng Mai Công lập 40 THPT Phúc Thịnh Đông Anh Công lập 41 THPT tại ô A11 Trung Hòa Cầu Giấy Công lập 42 Tiểu học Victoria 3 Long Biên Tư thục 43 THCS Victoria 3 Long Biên Tư thục

Năm học 2025-2026, Hà Nội có hơn 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông, tăng khoảng 60.000 so với năm ngoái, tổng số trường học là 2.954. Quy mô học sinh của thủ đô xếp thứ hai cả nước, sau TP HCM (2,5 triệu học sinh).

Nhiều năm qua, Hà Nội đối mặt tình trạng thiếu trường công lập. Một trong những lý do là dân số cơ học tăng nhanh. Lãnh đạo thành phố từng cho biết mức tăng khoảng 50.000-60.000 học sinh mỗi năm tương ứng với 30-40 trường học.

Tháng 10/2024, Chính phủ cho phép Hà Nội, TP HCM có thể dùng diện tích sàn thay cho diện tích đất khi xây trường, nhằm khắc phục phần nào hạn chế tại các khu vực đô thị có mật độ dân số cao.

Lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 của hơn 2 nghìn học sinh, thầy cô trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội. Ảnh: Đinh Trọng Hải

Thanh Hằng