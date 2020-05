Phim 'White Lines' gây chú ý với cảnh tiệc sex

Hàng chục nam nữ cởi đồ trong tiệc ở tập đầu series 18+ "White Lines" trên Netflix.

Ra mắt từ ngày 15/5, White Lines được báo Âu Mỹ xem là một trong những series thu hút khán giả hè này. Ở Việt Nam, loạt phim vào top 5 được xem nhiều tuần qua. Câu chuyện bắt đầu khi Zoe (Laura Haddock đóng) hay tin anh trai tên Axel (Tom Rhys Harries) được tìm thấy xác, sau 20 năm bặt vô âm tín. Để điều tra, Zoe tìm đến đảo Ibiza (Tây Ban Nha), nơi anh mình làm DJ trước khi chết. Cô bước vào thế giới của những cuộc vui choáng ngợp, đồng thời nhặt nhạnh những mẩu tin tức về người quá cố.

Yếu tố tình dục được các cây bút nhắc đến nhiều khi bàn về loạt phim. Ngay tập đầu có cảnh ân ái tập thể trong một bữa tiệc, do nhân vật Anna (Angela Griffin đóng) - bạn của Axel - tổ chức. Trích đoạn này cũng giới thiệu tính cách nhân vật Oriol (Juan Diego Botto) - con trai một ông trùm. Cả Anna và Oriol đều liên quan đến việc năm xưa của Axel.

Trailer White Lines Trailer phim.

Trang Daily Beast nhận định cảnh này gợi nhớ đến bữa tiệc tình dục trong phim nổi tiếng Eyes Wide Shut của đạo diễn Stanley Kubrick. Trang Decider đánh giá đây là một trong 10 cảnh tình dục hay nhất trong phim dài tập từ đầu năm nay. Ngoài giới thiệu nhân vật, cảnh này tạo sự gắn kết về tinh thần giữa hai tuyến hiện tại và quá khứ, khi người quá cố - Axel - cũng từng sống trụy lạc. Trang Thrillist cho rằng tác phẩm mang tinh thần giống phim Wolf of Wall Street của Martin Scorsese (cũng mô tả nhiều cuộc ăn chơi).

Trên Metro, diễn viên Angela Griffin cho biết cảnh quay mất hàng giờ để thực hiện, trong đó các diễn viên được thông báo kỹ về điều kiện làm việc. Ê-kíp sẽ can thiệp nếu bất kỳ ai không thoải mái hoặc thấy không an toàn với cử chỉ của bạn diễn. Angela không phải khỏa thân nhưng phải diễn cảnh hướng dẫn những người trong bữa tiệc. Cô tiết lộ trích đoạn trong phim ngắn hơn nhiều so với những gì đã quay.

Một cảnh ăn chơi trong phim. Ảnh: Netflix.

Những bữa tiệc với phụ nữ, chất kích thích và âm nhạc xuất hiện nhiều lần ở các tập sau. Ngoài đời, đảo Ibiza cũng nổi tiếng về âm nhạc và những cuộc vui sôi động. Hàng năm, các cầu thủ ở giải bóng đá Tây Ban Nha thường chọn nơi đây nghỉ mát. Nhạc điện tử, quán bar và hộp đêm là một phần văn hóa ở đảo. Trên The Sun, Tamer Hassan - một diễn viên từng đến Ibiza nhiều lần - cho rằng phim White Lines mô tả sát đời thật. Những bữa tiệc kín giống trong series thường diễn ra bí mật khi các câu lạc bộ đã đóng cửa.

"Tôi đến đó nhiều lần ở thập niên 1980 và 1990, khi còn độc thân, và đã thấy mọi thứ trong các biệt thự. Đó là nơi con người phóng túng. Mọi chuyện có thể xảy ra, và bạn sẽ thấy nhiều thứ bình thường không bao giờ thấy", Tamer nói. Anh cũng nhận định người lần đầu đến Ibiza sẽ trải qua cảm xúc ngỡ ngàng giống nhân vật Zoe trong phim (vốn làm nghề quản lý thư viện ở Anh).

Nhịp sống của hòn đảo này phù hợp với White Lines - loạt phim bàn về lối sống phóng túng và cái giá phải trả. Trên hành trình phá án, Zoe dần nhận ra con người thật của Axel - đen tối hơn những gì cô từng biết. Chàng trai tóc vàng người Anh chơi nhạc tài hoa, sống bất cần, nghiện những cảm xúc mạnh, thích được mọi người chú ý, thậm chí tôn sùng, muốn có bữa tiệc lớn hơn cả của Freddie Mercury (thủ lĩnh nhóm nhạc Queen).

Zoe dần chứng kiến góc khuất trong cuộc sống của anh mình. Ảnh: Netflix.

Quan điểm "cháy hết mình vì tuổi trẻ", cũng như không khí tiệc tùng trên hòn đảo ngày càng khiến chàng trai nảy sinh những suy nghĩ quá trớn. Nguyên nhân cái chết của Axel được tiết lộ ở tập cuối, nhưng điểm nhấn của phim lại là sự chuyển biến tâm lý của Zoe sau khi khám phá những sự thật trên hành trình điều tra.

Biên kịch của White Lines là Álex Pina - người sáng tạo series Money Heist. Trong phim mới, Pina xây dựng nhiều nhân vật người Anh nhưng vẫn lấy bối cảnh ở một vùng Tây Ban Nha (đất nước của anh). Cũng như Money Heist, tác phẩm dành nhiều thời lượng để các nhân vật giãi bày cảm xúc, đôi lúc lấn át cả yếu tố điều tra. Khán giả của dòng phim phá án có thể sẽ thất vọng khi White Lines có hơi ít nút thắt mở về manh mối án mạng. Cao trào của phim cũng thiếu kịch tính, thiên về kể chuyện hơn hành động.

63% giới phê bình đánh giá tích cực về phim trên Rotten Tomatoes, trong đó nhiều người khen không khí phim. Tuy nhiên, trang Times (Anh) đánh giá thấp phần thoại, Independent chê những cảnh hồi tưởng của phim mang nhịp độ quá chậm, còn nhân vật Marcus (Daniel Mays đóng, bạn của Axel và giữ vai trò quan trọng trong phim) bị xây dựng theo kiểu "nước đôi", có lúc tỏ ra nguy hiểm, có lúc lại dễ mến.

Phim gồm 10 tập, phát sóng trên Netflix với nhãn 18+.

Ân Nguyễn