Phim Việt về không tặc hé lộ cảnh cao trào

"Tử chiến trên không" - phim Việt đầu tiên về không tặc - hé lộ cảnh tội phạm (Thái Hòa đóng) khống chế hành khách, đe dọa chuyến bay.

Teaser "Tử chiến trên không" Teaser "Tử chiến trên không" - phim dự kiến ra rạp tháng 9. Video: Đoàn phim cung cấp

Trong teaser phát hành ngày 26/7, Thái Hòa hóa thành Long - người cầm đầu vụ cướp máy bay. Sau khi giành quyền kiểm soát, Long cùng đồng bọn áp chế phi hành đoàn với lời đe dọa: "Nếu như ai hạ tay xuống, người đó sẽ bị bắn chết". Chuyến bay sau đó rơi vào tình huống nguy cấp khi phi công bị dí súng vào đầu, phải thay đổi lộ trình. Nhóm tội phạm khống chế tiếp viên, gây thương tích cho nhiều hành khách.

Ở phe chính diện, Kaity Nguyễn đóng vai tiếp viên nỗ lực che chở cho một đứa trẻ. Thanh Sơn vào vai một thanh niên dũng cảm đối đầu kẻ thủ ác dù yếu thế.

Thái Hòa cho biết khi đạo diễn gửi kịch bản, anh liền đồng ý bởi Long là dạng vai anh mong chờ đã lâu. Diễn viên thích đóng tuyến phản diện, khiến khán giả phải ghét - dạng nhân vật đang thiếu trong sự nghiệp của anh.

Đại diện êkíp cho biết đề tài không tặc mới mẻ, hấp dẫn song cũng là thử thách lớn với đoàn phim. Họ đặt tiêu chí đưa người xem trở lại giai đoạn sau năm 1975, thiết bị an ninh còn thô sơ, các chuyến bay tiềm ẩn nhiều rủi ro.



Êkíp phục dựng nội thất máy bay để tái hiện không khí xưa, từ bảng điều khiển, ghế ngồi, cabin đến tông màu phim. Dự án do Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp Galaxy Group sản xuất, đạo diễn Lê Nhật Quang thực hiện, "lấy cảm hứng từ một vụ cướp máy bay có thật".

Thái Hòa trở lại với dự án mới sau thành công của "Địa đạo". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Thái Hòa, 51 tuổi, sinh tại TP HCM, vào nghề từ những năm 1990. Những năm 2000, anh thành công trên sân khấu hài, như chương trình Gala Cười 2003. Anh gây ấn tượng với nhiều tác phẩm điện ảnh Để Mai tính, Long Ruồi, Cưới ngay kẻo lỡ. Năm 2020, anh tham gia Tiệc trăng máu của đạo diễn Quang Dũng - tác phẩm vào top năm doanh thu phim Việt cao nhất mọi thời khi đó (175 tỷ đồng).

Năm 2021, anh góp mặt trong series Cây táo nở hoa. Năm 2023, anh đoạt hai danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc điện ảnh (Con Nhót mót chồng) lẫn truyền hình (Mẹ Rơm) tại giải Cánh Diều. Thái Hòa cũng giành Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2023. Hồi tháng 3, phim Địa đạo (Bùi Thạc Chuyên đạo diễn) do anh đóng chính thu về hơn 170 tỷ đồng. Ngoài diễn xuất, anh là biên kịch, tác giả của hai dự án ăn khách - Người vợ ma và Quả tim máu.

Thái Hòa diễn cảnh tự tát vào mặt 40 lần Thái Hòa đóng người cha nghiện rượu trong "Con Nhót mót chồng". Video: Đoàn phim cung cấp

Mai Nhật