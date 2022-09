Phim Việt tranh giải tại Liên hoan phim Busan

"Memento Mori: Đất" - phim Việt về người mẹ ung thư - thi hạng mục New Currents của Liên hoan phim Busan 2022 tại Hàn Quốc.

Theo Variety, tác phẩm của đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ là phim Việt duy nhất tranh giải ở New Currents - hạng mục dành cho các đạo diễn trẻ châu Á tại Liên hoan phim Busan. Phim cạnh tranh với các tác phẩm như Ajooma (Singapore - Hàn Quốc), Blue again (Thái Lan), Hail to hell (Hàn Quốc), A place called silence (Malaysia)... Tác phẩm dự thi từ ngày 5 đến 14/10 ở Busan, đồng thời công chiếu trong nước ngày 7/10, do BHD phát hành.

Trailer "Memento Mori: Đất" Trailer "Memento Mori: Đất". Video: BHD

Ban tổ chức liên hoan phim đánh giá tác phẩm đã nắm bắt được những khoảnh khắc đẹp đẽ giữa sự sống và cái chết - một chủ đề gai góc. Đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ cho biết xúc động khi phim đầu tay gây chú ý. Anh nói: "Đến giờ, tôi vẫn chưa tin tác phẩm của chúng tôi sẽ được ra mắt ở danh mục quan trọng nhất của một liên hoan phim hàng đầu, là giấc mơ của các nhà làm phim".

Memento Mori: Đất do Marcus Mạnh Cường Vũ viết kịch bản, lấy cảm hứng từ chuyện có thật trong sách Điểm đến của cuộc đời của tác giả Đặng Hoàng Giang. Phim lấy bối cảnh ở rẫy cà phê vùng cao nguyên, mở đầu với câu chuyện về đôi vợ chồng Vân và Hoàng. Vân - người mẹ trẻ theo đạo Thiên Chúa - mắc bệnh liệt giường, chỉ còn sống vài tháng nữa. Cô tìm cách để lại những lời nhắn gửi cho hai con gái - Nguyệt và Nga, đồng thời mong cuối đời được hiến giác mạc cho y học. Phim quy tụ các diễn viên: Red (vai Vân), Kim (vai Hoàng), Thạch Kim Long (bố Vân), Hữu Thanh Tùng (Kiên), Triệu Mẫn (Nguyệt) và Triệu Minh (Nga).

Đôi diễn viên chính trong "Memento Mori: Đất". Ảnh: IMDb

Tác phẩm thuộc bộ ba phim mang tên chung Memento Mori the Movie, lấy cảm hứng từ đất, nước, lửa - ba nguyên tố tạo nên cuộc sống. Trong tiếng Latin, Memento Mori nghĩa là "Hãy nhớ rằng ngươi sẽ chết". Đạo diễn cho biết: "5 năm theo đuổi, Memento Mori với tôi không chỉ là một tác phẩm điện ảnh. Chúng tôi muốn mọi người đều nhớ và trân quý cuộc sống".

Giải New Currents được trao cho hai tác phẩm xuất sắc, được lựa chọn từ phim đầu tay hoặc thứ hai của các đạo diễn mới ở châu Á. Phim chiến thắng sẽ nhận 30.000 USD tiền mặt. Năm 2019, Ròm của Trần Thanh Huy được vinh danh ở hạng mục này. Năm 2021, Miền ký ức - phim của đạo diễn Bùi Kim Quy - cũng tranh giải cùng 10 tác phẩm khác.

Liên hoan phim quốc tế Busan là một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất châu Á, được tổ chức từ năm 1996. Giải thưởng chủ yếu tôn vinh các đạo diễn trẻ, tác phẩm mới ra mắt với 21 hạng mục.

Mai Nhật