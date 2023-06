Phim Việt không ra rạp dịp hè

Phim Việt hoàn toàn vắng bóng sân nhà mùa hè năm nay, nhường chỗ cho loạt bom tấn quốc tế.

Sau thành công từ hai phim Nhà bà Nữ (Trấn Thành) và Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh (Lý Hải) nửa đầu năm, thị trường phim Việt hè này (tháng 6 đến tháng 8) không có lịch chiếu tác phẩm trong nước. Thay vào đó, gần 10 phim ngoại liên tiếp phát hành, như: Fast & Furious 10, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Nàng tiên cá, Transformers 7, The Flash...

Phim Việt có suất chiếu gần nhất là Kẻ ẩn danh (ngày 25/8) và Đất rừng phương Nam (ngày 20/10).

Phim "Kẻ ẩn danh", có Kiều Minh Tuấn đóng chính, là tác phẩm Việt gần nhất ra mắt, ngày 25/8. Ảnh: V Pictures

Trừ giai đoạn dịch, so với các năm trước, năm nay, lần đầu không có phim nội địa chiếu hè. Giới chuyên môn đánh giá tác phẩm trong nước không góp mặt trên đường đua dịp này chủ yếu do tốc độ sản xuất sau dịch chưa hồi phục, khó cạnh tranh với các bom tấn mùa hè (summer blockbuster) của Hollywood.

Năm ngoái, số lượng phim Việt sản xuất chỉ đạt khoảng 50% so với trước dịch. Sáu tháng đầu năm 2022, có hơn 24 tác phẩm trong nước ra mắt. Còn nửa đầu năm nay, phim Việt ra rạp thấp hơn so với cùng kỳ, khoảng 10 tác phẩm. Lý giải điều này, đạo diễn Lê Thanh Hòa cho rằng kinh tế suy thoái khiến nhà sản xuất thiếu chi phí thanh toán máy móc, thiết bị, cắt giảm thành viên êkíp.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, giám đốc Nội dung CJ CGV Việt Nam, việc chọn ngày phát hành là yếu tố quan trọng để đảm bảo doanh thu. "Muốn hút khách, êkíp làm phim thường chọn công chiếu vào dịp lễ, có ngày nghỉ dài, những kỳ nghỉ lễ này thường là nửa đầu năm và cuối năm", ông Hải nói.

Nhà sản xuất Hằng Trịnh đồng quan điểm, nói các nhà làm phim tập trung nghiên cứu thị trường, quan sát các phim thua lỗ trong thời gian qua để rút kinh nghiệm cho tác phẩm của mình. Để nâng cao chất lượng phim, đạo diễn và sản xuất dành nhiều thời gian làm hậu kỳ nên chưa vội ra mắt dịp hè.

Mùa phim hè còn là dịp lý tưởng cho đối tượng khán giả thiếu nhi, nhưng từ đầu năm nay không có tác phẩm thiếu nhi nào phát hành. Phim gần nhất là Maika: Cô bé đến từ hành tinh khác, công chiếu 1/6 năm ngoái, bị lỗ nặng.

Hằng Trịnh nhận xét các tác phẩm thiếu nhi trong nước không phải là thể loại mang lại doanh thu vượt bậc, do số lượng ít ỏi, chưa thật sự hình thành dòng phim. Nhìn chung, phân khúc này thường là phim cho gia đình, bị hoạt hình nước ngoài lấn át.

Tuy vậy, giới chuyên môn tỏ ra lạc quan với phim Việt giai đoạn cuối năm nay, đầu năm 2024. Các dự án đang trong quá trình sản xuất và hậu kỳ như Người vợ cuối cùng (Victor Vũ), Móng vuốt (Lê Thanh Sơn), Mai (Trấn Thành), Tết ở làng địa ngục (Trần Hữu Tấn).

Biên kịch Trần Khánh Hoàng nói: "Phim Việt vắng bóng dịp hè không phải vấn đề quan trọng. Từ tháng 8 trở đi mới là thời điểm cạnh tranh thật sự".

Những năm trước, tác phẩm Việt ra rạp nhỏ giọt ở mùa phim hè, chủ yếu do nhà sản xuất muốn thử sức (Kẻ đào mồ - lỗ nặng), hoặc bị hoãn chiếu nhiều lần nên rơi vào mùa hè như Em và Trịnh - tác phẩm vượt mốc 100 tỷ đồng dù chịu sức ép lớn từ các phim ngoại. Sau đó, có số ít dự án nội địa công chiếu: Dân chơi không sợ con rơi (tháng 7), Duyên ma, Vô diện sát nhân (tháng 8), nhưng doanh thu không cao vì kịch bản mỏng, kỹ xảo thô.

Quế Chi