Phim Việt đoạt giải tại Liên hoan phim Berlin

ĐứcPhim "Vị" của đạo diễn Lê Bảo giành giải đặc biệt của ban giám khảo hạng mục "Encounters" tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 71.

Kết quả được công bố trên website, fanpage của liên hoan phim tối 6/3 (giờ Việt Nam). Đại diện ban giám khảo nhận xét về phim: "Một sự trừu tượng hóa các mối quan hệ xã hội, có bố cục và được sắp xếp một cách táo bạo, sử dụng những mảng miếng rất cụ thể - những căn nhà lụp xụp của khu ổ chuột, luật bóng đá, nấu ăn, cân nặng, để xây dựng nên cuộc đối chọi căng thẳng giữa việc giải thoát khỏi khổ hạnh và quay lại bể khổ".

Trailer phim "Taste" Trailer phim "Vị". Video: Youtube Berlinale.

Lê Bảo phát biểu nhận giải qua video gửi cho ban tổ chức. Anh cảm ơn các diễn viên, thành viên trong êkíp. "Khi nghĩ về kỷ niệm trong quá trình quay phim, tôi thấy đó đều là những khoảnh khắc thật quý giá. Tôi hạnh phúc khi có mọi người bên cạnh. Mỗi chúng ta là một phần của Vị", Lê Bảo nói.

Phim dài 97 phút, lấy bối cảnh khu ổ chuột ở TP HCM, xoay quanh câu chuyện cầu thủ người Nigeria thất nghiệp, tìm kiếm vị trí trong xã hội. Anh sau đó kết bạn và chuyển đến sống cùng bốn phụ nữ trung niên. Vị là phim đầu tay của Lê Bảo, hợp tác một số nhà sản xuất Singapore, Pháp, Thái Lan, Đức và Đài Loan. Vị từng nhận giải "Dự án triển vọng nhất" tại Silver Screen Awards, Singapore.

Đạo diễn Lê Bảo sinh năm 1990 tại TP HCM, là một nhà làm phim độc lập. Ảnh: Youtube Berlinale.

Encounters (Những cuộc gặp gỡ) là hạng mục nhằm thúc đẩy nhà làm phim độc lập sáng tạo về cấu trúc, thẩm mỹ, áp dụng những quan điểm mới trong điện ảnh. Năm nay, hạng mục có 12 phim, trong đó có bảy tác phẩm đầu tay. Ngoài Vị, các giải thưởng được trao ở hạng mục này gồm: "Đạo diễn xuất sắc" thuộc về Ramon Zürcher và Silvan Zürcher (Thụy Sĩ) với phim The Girl and the Spider, Denis Côté (Canada) với phim Social Hygiene. Phim hay nhất gọi tên We của nữ đạo diễn người Pháp - Alice Diop

Do dịch, Liên hoan phim Berlin 2021 chia làm hai đợt. Đợt một từ ngày 1 - 5/3, khai mạc, công bố các giải thưởng theo hình thức trực tuyến. Giai đoạn hai diễn ra từ ngày 9 - 20/6, gồm công chiếu phim ở rạp, tổ chức sự kiện thảm đỏ, trao giải. Năm nay, liên hoan quy tụ 170 phim đến từ 59 quốc gia, vùng lãnh thổ, tranh tài ở 11 hạng mục.

Hiểu Nhân