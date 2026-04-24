Phim về Michael Jackson 'thiếu chiều sâu'

Giới chuyên môn cho rằng kịch bản phim "Michael" chỉ tập trung vào cột mốc sự nghiệp, thiếu câu chuyện đời tư để làm rõ tính cách nhân vật.

Tác phẩm do Antoine Fuqua đạo diễn từ kịch bản của John Logan, tái hiện sự nghiệp của Michael Jackson từ lúc hoạt động cùng nhóm Jackson 5 vào thập niên 1960 đến tách ra solo. Trước khi ra mắt, dự án được kỳ vọng khắc họa quá trình ông trở thành một trong những nghệ sĩ giải trí vĩ đại nhất mọi thời. Tuy nhiên, sau suất chiếu sớm tại Mỹ hôm 21/4, phim nhận điểm thối 36% từ 126 bài đánh giá trên Rotten Tomatoes, 40/100 điểm ở trang Metacritic.

Trailer phim 'Michael' Trailer "Michael", công chiếu trong nước ngày 26/4. Phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi và có người bảo hộ đi kèm.

Nhiều nhà phê bình nói thất vọng khi cốt truyện không khai thác được sự phức tạp của Michael. Cây bút Robert Daniels của trang RogerEbert chấm phim 1/4 sao, nhận định việc xây dựng nhân vật hời hợt khiến tác phẩm không thể khắc họa Michael như một nghệ sĩ sáng tạo hay con người có tính cách phức tạp.

Trong khoảng 20 phút đầu, phim lướt nhanh từ năm 1966 - khi nhóm Jackson bắt đầu lưu diễn - đến năm 1968 lúc được hãng thu âm Motown phát hiện tại Nhà hát Regal (Chicago, Mỹ), rồi sang các bản thu đầu tiên năm 1969. Nhịp kể gấp gáp khiến phim bỏ qua những khía cạnh quan trọng, điển hình là việc người cha Joe Jackson đưa các con ở độ tuổi vị thành niên biểu diễn trong câu lạc bộ, hay Michael thể hiện ca khúc có nội dung tình cảm không phù hợp với độ tuổi.

Robert Daniels viết: "Michael không độc đáo về mặt nghệ thuật, không tạo được sự hứng thú tức thì và cũng không đột phá. Nó quá an toàn và không hề có tính thử thách về mặt kể chuyện".

BBC chấm 1/5 sao, nhận xét phim nhạt nhòa "giống chương trình truyền hình chiếu ban ngày". Theo nhà phê bình Nicholas Barber, tác phẩm chủ động lược bỏ những chi tiết có thể gây tranh cãi và khép lại câu chuyện ở thập niên 1980, trước khi các cáo buộc lạm dụng trẻ em nhắm vào Michael Jackson xuất hiện. "Jackson luôn khao khát tạo ra những tác phẩm giải trí ngoạn mục và đột phá. Thế nhưng, bộ phim lại thiếu đi tinh thần đó", Barber bình luận.

Một số chuyên trang điện ảnh như IGN, IndieWire cho rằng tác phẩm khiến bức chân dung về ông hoàng nhạc pop trở nên nhàm chán. Empire gọi đây là phim tiểu sử âm nhạc mang tính công thức, thiếu điểm nhấn.

Phần âm nhạc là điểm sáng hiếm hoi. Theo USA Today, các ca khúc kinh điển như Billie Jean, Beat It, Thriller hay Ben được xử lý chất lượng âm thanh sống động. Diễn xuất của Jaafar Jackson - cháu trai của Michael - nhận lời khen khi anh tái hiện hình ảnh người chú từ vũ đạo đến thần thái, gợi nhớ giai đoạn hoàng kim trong sự nghiệp ở thập niên 1980.

Theo New Yorker, những tranh cãi xoay quanh nội dung phim phản ánh quá trình thay đổi cấu trúc kịch bản. Trước khi ra mắt, Michael đã trải qua giai đoạn viết lại nội dung và ghi hình bổ sung với chi phí khoảng 15 triệu USD.

Ở bản gốc, phim mở đầu vào năm 1993 với cảnh cảnh sát đột kích khu điền trang Neverland của Michael Jackson sau khi ông bị cáo buộc lạm dụng tình dục cậu bé Jordan Chandler. Câu chuyện quay ngược thời gian để kể lại cuộc đời của ngôi sao nhạc pop, rồi dẫn trở lại vụ kiện của gia đình Chandler. Jackson dàn xếp sự việc với khoản bồi thường 23 triệu USD trước khi cuộc điều tra khép lại do gia đình Chandler ngừng hợp tác cơ quan công tố.

Tuy nhiên, trong bản phim cuối, toàn bộ chi tiết liên quan đến Jordan Chandler và các cáo buộc từ gia đình này bị loại bỏ. Theo Variety, nguyên nhân được cho là luật sư của gia đình Jackson phát hiện thỏa thuận dàn xếp vụ kiện có điều khoản về việc cấm tái hiện hoặc nhắc đến Chandler trong bất kỳ bộ phim nào. Do đó, cảnh mở đầu với cuộc đột kích Neverland đã bị cắt. Trong cuộc phỏng vấn với New Yorker, đạo diễn Antoine Fuqua nói không tin Michael Jackson thực hiện những hành vi như cáo buộc, dù có nhiều người tố cáo và bản thân ca sĩ từng thừa nhận việc cho các cậu bé ngủ chung giường.

Michael Jackson (1958-2009) sinh ra trong gia đình có 10 anh chị em. Ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc năm 11 tuổi khi tham gia ban nhạc The Jackson 5 và hoạt động độc lập vào năm 1987. Tháng 11/1982, Michael ra mắt Thriller - album được tổ chức kỷ lục Guinness công nhận bán chạy nhất mọi thời.

Suốt sự nghiệp, nghệ sĩ giành 13 cúp Grammy và sáu giải Billboard. Ông cũng nhận giải AMAs cho Nghệ sĩ của thế kỷ và giải Bambi tôn vinh Nghệ sĩ Pop của thiên niên kỷ. Ngày 25/6/2009, ông qua đời tại trang trại Neverland thuộc California (Mỹ) do ngộ độc cấp tính propofol dẫn đến suy hô hấp.

