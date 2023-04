Phim về Mario vượt mốc 500 triệu USD

Bom tấn hoạt hình "The Super Mario Bros. Movie" có thành tích ấn tượng tại phòng vé khi thu về 508,7 triệu USD sau hơn một tuần.

Theo Variety, bộ phim hiện kiếm được 260,3 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ và 248,4 triệu USD tại các quốc gia, vùng lãnh thổ. Thành tích giúp Super Mario Bros. Movie phá kỷ lục phim chuyển thể từ trò chơi điện tử có doanh thu cao nhất mọi thời, vượt Warcraft (439 triệu USD) lập năm 2016. Phim cũng vượt Ant-Man and the Wasp: Quantumania, trở thành tác phẩm dẫn đầu phòng vé thế giới tính từ đầu năm nay.

The Super Mario Bros. Movie trailer Trailer "The Super Mario Bros. Movie". Video: CGV

The Super Mario Bros. Movie do hãng Nintendo và các hãng phim Illumination, Universal hợp tác thực hiện. Shigeru Miyamoto - "cha đẻ" của loạt trò chơi điện tử - tham gia sản xuất. Aaron Horvath và Michael Jelenic - đứng sau thành công của Teen Titans Go! - đạo diễn. Kịch bản do Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: The Second Part) đảm nhận. Miyamoto nói về dự án: "Chúng tôi đưa Mario lên màn ảnh một cách sống động. Khán giả, dù đã chơi hoặc chưa từng nghe đến Mario, đều có thể thưởng thức phim".

Kịch bản xoay quanh anh em Mario và Luigi, những người gặp khó khăn khi quyết định mở công ty sửa ống nước riêng tại Brooklyn (Mỹ). Một lần, khi đang tìm cách sửa hệ thống cống ngầm của thành phố, họ bị hút vào một chiếc ống bí ẩn, dẫn đến vùng đất màu nhiệm. Mario lạc đến Vương quốc Nấm, nơi anh gặp người bạn mới Toad và công chúa Peach. Trong khi đó, Luigi bị đưa đến Vùng đất Bóng tối, nơi vua rùa quái ác Bowser trị vì. Mario đồng ý lên đường cùng công chúa tìm cách chống lại kẻ thù và cứu em trai.

Dự án có ngân sách 100 triệu USD, quy tụ dàn sao lồng tiếng gồm Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy và Jack Black. Các chuyên gia trong ngành đánh giá ngân sách của The Super Mario Bros. Movie hợp lý. Các hãng như Pixar và Disney thường mất số tiền gấp đôi cho các dự án tương tự.

The Super Mario Bros. Movie cũng là phim hoạt hình ăn khách thứ hai thế giới tính từ năm 2019, vượt Demon Slayer: Mugen Train (494 triệu USD) và xếp sau Minions: The Rise of Gru (942,5 triệu USD) - một tác phẩm khác của nhà Illumination. Giới chuyên môn dự đoán chắc chắn dự án sẽ có thêm phần hai và có thể là các ngoại truyện.

Đạt Phan