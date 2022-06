Trong "Blonde", huyền thoại điện ảnh Marilyn Monroe (Ana de Armas đóng) khóc sau cánh gà dù được truyền thông săn đón.

"Blonde" - phim về Marilyn Monroe hé lộ bi kịch hậu trường Teaser "Blonde". Video: Netflix

Teaser mở màn với cảnh Marilyn Monroe khóc trong hậu trường với lời cầu xin ai đó đừng bỏ rơi cô. Nhiều khoảnh khắc kinh điển của minh tinh được tái hiện, như cảnh hàng trăm ký giả săn đón Marilyn Monroe, màn tung váy lấy cảm hứng từ phim The Seven Year Itch... Video khép lại khi nhân vật chính gượng cười trước bàn trang điểm như che giấu nỗi đau.

Theo đơn vị sản xuất, phim tái hiện cuộc đời Marilyn Monroe từ thời thơ ấu - lúc còn là cô bé Norma Jeane - đến khi trưởng thành, đạt đỉnh cao, trải qua nhiều mối tình. Phim do đạo diễn Andrew Dominik thực hiện, phát hành trực tuyến, dán nhãn NC-17 (cấm khán giả dưới 17 tuổi).

Theo Variety, Ana de Armas hạnh phúc khi được đạo diễn chọn đóng vai huyền thoại Hollywood. Cô mất chín tháng tập luyện với huấn luyện viên giọng nói, kết hợp thêm kỹ thuật ADR (lồng tiếng hậu kỳ) để có chất giọng như cố minh tinh. Cô được tiểu thuyết gốc, xem hàng trăm cuộn băng, ghi âm tư liệu về Marilyn Monroe. "Tôi suy nghĩ nhiều về số phận phụ nữ trong ngành công nghiệp này. Qua bộ phim, tôi thấy nhiều vấn đề trong các thập niên 1930, 1950 vẫn còn tồn tại tới ngày nay. Nếu không có nền tảng vững chắc như sự ủng hộ của gia đình, bạn khó sống được ở Hollywood", cô nói với The Times of London.

Ana de Armas trong tạo hình Marilyn Monroe. Ảnh: Screenrant

Những năm gần đây, Ana de Armas nổi lên thành gương mặt triển vọng tại Hollywood. Diễn viên Cuba gây chú ý với vai phụ trong Blade Runner 2049 (2017) trước khi nhận đề cử Quả Cầu Vàng cho Knives Out (2019). Năm 2021, Armas gây ấn tượng với vai "Bond girl" trong No Time To Die, phần phim thứ 25 của thương hiệu 007, tác phẩm đạt doanh thu 774 triệu USD.



Blonde dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Joyce Carol Oates, lần đầu phát hành năm 2000. Nội dung sách và phim đều thuộc thể loại giả tưởng, lấy cảm hứng từ cuộc đời minh tinh Marilyn Monroe thay vì đi theo hướng tác phẩm tiểu sử. Phim dự kiến ra mắt vào tháng 9, được dự đoán là ứng viên cho mùa giải thưởng sắp tới.

Marilyn Monroe sinh năm 1926 tại Mỹ, là diễn viên, ca sĩ, biểu tượng nhan sắc mọi thời. Cô nổi tiếng với các phim All About Eve, Monkey Business, Gentlemen Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire, The Seven Year Itch... Năm 1999, Viện phim Mỹ xếp Monroe ở vị trí thứ sáu trong danh sách Những minh tinh màn ảnh vĩ đại nhất Hollywood thời kỳ hoàng kim (thập niên 1940-1960). Marilyn Monroe đột ngột qua đời rạng sáng 5/8/1962 trong biệt thự ở California (Mỹ), bên cạnh nhiều chai thuốc ngủ rỗng. Cái chết của cô vẫn là điều bí ẩn đến ngày nay.

Tam Kỳ