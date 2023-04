Phim về game 'Mario' lập kỷ lục doanh thu mở màn

Bắc Mỹ"The Super Mario Bros. Movie" dẫn đầu phòng vé ở tuần công chiếu với 377 triệu USD, lập kỷ lục doanh thu mở màn.

Theo Variety, bom tấn của hãng Illumination kiếm 204,6 triệu USD tại Bắc Mỹ sau tuần đầu, vượt Ant-Man and the Wasp: Quantumania (106 triệu USD) trở thành phim có doanh thu công chiếu cao nhất tại thị trường này tính từ đầu năm đến nay.

Cộng thêm 173 triệu USD tại các thị trường quốc tế, The Super Mario Bros. Movie cũng là dự án hoạt hình mở màn thành công nhất, vượt thành tích của Frozen 2 (358,4 triệu USD) lập năm 2019.

The Super Mario Bros. Movie trailer Trailer "The Super Mario Bros. Movie". Video: CGV

Với ngân sách hơn 100 triệu USD, bom tấn The Super Mario Bros. Movie lập tức sinh lời ngay từ tuần đầu ra mắt. Bộ phim nối dài thành công của hãng Illumination sau hàng loạt dự án như Despicable Me, Minions, Sing hay The Secret Life of Pets. Jim Orr - giám đốc mảng phát hành phim của Universal - nói với Variety: "Kết quả này thể hiện tình yêu của khán giả với nhân vật thuộc hãng trò chơi điện tử Nitendo và cách kể chuyện do Illumination thể hiện".

The Super Mario Bros. Movie do hãng Nintendo và các hãng phim llumination, Universal hợp tác thực hiện. Shigeru Miyamoto - "cha đẻ" của loạt trò chơi điện tử - tham gia sản xuất. Aaron Horvath và Michael Jelenic - đứng sau thành công của Teen Titans Go! - đạo diễn. Kịch bản do Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: The Second Part) đảm nhận. Miyamoto nói về dự án: "Chúng tôi đưa Mario lên màn ảnh một cách sống động. Khán giả, dù đã chơi hoặc chưa từng nghe đến Mario, đều có thể thưởng thức phim".

Kịch bản xoay quanh anh em Mario và Luigi, những người gặp khó khăn khi quyết định mở công ty sửa ống nước riêng tại Brooklyn (Mỹ). Một lần, khi đang tìm cách sửa hệ thống cống ngầm của thành phố, họ bị hút vào một chiếc ống bí ẩn, dẫn đến vùng đất màu nhiệm. Mario lạc đến Vương quốc Nấm, nơi anh gặp người bạn mới Toad và công chúa Peach. Trong khi đó, Luigi bị đưa đến Vùng đất Bóng tối, nơi vua rùa quái ác Bowser trị vì. Mario đồng ý lên đường cùng công chúa tìm cách chống lại kẻ thù và cứu em trai.

Đạt Phan