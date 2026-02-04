Phim về bà Melania Trump hút khán giả dù bị chê nội dung

Phim tài liệu "Melania: Twenty Days to History" thu bảy triệu USD trong tuần mở màn, song bị nhận xét thiếu chiều sâu, ca ngợi nhân vật chính quá mức.

Tác phẩm do Brett Ratner đạo diễn ra rạp Mỹ hôm 30/1, vượt kỳ vọng của giới chuyên môn khi trở thành một trong những phim tài liệu có màn ra mắt thành công nhất hơn một thập niên qua. Nội dung tập trung khai thác hình ảnh bà Melania trong các hoạt động chính trị và xã hội như một sứ giả thời trang Mỹ, trong đó nhấn mạnh vào 20 ngày chuẩn bị trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của chồng bà.

Trailer 'Melania: Twenty Days to History' Trailer "Melania: Twenty Days to History". Video: Amazon MGM Studios

Một trong những lý do dự án thu hút sự quan tâm đến từ nhân vật chính, do bà Melania được cho là kín tiếng và khó tiếp cận. Bà hiếm khi xuất hiện trước công chúng nếu không có sự kiện chính thức. Trang Instagram của bà xoay quanh hình ảnh về phim, đồ lưu niệm, tiền điện tử và các dự án mang thương hiệu cá nhân. Khác các Đệ nhất phu nhân Mỹ trước đây, Melania Trump công khai kiếm tiền từ vai trò của bà, như xuất bản hồi ký, phim tài liệu, bán tác phẩm NFT và tiền mã hóa.

Bên cạnh đó, Guardian cho rằng kết quả doanh thu đến từ chiến lược quảng bá nhắm vào nhóm khán giả lớn tuổi, nhất là những người ủng hộ đảng Cộng hòa. Theo số liệu từ EntTelligence, phụ nữ trên 55 tuổi chiếm 72% lượng khán giả trong ngày công chiếu, trong khi các rạp ở khu vực nông thôn góp khoảng 46% doanh thu cuối tuần. Florida và Texas là hai bang mang về doanh thu cao nhất cho bộ phim. Các quận, hạt có xu hướng bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa chiếm khoảng 53% tổng lượng vé bán ra.

Tuy vậy, số lượng vé bán ra chưa tương xứng với quy mô đầu tư. Theo Variety, Amazon chi khoảng 40 triệu USD để mua và sản xuất bộ phim, đồng thời bỏ thêm 35 triệu USD cho chiến dịch quảng bá, nâng tổng ngân sách lên 75 triệu USD, cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của các phim tài liệu chiếu rạp. Khoản đầu tư cho dự án khiến Amazon chịu nhiều chỉ trích, đặc biệt trong bối cảnh tập đoàn này sa thải 16.000 nhân sự.

Dù được khán giả đón nhận, giới phê bình phản ứng gay gắt với tác phẩm. Trên chuyên trang đánh giá phim IMDb, phim chỉ đạt điểm 1,3 trên thang điểm 10 từ 33 nghìn bình luận. Rotten Tomatoes chấm điểm "thối" 6% từ 32 bài đánh giá.

The Guardian chấm phim 1/5 sao, gọi tác phẩm "ảm đạm, vô hồn và không hé lộ điều gì đáng kể về cuộc đời Đệ nhất phu nhân". Hollywood Reporter mô tả Melania là phim tài liệu tuyên truyền đắt đỏ, với cách xây dựng hình ảnh nhân vật chính mang tính ca ngợi quá mức.

Bà Melania Trump trong phim tài liệu. Ảnh: MGM

Trên tạp chí The Alantic, tác giả Sophie Gilbert nhận định bộ phim có nhịp điệu chậm và nội dung thiên về quan sát đời sống thường nhật. Trong thời lượng gần hai tiếng, máy quay chủ yếu dõi theo bà Melania Trump di chuyển giữa các không gian, thử trang phục và chuẩn bị cho các sự kiện nghi lễ.

Phim tập trung vào những bộ trang phục xa hoa, các công trình cải tạo tại Nhà Trắng như sân tennis hay sân bowling, những chuyến di chuyển giữa New York, Mar-a-Lago và Washington DC trên nền nhạc của Rolling Stones và Michael Jackson.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này khiến tác phẩm thiếu cao trào, không đi sâu vào bối cảnh chính trị. Phim tránh đề cập đến bê bối, xung đột lẫn nhân vật nhạy cảm, nội dung được đánh giá là thiên về trình diễn hình ảnh và kiểm soát thông điệp hơn là khai thác đa chiều. Một số phân đoạn cho thấy bà tham gia vào việc sắp đặt không gian, nội thất và các yếu tố trang trí, nhấn mạnh hình ảnh một người chú trọng tính thanh lịch.

Êkíp ghi lại một số phân đoạn sinh hoạt và tương tác giữa bà với Tổng thống Donald Trump và con trai Barron Trump. Quan hệ vợ chồng thể hiện qua vài cử chỉ và phát ngôn mang tính ủng hộ lẫn nhau. Ở phần lớn thời lượng, hai người không xuất hiện cùng nhau do lịch trình riêng. Barron Trump góp mặt ở đoạn cuối nhưng không có lời thoại.

Melania Trump ở lễ nhậm chức của chồng năm 2025 Bà Melania Trump trong lễ nhậm chức của ông Donald Trump hồi đầu năm 2025. Video: ABC 7 Chicago

Theo nhà phê bình Sophie Gilbert, bộ phim phản ánh xu hướng các tập đoàn lớn sẵn sàng rót vốn cho những dự án không đặt nặng giá trị nghệ thuật mà hướng tới lợi ích chiến lược và ảnh hưởng lâu dài. Việc tác phẩm được quảng bá rầm rộ trong bối cảnh xã hội Mỹ nhiều bất ổn làm dấy lên tranh luận về thời điểm và động cơ phát hành. Đạo diễn Brett Ratner, từng bị nhiều phụ nữ cáo buộc quấy rối và tấn công tình dục năm 2017, trở lại với tác phẩm sau nhiều năm vắng bóng càng khiến dự án gây tranh cãi.

Đại diện hãng phim Amazon MGM cho biết không đặt nặng doanh thu phòng vé do bộ phim khai thác trên nền tảng Prime Video sau khi kết thúc thời gian chiếu rạp. Theo các nguồn tin, phim cần đạt khoảng 40-45 triệu USD ở Bắc Mỹ để hòa vốn, song những thỏa thuận cấp phép trên nền tảng streaming được kỳ vọng giúp bù đắp chi phí.

Cát Tiên (theo The Alantic, Guardian)