Thứ năm, 29/1/2026
Thứ năm, 29/1/2026, 05:59 (GMT+7)

Amazon sa thải 16.000 nhân viên

Amazon thông báo sa thải 16.000 nhân viên khối văn phòng, hoàn tất kế hoạch cắt giảm 30.000 việc làm đã công bố 3 tháng trước, nhưng không loại trừ khả năng tiếp tục tinh giản nhân sự.

Ngày 28/1, Amazon cho biết sẽ đóng cửa toàn bộ cửa hàng tạp hóa Fresh và hệ thống cửa hàng Go còn lại, sau nhiều năm nỗ lực duy trì, đồng thời ngừng triển khai hệ thống thanh toán sinh trắc học Amazon One, công nghệ cho phép quét lòng bàn tay của khách hàng để thanh toán.

Theo Reuters, đợt cắt giảm nhân sự thứ hai này nằm trong mục tiêu tái cơ cấu rộng hơn của CEO Andy Jassy, người đang nỗ lực giảm bộ máy quan liêu và từ bỏ các mảng kinh doanh hoạt động kém hiệu quả.

Một nhân viên giao hàng của Amazon tại San Francisco. Ảnh: Reuters

30.000 chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số 1,58 triệu nhân viên của Amazon - phần lớn làm tại trung tâm hoàn tất đơn hàng và kho vận. Nếu tính riêng khối văn phòng, mức này tương đương gần 10% lực lượng lao động và là đợt sa thải lớn nhất trong lịch sử ba thập kỷ của hãng, vượt qua con số 27.000 việc làm bị cắt giảm giai đoạn cuối 2022 đầu 2023.

Theo Beth Galetti, Giám đốc nhân sự cấp cao của Amazon, các đợt điều chỉnh rất cần thiết nhằm củng cố doanh nghiệp, "giảm các tầng quản lý, tăng cường trách nhiệm cá nhân và loại bỏ bộ máy quan liêu". Bà để ngỏ khả năng tiếp tục tinh giản nhân sự, cho biết một số bộ phận sẽ còn được điều chỉnh khi cần thiết.

Đợt cắt giảm mới cũng đánh dấu lần sa thải quy mô lớn thứ hai chỉ trong ba tháng, sau khi Amazon sa thải 14.000 nhân viên vào tháng 10/2025. Khi đó, công ty cho biết trí tuệ nhân tạo cùng những lo ngại về sự thay đổi trong văn hóa doanh nghiệp là nguyên nhân chính. Ngoài ra, hãng nói đã tuyển dụng vượt nhu cầu trong giai đoạn Covid-19, dẫn đến dư thừa sau đại dịch.

"Một số người có thể đặt câu hỏi liệu đây có phải khởi đầu của một 'nhịp điệu mới', khi chúng tôi công bố các đợt sa thải rộng sau mỗi vài tháng hay không", bà Galetti viết trên blog công ty. "Đó không phải kế hoạch của chúng tôi".

Châu An (theo Reuters, CNN)

