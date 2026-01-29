Amazon sa thải 16.000 nhân viên

Amazon thông báo sa thải 16.000 nhân viên khối văn phòng, hoàn tất kế hoạch cắt giảm 30.000 việc làm đã công bố 3 tháng trước, nhưng không loại trừ khả năng tiếp tục tinh giản nhân sự.

Ngày 28/1, Amazon cho biết sẽ đóng cửa toàn bộ cửa hàng tạp hóa Fresh và hệ thống cửa hàng Go còn lại, sau nhiều năm nỗ lực duy trì, đồng thời ngừng triển khai hệ thống thanh toán sinh trắc học Amazon One, công nghệ cho phép quét lòng bàn tay của khách hàng để thanh toán.

Theo Reuters, đợt cắt giảm nhân sự thứ hai này nằm trong mục tiêu tái cơ cấu rộng hơn của CEO Andy Jassy, người đang nỗ lực giảm bộ máy quan liêu và từ bỏ các mảng kinh doanh hoạt động kém hiệu quả.

Một nhân viên giao hàng của Amazon tại San Francisco. Ảnh: Reuters