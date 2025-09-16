Phim 'Tử chiến trên không' nhận nhiều lời khen

"Tử chiến trên không" - phim Việt đầu tiên về đề tài không tặc, Thái Hòa đóng phản diện - nhận nhiều đánh giá tích cực sau buổi công chiếu.

Phim lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam năm 1978, ra mắt truyền thông chiều 16/9 tại TP HCM. Sau sự kiện công chiếu, đông đảo khán giả, truyền thông dự sự kiện dành lời khen cho tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần ở câu chuyện kịch tính, nhiều cao trào.

Nhà sản xuất 'Tử chiến trên không': Không sợ so sánh với Mưa đỏ Nhà sản xuất "Tử chiến trên không" nói không lo ngại bị so sánh với "Mưa đỏ". Video: Mai Nhật

Huỳnh Đắc Thọ - một cây bút về điện ảnh - nhận xét phim giữ được nhịp phim cuốn hút suốt thời lượng 118 phút. Theo anh, tác phẩm cho thấy thế mạnh của Hàm Trần ở dòng phim hành động, cách xây dựng chân nhân vật rõ nét. Khán giả - nhà báo Lê Hồng Lâm đánh giá phim là một tác phẩm hành động đậm chất giải trí, đạo diễn kiểm soát tốt về mặt dàn cảnh dù phim quay chủ yếu trong không gian hẹp.

Teaser "Tử chiến trên không" Trailer "Tử chiến trên không" - ra rạp từ ngày 19/9. Video: Đoàn phim cung cấp

Tại sự kiện, hai nhân chứng của vụ không tặc - ông Phạm Trung Nam và bà Ngô Kim Thanh (tiếp viên) - xúc động khi xem phim. Họ đánh giá tác phẩm có độ chân thực cao, nhiều trường đoạn khơi dậy trong họ ký ức về biến cố. Ông Trung Nam cho biết: "Tôi thấy hồi hộp, gay cấn khi theo dõi phim. Vì là người trải qua câu chuyện đó, tôi càng thấy phim có giá trị hơn". Bà Kim Thanh nhận xét tác phẩm có một số điểm hư cấu so với thực tế, đánh giá những sáng tạo này giúp phim sinh động, lôi cuốn khán giả hơn.

Thái Hòa đóng một trong những phản diện của "Tử chiến trên không". Ảnh: Thanh Huyền

Một số ý kiến bày tỏ lo ngại về những phân đoạn đậm chất bạo lực, máu me, như cảnh nhóm cướp hành hạ, tra tấn tiếp viên, hành khách. Nhà sản xuất cho biết phim được dán nhãn 16+ (cấm khán giả dưới 16 tuổi).

"Việc phân loại độ tuổi được hội đồng thẩm định của Cục Điện ảnh cân nhắc dựa trên tổng thể nhiều yếu tố, như mức độ bạo lực, ngôn ngữ, yếu tố kinh dị, chủ đề, thông điệp của tác phẩm. Phim dán nhãn 16+ nhằm đảm bảo khán giả có đủ sự trưởng thành để tiếp nhận nội dung, đồng thời vẫn tạo điều kiện để phim tiếp cận đông đảo công chúng", đại diện êkíp cho biết.

Trước câu hỏi về e ngại doanh thu khi ra rạp ngay sau Mưa đỏ, nhà sản xuất cho biết tác phẩm của họ có màu sắc khác bộ phim đang gây bão phòng vé. Theo đại diện êkíp, Tử chiến trên không thuộc thể loại giải trí, tập trung vào một biến cố ở quy mô nhỏ, khác Mưa đỏ - tác phẩm về đề tài chiến tranh, xoay quanh một sự kiện lịch sử mang tầm vóc lớn.

"Chúng tôi không áp lực còn bởi tin tưởng vào êkíp với hàng trăm nhân sự, khả năng của dàn diễn viên và tầm nhìn của đạo diễn Hàm Trần", ông Nguyễn Quốc Công - đại diện Galaxy Group - nói.

Nội dung xoay quanh cuộc tấn công của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa đóng) cầm đầu, cùng đồng bọn gồm Tí (Võ Điền Gia Huy), Sửu (Bảo Định), Dần (Ray Nguyễn). Để cướp một máy bay dân dụng, chúng khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn nhằm tẩu thoát ra nước ngoài. Một tổ bay gần 10 người - gồm hai tiếp viên (Kaity Nguyễn và Trâm Anh đóng) - phải chống cự nhóm tội phạm, đảm bảo an toàn cho hành khách suốt chuyến bay.

Tác phẩm do Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp sản xuất, lấy cảm hứng từ sự việc chiếc DC4 của Hàng không dân dụng Việt Nam số hiệu 501, cất cánh từ sân bay Đà Nẵng đến TP HCM bị nhóm không tặc tấn công năm 1978. Theo tư liệu và lời kể của nhân chứng, mục đích của nhóm không tặc là vào buồng lái, khống chế phi công, ép đưa chúng bay sang nước ngoài.

Suốt 52 phút, máy bay nhiều lần chao đảo, hành khách la hét, tình thế nhốn nháo. Nhiều người trong tổ lái và tiếp viên bị thương nặng, song vẫn kiên quyết bảo vệ buồng, để cơ trưởng điều khiển máy bay trở về Đà Nẵng. Máy bay đáp thành công, bảo đảm an toàn cho mọi người. Một số không tặc thiệt mạng, còn lại bị bắt sau khi hạ cánh.

Đại diện êkíp cho biết đề tài không tặc mới mẻ, hấp dẫn song cũng là thử thách lớn với đoàn phim. Họ đặt tiêu chí đưa người xem trở lại giai đoạn sau năm 1975, thiết bị an ninh còn thô sơ, các chuyến bay tiềm ẩn nhiều rủi ro. Êkíp phục dựng nội thất máy bay để tái hiện không khí xưa, từ bảng điều khiển, ghế ngồi, cabin đến tông màu phim. Dự án do Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp Galaxy Group sản xuất.

Mai Nhật