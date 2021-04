Phim truyền hình Hàn Quốc tháng 4

Phim kinh dị "Taxi Driver" của đài SBS do Lee Je Hoon đóng chính, "Undercover" dựng lại từ loạt phim cùng tên của Anh... khởi chiếu từ tháng 4.

Taxi Driver

Trailer 'Taxi Driver' của Hàn Quốc Trailer "Taxi Driver". Phim lên sóng SBS từ ngày 9/4. Video: Youtube Viu Singapore.

Phim dựa trên webtoon The Deluxe Taxi của nhà văn Carlos và họa sĩ minh họa Lee Jae-jin. Trong Taxi Driver, Lee Je Hoon thủ vai chính Kim Do Ki, một sinh viên tốt nghiệp Học viện Hải quân và trở thành chuyên gia của UDT (đội bộc phá dưới nước). Cuộc sống của Kim Do Ki chuyển hướng kể từ sau cái chết của mẹ anh, do một kẻ giết người hàng loạt thực hiện.

Kim Do Ki sang làm tài xế cho Rainbow - một công ty taxi đặc biệt, cung cấp dịch vụ cho những khách hàng đang tìm cách trả trù. Kim Do Ki và đồng nghiệp tham gia nhiều phi vụ.

Sell Your Haunted House

Trailer 'Sell Your Haunted House' Trailer "Sell Your Haunted House". Video: KBS.

Bộ phim siêu nhiên Sell Your Haunted House kể câu chuyện của Hong Ji A, một pháp sư trừ tà điều hành công ty bất động sản. Ji A (do Jang Na Ra thủ vai) thường liệt kê các địa điểm cô đã trừ tà trước khi bán cho khách.

Ji A mang nỗi đau mà cô chưa thể giải quyết, đó là cái chết bí ẩn của mẹ cô 20 năm trước. Ji A phối hợp Oh In Beom (Jung Yong Hwa), một kẻ lừa đảo thường giả danh pháp sư nhằm trục lợi, để khám phá bí mật về cái chết của mẹ. Phim lên sóng KBS21 từ ngày 4/4.

Law School

Trailer "Law School" - Hàn Quốc Trailer phim "Law School". Phim lên sóng JTBC từ ngày 14/4. Video: Youtube JTBC Drama.

Ba năm sau The Miracle We Met, Kim Myung Min trở lại màn ảnh nhỏ với vai Yang Jong Hoon, công tố viên trong bộ phim Law School trên đài JTBC. Yang Jong Hoon là giáo sư tại một trường luật danh tiếng, luôn đưa ra những lời nhận xét mang tính phiến diện khiến sinh viên không ưa. Trong quá trình đào tạo nhân tài cho ngành, anh và các sinh viên vướng vào một vụ án chưa từng có.

Người duy nhất Yang Jong Hoon có thể nói chuyện cởi mở ở trường là đồng nghiệp - Lee Jung Eun. Các sinh viên anh hướng dẫn gồm Kang Sol (Ryoo Hye Young) và Han Joon Hwi (Kim Beom). Kang Sol xuất thân trong gia đình nghèo khó, luôn bất an, xấu hổ về hoàn cảnh của mình. Han Joon Hwi đứng đầu trong số các sinh viên năm nhất trường luật, là một thanh niên hấp dẫn, có tố chất lãnh đạo nhưng lại mang một bí mật.

Undercover

Trailer phim "Undercover" Trailer "Undercover". Phim lên sóng JTBC từ ngày 23/4. Video: JTBC.

Undercover, loạt phim thứ hai của đài JTBC trong tháng 4, được dựng theo bộ phim cùng tên của Anh. Han Jung Hyun (Ji Jin Hee đóng) là một đặc vụ của NIS (Cục Tình báo Quốc gia), được NIS lựa chọn khi còn học Đại học Cảnh sát. Anh gặp Choi Yeon Soo (Kim Hyun Joo) - luật sư dân quyền - trong một vụ án tuyệt mật. Han Jung Hyun không tiết lộ thân phận đặc vụ với Yeon Soo mà sử dụng bí danh. Cả hai yêu và kết hôn.

Choi Yeon Soo được đề cử chức vụ Trưởng Đơn vị Điều tra Tham nhũng Công chức. Nhưng đến khi danh tính thật của chồng cô từ từ lộ ra, cả hai vướng vào tình huống hỗn loạn không thể kiểm soát.

Dark Hole

Trailer "Dark Hole" Teaser phim "Dark Hole". Video: Youtube OCN.

Dark Hole là phim điều tra pha kinh dị với sự xuất hiện của Kim Ok Bin trong vai Lee Hwa Sun, một nữ thám tử thuộc đơn vị điều tra khu vực của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul. Lee Hwa Sun nhận được cuộc gọi từ kẻ đã sát hại chồng mình và yêu cầu cô đến thành phố Muji.

Khi đến nơi, cô phát hiện các cư dân ở Muji đã hít phải một làn khói đen huyền bí và biến thành quái vật. Ở đó, Lee Hwa Sun đấu tranh để cứu người dân, đồng thời cũng đuổi theo kẻ đã giết chồng mình.

Trong khi đó, Yoo Tae Han (Lee Joon Hyuk) sống ở thành phố Muji cả đời. Anh từng làm thám tử nhưng phải nghỉ việc vì một vụ án và hiện làm lái tàu. Yoo Tae Han vẫn ý thức mạnh mẽ về công lý nên đã gia nhập đội Hwa Sun khi thị trấn của anh gặp nguy hiểm. Phim của đạo diễn Song Hyun Wook sẽ được chiếu trên kênh OCN từ ngày 24/4.

Dương Trang