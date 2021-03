Những phim truyền hình Hàn Quốc ra mắt tháng 3

Thây ma đe dọa vương quốc Joseon trong "Joseon Exorcist", Song Kang dạy múa ballet cho người về hưu trong "Navillera"... được phát trên truyền hình Hàn tháng 3.

Mouse

Trailer 'Mouse' của Lee Seung Gi Trailer "Mouse". Video:tvN.

Có lịch chiếu trên tvN từ hôm 24/2 nhưng tới ngày 3/3, phim Mouse do Choi Joon Bae đạo diễn mới lên sóng. Mouse là bộ phim kinh dị kể về kẻ giết người hàng loạt khiến cả nước run sợ. Trong bối cảnh đó, cảnh sát trẻ xuất chúng và nhân từ Jeong Ba Reum (Lee Seung Gi thủ vai) cùng cộng sự lớn tuổi Go Moo Chi (Lee Hee Joon, The Man Standing Next) điều tra những kẻ biến thái, đa nhân cách thông qua xét nghiệm ADN. Họ thậm chí thực hiện cả những xét nghiệm di truyền ở bào thai để xác định quái vật trước khi sinh.

Love Alarm mùa 2

Trailer phim 'Love Alarm' phần hai Trailer phim '"Love Alarm" phần hai. Video: Netflix.

Sau cái kết bỏ ngỏ của Love Alarm phần một (năm 2019), phim sẽ trở lại với sáu tập từ ngày 12/3. Tác phẩm dựa trên webtoon (truyện tranh mạng Hàn Quốc) cùng tên, kể chuyện tình yêu tay ba của nhân vật chính JoJo (Kim So Hyun) với hai người bạn Sun Oh (Song Kang) và Hye Yong (Jung Ga Ram). Họ sử dụng ứng dụng cho phép người dùng biết ai đó trong vòng 10 mét có tình cảm với mình.

Love Alarm do Netflix độc quyền sản xuất và phát hành. Kênh chiếu phim trực tuyến cho thấy họ đang đào sâu vào thế giới nội dung Hàn Quốc với các series truyền hình chủ đề tình cảm khoa học viễn tưởng.

Revolutionary Sisters

Teaser 'Revolutionary Sisters' Teaser "Revolutionary Sisters". Video: KBS2.

Revolutionary Sisters xoay quanh mối hận thù gia đình dẫn đến bùng nổ những cuộc đối đầu giữa con cái và cha mẹ, lên sóng KBS2 ngày 13/3.

Bộ phim hài - chính kịch mở đầu bằng cảnh người mẹ bị sát hại khi đang làm thủ tục ly hôn. Chồng và bốn con trở thành nghi phạm chính. Ba con gái lớn hợp sức chống lại người cha Lee Cheol Soo (Yoon Joo Sang) gia trưởng, hống hách.

Các nhân vật trong Revolutionary Sisters có tính cách riêng. Con gái lớn Lee Kwang Nam ích kỷ, luôn tự hào về bản thân. Nhận được tình yêu vô điều kiện từ mẹ, cô luôn không thích cha vì ông đã khiến mẹ trải qua nhiều đau khổ. Con gái thứ hai Lee Kwang Shik làm công chức nhà nước, thông minh và nguyên tắc. Dù không nhận được nhiều tình yêu thương từ cha mẹ, cô rất quan tâm đến người khác. Con gái thứ ba Lee Kwang Tae giỏi võ, làm việc bán thời gian, không quan tâm đến chuyện hôn nhân. Em út Han Ye Seul từ nhỏ mong thành ca sĩ nhạc rock nên đã bỏ học và đến Seoul theo đuổi ước mơ.

Navillera

Teaser 'Navillera' Teaser "Navillera". Video: tnV.

Navillera chuyển thể từ bộ phim hoạt hình cùng tên, ca ngợi hành trình theo đuổi ước mơ dù ở bất kỳ độ tuổi nào, phát trên tnN từ ngày 22/3. Song Kang trở lại màn ảnh trong vai Lee Chae Rok - một vũ công ballet. Chae Rok tham gia bộ môn này sau cái chết của mẹ - cũng là một diễn viên ballet, bất chấp sự phản đối của cha.

Trên chặng đường tiếp nối ước mơ của mẹ, Lee Chae Rok trải qua nhiều khó khăn, khao khát vơi dần. Ngay khi đó, anh gặp Sim Deok Chool - một nhân viên bưu điện nghỉ hưu, đang tìm cách thực hiện ước mơ học ballet ở tuổi 70.

Joseon Exorcist

Trailer "Joseon Exorcist" Trailer "Joseon Exorcist". Video: SBS.

Phim kinh dị cổ trang quy mô lớn của đài SBS là một trong những tác phẩm nổi bật, lên sóng SBS từ ngày 22/3.

Tiếp nối Kingdom (Vương quốc thây ma), Joseon Exorcist khắc họa thời đại phong kiến trong lịch sử, qua câu chuyện của vua Taejong cùng hai con trai - Chungnyung và Yangnyeong. Mọi người cùng nhau chống lại các thây ma đe dọa vương quốc Joseon (1392-1897). Trong khi các linh mục và hoàng tử chiến đấu với xác sống, khát khao quyền lực khiến những người khác ký một hiệp ước với các linh hồn ma quỷ. Chúng tiêu diệt Joseon bằng cách đánh vào dục vọng và lòng tham. Kam Woo Sung (vai Lee Dong Jin trong phim Alone in Love) trở lại màn ảnh trong vai nhà vua, còn Jang Dong Yoon và Park Sung Hoon đóng hai con.

Oh My Landlord

Teaser 'Oh My Landlord' Teaser "Oh My Landlord". Video: MBC.

Lee Min Ki đóng Han Bi Soo - biên kịch loạt phim kinh dị số một của Hàn Quốc, còn Nana đóng Oh Joo In - nữ diễn viên nổi tiếng xuất hiện độc quyền trong các bộ phim hài lãng mạn.

Bi Soo không hẹn hò ai, trong khi Joo In không ngừng vật lộn với các mối quan hệ bất chấp hình mẫu nhân vật trên màn ảnh của mình như thế nào. Họ có những triết lý sống khác nhau lại tình cờ chung sống. Bộ phim hài lãng mạn lên sóng MBC từ ngày 24/3.

Dương Trang