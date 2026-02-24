Phim Thái Hòa hé lộ âm mưu lừa đảo từ thiện

Diễn viên Thái Hòa đóng vai người cha bị con gái nghi là kẻ xấu vì liên quan đường dây lừa đảo từ thiện, trong phim điện ảnh "Anh Hùng".

First look phim "Anh Hùng" First-look phim "Anh Hùng" - dự kiến ra rạp dịp giỗ tổ Hùng Vương. Video: Đoàn phim cung cấp

Nhà sản xuất giới thiệu câu chuyện của nhân vật chính - Hùng (Thái Hòa đóng), một tài xế taxi, cha đơn thân của hai con gái. Trên đường đưa con út bị bệnh hiểm nghèo đi cấp cứu, anh tình cờ chứng kiến một tai nạn, có đám đông vây quanh. Nhân vật phân vân giữa quyết định cứu người hoặc bỏ mặc để tập trung lo cho con.

Biến cố bắt đầu khi Hùng bị Tuấn (Võ Tấn Phát) lôi kéo vào con đường kiếm tiền bất chính. Anh bị con gái đầu (Phương Thanh) nghi liên quan đến các vụ cá cược và lừa đảo từ thiện tiền tỷ.

Phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình, xoay quanh câu chuyện niềm tin, danh dự trước những cám dỗ vật chất. Đạo diễn Võ Thạch Thảo khai thác chủ đề về cuộc sống thời đại mạng xã hội, mỗi hành động đều có thể bị ghi hình lại và cắt ghép, từ đó làm thay đổi số phận một con người.

Tạo hình Thái Hòa trong phim mới. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Anh Hùng là dự án thứ hai Thái Hòa cộng tác đạo diễn Võ Thạch Thảo, sau phim truyền hình Cây táo nở hoa (2021). Sau khi góp mặt ở hai dự án lớn - Địa đạo (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên) và Tử chiến trên không (Hàm Trần), tác phẩm mới là bước chuyển của Thái Hòa sang hình tượng đời thường, mang nét hài hước xen lẫn xúc động khi nhân vật tìm cách lấy lại tình cảm của con. Cuối tháng 10/2025, anh cũng trở lại màn ảnh nhỏ với phim dài tập Cuộc chiến hạ lưu.

Thái Hòa, 52 tuổi, sinh tại TP HCM, vào nghề từ những năm 1990. Những năm 2000, anh thành công trên sân khấu hài, như chương trình Gala Cười 2003. Anh tham gia nhiều phim ăn khách như Để Mai tính, Long Ruồi, Cưới ngay kẻo lỡ. Năm 2020, diễn viên đóng Tiệc trăng máu của đạo diễn Quang Dũng - tác phẩm vào top năm doanh thu phim Việt cao nhất mọi thời khi đó (175 tỷ đồng).

Năm 2023, anh đoạt hai danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc điện ảnh (Con Nhót mót chồng) lẫn truyền hình (Mẹ Rơm) tại giải Cánh Diều. Thái Hòa cũng giành Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2023. Ngoài diễn xuất, anh là biên kịch, tác giả của hai dự án ăn khách - Người vợ ma và Quả tim máu.

Mai Nhật