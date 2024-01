Phim Tết của Trấn Thành vi phạm luật quảng cáo

Cơ quan chức năng xác định êkíp phát hành "Mai" - phim Tết đầu tư 50 tỷ đồng của Trấn Thành - vi phạm luật quảng cáo trên xe buýt.

Hôm 23/1, fanpage Trấn Thành đăng hình ảnh một xe khách dán trang trí toàn thân xe, gồm mặt trước lẫn mặt sau, quảng cáo nội dung "phim Mai - một bộ phim của Trấn Thành, mùng 1 Tết 2024". Phương tiện được ghi nhận xuất hiện ở một số tuyến đường tại TP HCM. Tuy nhiên, sau một ngày, fanpage của diễn viên xóa các hình ảnh trên.

Xe khách quảng cáo phim Tết của Trấn Thành. Ảnh: Fanpage Trấn Thành

Chiều 25/1, tại cuộc họp thường kỳ ở Trung tâm báo chí TP HCM, bà Lý Thị Hồng Loan - Phó chánh thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM - cho biết qua rà soát, đơn vị xác định sự việc trên vi phạm điều 32 Luật quảng cáo - quy định quảng cáo trên phương tiện giao thông.

Theo đó, phương tiện giao thông không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc. Hình ảnh sản phẩm không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện. Việc thể hiện biểu trưng, logo biểu tượng của chủ hoặc hãng xe trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông.

"Các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - quảng cáo từ hai triệu đồng đến năm triệu đồng", bà Hồng Loan cho biết. Đại diện Sở nói thêm trường hợp này sẽ được chuyển về Sở Giao thông Vận tải và Công an TP HCM kiểm tra, làm việc.

Diễn viên Trấn Thành chưa lên tiếng về sự việc. Đại diện CJ - đơn vị phát hành và quảng bá phim - cho biết đã nắm thông tin, đang ra soát lại bộ phận sản xuất và marketing.

Tạo hình Trấn Thành trong phim Tết. Ảnh: TT Town

Mai là một trong bốn phim Việt ra rạp dịp Tết Giáp Thìn, được Trấn Thành ấp ủ suốt ba năm. Phim xoay quanh Mai (Phương Anh Đào) - một phụ nữ gần 40 tuổi, chuyển đến sống ở một khu chung cư cũ, chịu sự đố kỵ của những người hàng xóm. Tình cờ, Mai gặp chàng nhạc công Dương (Tuấn Trần) - kém cô bảy tuổi - và được anh săn đón. Dù vậy, tự ti quá khứ nhiều sóng gió, cô không đủ dũng khí đón nhận tình cảm của Dương.

Ngoài đạo diễn kiêm sản xuất, Trấn Thành góp mặt với vai phụ - cha của Mai. Anh đầu tư kinh phí gần 50 tỷ đồng, tăng so với mức dự tính ban đầu là 30 tỷ đồng. Do phải kéo dài thời gian ghi hình - từ 30 ngày lên đến 47 ngày, Trấn Thành phải trả thêm tiền thuê bối cảnh, máy quay, cátxê cho dàn diễn viên. Tự đạo diễn phim, anh chi tiền vào khâu bối cảnh, dựng mô hình một phần chung cư An Bình (quận 5) theo tỉ lệ 1:1 trong phim trường, thuê robot quay phim với giá vài nghìn USD mỗi ngày.

Trailer phim "Mai" của Trấn Thành Trailer phim "Mai" của Trấn Thành. Video: CJ

Trấn Thành tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, 37 tuổi, là diễn viên, người dẫn chương trình, nhà làm phim. Năm 2021, anh gây tiếng vang khi làm phim điện ảnh đầu tay Bố già, đạt doanh thu hơn 400 tỷ đồng và nhiều giải thưởng trong nước như Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng. Dịp Tết Quý Mão, anh phát hànhNhà bà Nữ- tác phẩm đầu tiên tự đạo diễn, đạt doanh thu 458 tỷ đồng, cao nhất mọi thời tại phòng vé trong nước. Hồi tháng 10/2023, anh đóng bác Ba Phi trongĐất rừng phương Nam (đạo diễn Quang Dũng) - tác phẩm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của Đoàn Giỏi.

Mai Nhật