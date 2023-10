"Bác Ba Phi" Trấn Thành khi hoạt ngôn lúc cương trực, nghĩa khí trong các cảnh diễn ở bản điện ảnh "Đất rừng phương Nam".

Quang Dũng: 'Trấn Thành hợp đóng bác Ba Phi nhất' Hậu trường Trấn Thành đóng bác Ba Phi "Đất rừng phương Nam". Tác phẩm ra rạp ngày 20/10, góp mặt vào chặng đua phim Việt cuối năm. Video: HKFilms

Với Trấn Thành, phân cảnh thử thách nhất là đoạn one-shot (quay không cắt cảnh) ở đầu phim, khi bác Ba Phi kể chuyện về Võ Tòng trong khu chợ nổi. Phân đoạn quy tụ hầu hết diễn viên then chốt của tác phẩm, cùng hàng chục vai quần chúng xung quanh. Diễn viên áp lực vì chỉ một sai sót cũng khiến cả đoàn phải ghi hình lại từ đầu. "Quay xong, tôi nghĩ chỉ có Quang Dũng mới có thể làm Đất rừng phương Nam, còn tôi 10 năm nữa cũng chưa dám vì quá cực", Trấn Thành cho biết.

Khi tạo hình Ba Phi được giới thiệu, nhiều khán giả cho rằng Trấn Thành không đủ kinh nghiệm, tuổi tác để đóng vai từng in đậm dấu ấn nghệ sĩ Mạc Can. Nhưng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết khi đọc kịch bản bản điện ảnh, không chỉ riêng anh, nhiều thành viên trong êkíp đều nghĩ đến Trấn Thành trước tiên.

"Tôi muốn bác Ba Phi lên màn ảnh rộng vẫn giữ phong cách hào sảng, hoạt ngôn, mang tiếng cười đến cho quần chúng. Từ những mẩu chuyện của bác, người nghe tưởng tượng ra khung cảnh, văn hóa xưa, cũng như cuộc sống người dân trong năm tháng bị đàn áp. Tôi không tìm được lựa chọn nào phù hợp hơn Trấn Thành", đạo diễn nói.

Đạo diễn Quang Dũng nói ngày trước tuyển vai cho phim Dạ cổ hoài lang ở Mỹ, êkíp không ghi số tuổi diễn viên lên hồ sơ, chỉ quan trọng chuyện hợp vai hay không. "Tôi đánh giá dựa trên việc diễn viên thể hiện được tinh thần của nhân vật, còn lại đã có bộ phận tạo hình lo", anh nói.

Poster chính thức của Trấn Thành trong vai bác Ba Phi. Ảnh: Huyền Đỗ

Trong Đất phương Nam, bác Ba Phi do nghệ sĩ Mạc Can thể hiện, ghi dấu với lối diễn dí dỏm, gần gũi. Theo đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, Mạc Can và nhân vật Ba Phi giống nhau ở điểm lưu lạc ở lục tỉnh miền Tây suốt thời trẻ. Về gương mặt, nghệ sĩ có nét hài hước, châm biếm. Trong cách trò chuyện, Mạc Can cũng hay đùa giỡn, đem đến cho người nghe tiếng cười vui vẻ. Sau thành công của vai này, mỗi lần đi xuống miền Tây, Mạc Can được khán giả gọi với cái tên "bác Ba Phi".

Vai bác Ba Phi của Mạc Can trong "Đất phương Nam" Vai bác Ba Phi của Mạc Can trong "Đất phương Nam" (1997). Video: TFS

Đơn vị sản xuất Đất rừng phương Nam nắm bản quyền làm phim từ sáu năm trước, song lúc đó chưa đủ kinh phí lẫn điều kiện thực hiện. Quang Dũng giữ lại tên phim giống tiểu thuyết gốc, thay vì lược mất chữ "rừng" như bản truyền hình Đất phương Nam năm 1997. Nghệ sĩ Vinh Sơn - đạo diễn Đất phương Nam - làm cố vấn sản xuất. Diệp Thế Vinh đạo diễn hình ảnh, nhạc sĩ Đức Trí là giám đốc âm nhạc.

Mai Nhật