Dự án tài liệu về quá trình thực hiện phim "Avatar: The Way of Water" của đạo diễn James Cameron sẽ phát sóng ngày 7/11.

Trong trailer Fire and Water: Making the Avatar Films ra mắt hôm 15/10, đạo diễn James Cameron cho biết: "Dù sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến, Avatar được tạo nên nhờ đội ngũ tài năng, thổi hồn vào từng biểu cảm, từng nhịp cảm xúc cho thế giới Pandora".

Trailer phim tài liệu hậu trường 'Avatar' Trailer phim tài liệu "Fire and Water: Making the Avatar Films". Video: Disney+

Theo Variety, tác phẩm gồm hai phần, đi sâu vào quá trình êkíp tạo nên một trong những thương hiệu điện ảnh thành công nhất mọi thời. Đoàn làm phim sử dụng công nghệ ghi hình chuyển động (motion capture) để chuyển hóa cử chỉ, nét mặt của diễn viên thành hình ảnh người Na'vi. Ở The Way of Water, đội ngũ phát triển quy trình đó để ghi hình dưới nước. Dàn diễn viên phải học cách lặn tự do trong một bể chứa nước có dung tích 680.000 gallon (hơn 2,5 triệu lít). Bên cạnh đó, dự án giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của phần Avatar: Fire and Ash.

Bộ phim do Thomas C. Grane thực hiện, có sự góp mặt của đạo diễn James Cameron, nhà sản xuất Jon Landau (qua đời tháng 7/2024), diễn viên Sam Worthington, Zoe Saldaña và Kate Winslet.

Trailer 'Avatar 3' (2) Trailer "Avatar: Fire and Ash" (Avatar: Lửa và tro tàn), sẽ ra mắt trong nước ngày 19/12. Video: Disney Vietnam

Ra mắt năm 2009, Avatar vượt Titanic trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất mọi thời. Phim mở ra cuộc cách mạng trong công nghệ 3D trên màn ảnh rộng. 13 năm qua, Cameron không đạo diễn phim điện ảnh nào mà dành nhiều thời gian nghiên cứu công nghệ và chuẩn bị kịch bản cho các phần kế tiếp. Phần hai Avatar: The Way of Water (2022) đạt doanh thu khoảng 2,3 tỷ USD toàn cầu và thắng Oscar Kỹ xảo hình ảnh năm 2023.

Trong cuộc phỏng vấn với IGN hôm 1/10, đạo diễn cho biết loạt phim mang tính cảnh tỉnh về các vấn đề toàn cầu. Câu chuyện nhắn nhủ người xem kết nối với thiên nhiên để tìm được trạng thái cân bằng, trong bối cảnh con người đứng trước "cuộc cách mạng AI" và thách thức về môi trường, khí hậu.

Sam Worthington trong vai chính Jake Sully. Ảnh: Disney Studios

Phần hai khép lại với cái chết của Neteyam - con trai Jake Sully, do đó Cameron muốn để bi kịch này trở thành trung tâm cảm xúc ở tập mới nhất. Sự phát triển của dàn nhân vật trẻ như Kiri, Spider và Lo'ak trải dài suốt phim. Cameron tiết lộ phần hai và ba là câu chuyện lớn được chia đôi, hai phần tiếp theo tạo thành mạch truyện mới. Phần bốn dự kiến phát hành ngày 21/12/2029 và tập cuối Avatar 5 lên lịch vào ngày 19/12/2031.

Quế Chi (theo Variety)