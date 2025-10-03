James Cameron: 'AI không thể nào thay thế nghệ sĩ'

James Cameron - đạo diễn "Avatar" nói việc làm phim đòi hỏi tư duy kể chuyện và cảm xúc sáng tạo, những thứ máy móc không thể thay thế.

Trên IGN hôm 1/10, James Cameron nói: "Tôi không muốn mô hình AI viết kịch bản cho mình. Mỗi biên kịch giỏi đều có lăng kính riêng về thế giới, được định hình từ kinh nghiệm sống. Đó là điều máy móc không thể có".

Đạo diễn James Cameron. Ảnh: 20th Century Studios

Theo đạo diễn, điểm cốt lõi của quá trình sáng tạo nằm ở cách nghệ sĩ tiếp cận tác phẩm. Thay vì tập trung vào chi tiết kỹ thuật, họ phải nắm rõ ý nghĩa của từng cảnh quay và lý do nó xuất hiện trong mạch truyện. Khi nghệ sĩ hiểu và làm chủ câu chuyện, trí tưởng tượng mới thực sự được khơi dậy. Sự liên kết giữa con người và cốt truyện đóng vai trò quan trọng, tạo nên chiều sâu cảm xúc.

Các tác phẩm của James Cameron nổi bật nhờ hiệu ứng hình ảnh tiên phong và kỹ thuật ghi hình, tạo nên những khung hình sống động nhưng cũng là trở ngại khi có chi phí tốn kém nhất lịch sử điện ảnh. Nếu trí tuệ nhân tạo được ứng dụng vào điện ảnh, ông cho rằng giá trị lớn nhất nằm ở việc hỗ trợ giảm chi phí làm phim bom tấn.

"Chúng tôi đã làm nên những bộ phim Avatar hoành tráng mà không cần đến trí tuệ nhân tạo, nhưng chi phí rất cao. Nếu AI tạo sinh có thể giảm bớt khâu VFX, nhiều tác phẩm quy mô lớn sẽ có cơ hội được thực hiện hơn. Sẽ có thêm nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng, những bộ phim đòi hỏi lượng lớn hiệu ứng kỹ xảo, nhất là phim chính kịch lịch sử cần tái dựng thế giới khác biệt với thực tại", ông cho biết.

Với đạo diễn, loạt phim Avatar dẫn dắt khán giả đến thế giới kỳ ảo, đồng thời mang tính cảnh tỉnh về các vấn đề toàn cầu. Câu chuyện nhắn nhủ người xem kết nối với thiên nhiên để tìm được trạng thái cân bằng, trong bối cảnh con người đứng trước "cuộc cách mạng AI" và thách thức về môi trường, khí hậu.

Trailer 'Avatar 3' (2) Trailer "Avatar: Fire and Ash" (Avatar: Lửa và tro tàn), sẽ ra mắt trong nước ngày 19/12. Video: Disney Vietnam

Khâu hậu kỳ phần ba Fire and Ash hiện ở giai đoạn nước rút, dự kiến ra mắt vào tháng 12 sau hai năm chỉnh sửa. Cameron vốn không thích xem lại phim ông làm sau khi ra rạp, tuy nhiên để đảm bảo sự liền mạch của ba tập, ông buộc phải phá lệ và xem lại phần hai. Lúc đó, đạo diễn nhận ra sự vắng bóng của Toruk, loài chim khổng lồ từng gắn bó nhân vật Jake Sully ở phần đầu. Đạo diễn quyết định viết lại kịch bản Fire and Ash, quay bổ sung một số cảnh, khiến thời lượng phim kéo dài ba tiếng.

Phần hai khép lại với cái chết của người con trai cả, do đó Cameron muốn để bi kịch này trở thành trung tâm cảm xúc ở tập mới nhất. Sự phát triển của dàn nhân vật trẻ như Kiri, Spider và Lo'ak trải dài suốt phim. Trong cuộc phỏng vấn, Cameron tiết lộ phần hai và ba là câu chuyện lớn được chia đôi, hai phần tiếp theo cũng tạo thành một mạch truyện mới.

James Cameron (trái) trên phim trường "Avatar". Ảnh: 20th Century Studios

Ngoài Avatar, Cameron ấp ủ dự án Ghosts of Hiroshima, do ông đạo diễn nhưng chưa có kịch bản hoàn chỉnh. Hiện, tương lai của Avatar 4 và 5 phụ thuộc vào hiệu quả thương mại của Fire and Ash cũng như chi phí sản xuất. "Tôi có thể làm ngay phần bốn, năm hoặc tạm nghỉ để thực hiện một dự án mang tính cá nhân hơn. Nhưng điều chắc chắn là tôi sẽ không dừng chỉ đạo và kể chuyện," ông nói.

James Cameron, 71 tuổi, là một trong những đạo diễn có tầm ảnh hưởng lớn nhất Hollywood, nổi tiếng với bom tấn Titanic, The Terminator và Avatar. Ông được biết đến với tư duy hình ảnh, khả năng kể chuyện giàu cảm xúc và tinh thần tiên phong trong ứng dụng công nghệ điện ảnh. Lần gần nhất Cameron đạo diễn một phim khác ngoài Avatar là Titanic (1997).

Những bình luận của ông Cameron được đưa ra trong bối cảnh Hollywood chịu tác động mạnh mẽ của AI. Gần đây, một "diễn viên" ảo tên Tilly Norwood - sản phẩm của công ty AI Particle 6 Productions - được giới thiệu tại Liên hoan phim Zurich, làm dấy lên làn sóng phản đối từ Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh và Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ SAG-AFTRA.

Cát Tiên (theo Variety)