Phim tái hiện hậu trường concert 'Tổ quốc trong tim'

Tùng Dương tranh cãi với giám đốc âm nhạc, Võ Hạ Trâm xúc động nghĩ đến con, ở hậu trường thực hiện concert "Tổ quốc trong tim".

Concert 'Tổ quốc trong tim' ra rạp Trailer "Tổ quốc trong tim: The Concert Film", ra rạp từ ngày 17/10. Video: Ban tổ chức cung cấp

Tác phẩm dài 90 phút, ghi lại ba tháng chuẩn bị cho đêm nhạc ngày 10/8 ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Phim dành thời lượng nói về những khó khăn của êkíp khi chạy đua thực hiện chương trình.

Ở buổi luyện tập, ca sĩ Tùng Dương muốn hát bài Viết tiếp câu chuyện hòa bình ở tông cao để tăng cảm xúc hào hùng, nhưng không được giám đốc âm nhạc Hữu Vượng đồng ý. Tùng Dương gọi điện cho tác giả ca khúc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, để trình bày ý tưởng của mình, nhờ anh thuyết phục êkíp nhưng vẫn không được. Nhạc sĩ Hữu Vượng giải thích: "Đây không phải concert của riêng anh, mục tiêu là để hàng nghìn khán giả có thể hòa giọng hát cùng anh".

Khán giả ở buổi công chiếu phim tối 16/10 tại Hà Nội. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Võ Hạ Trâm nói về cảm xúc khi hát Mẹ yêu con (nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý), một trong những tiết mục tạo cảm xúc lắng đọng trong show: "Khi có con, tôi thường hát cho bé nghe bài này. Chứng kiến 50.000 khán giả hòa giọng cùng mình, tôi phải kìm nén, ngăn nước mắt rơi".

Các buổi làm việc của ban tổ chức được ghi lại theo các mốc: 81 ngày, 64 ngày, 46 ngày trước concert, phản ánh áp lực về thời gian khi thực hiện chương trình lớn. Nhiều lần, các bộ phận tranh cãi nhau để thống nhất nội dung, phương án thực hiện.

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí đặt mục tiêu thực hiện một "concert quốc gia" kết nối nhiều thế hệ, lấy cảm hứng từ hình tượng ngôi sao vàng. Họ gặp nhiều rào cản từ việc thi công sân khấu, lên nội dung kịch bản cho đến phần chạy thử chương trình. Concert ban đầu được ấn định ngày 31/8, nhưng sau đó chuyển sớm lên hơn 20 ngày, khiến êkíp gấp rút sắp xếp lại lịch trình với ca sĩ.

Phần hấp dẫn nhất của phim là các tiết mục, hình ảnh đẹp trong concert. Cảnh "biển" người cùng hát Quốc ca, 68 chiến sĩ từng duyệt binh ở Nga bước trên sân khấu được dựng lại với nhiều góc cận và góc toàn, giúp người xem mường tượng, sống lại không khí concert.

Phim gắn mác P (phổ biến mọi khán giả), có giá vé 65.000 đồng. Doanh thu từ việc bán vé sẽ được chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm hỗ trợ người dân vùng lũ.

Hình ảnh trong concert "Tổ quốc trong tim". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Concert Tổ quốc trong tim diễn ngày 10/8 ở sân vận động Mỹ Đình là sự kiện nổi bật trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ban tổ chức phát vé miễn phí, thu hút 50.000 khán giả. Sau đêm diễn, từ khóa "Tổ quốc trong tim" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Hình ảnh dòng người mặc áo cờ đỏ sao vàng đổ về Sân vận động Mỹ Đình, "biển" khán giả cùng đặt tay lên ngực hát Quốc ca, chuyền tay lá cờ Tổ quốc, khơi gợi nhiều cảm xúc.

Là đêm nhạc cách mạng, không quảng bá dàn nghệ sĩ tham gia, chương trình chứng minh sức hút khi có hơn ba triệu tài khoản đã truy cập website đăng ký nhận vé. Dù miễn phí, không phải sự kiện nghệ thuật chính luận nào cũng đạt được điều này.

Chương trình do Báo Nhân Dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức, phát sóng trực tiếp trên báo Nhân Dân, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và một số trang.

Hà Thu