Phim Quán Kỳ Nam - ái tình bị kìm hãm

Một thanh niên đẹp trai chất phác bất ngờ gặp một thiếu phụ đài các nhưng u sầu, khi đến ở trọ một chung cư nghèo...

Tôi nghĩ ở Sài Gòn nếu cải tạo một chung cư nào đó thành tụ điểm như trong phim, với cà phê, quán cơm... thì nơi đây sẽ dập dìu giới trẻ lẫn tao nhân mặc khách. Bởi vì khung cảnh trong phim quá đẹp, bao la kỷ niệm quá khứ nhưng đầy chân thực quyến rũ về những năm tháng không thể nào quên.

Ai đó từng chê phim Việt thiếu chân thực thì Quán Kỳ Nam là một phản kháng đanh thép. Không có điều gì để chê về sự chân thực, chân thành trong từng bối cảnh, tỉ mỉ trong từng vệt màu, nền nã trong từng tia sáng.

Khang (Liên Bỉnh Phát) và Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến) trong phim.

Phim không một chút dễ dãi, bắt người xem phải đồng hành suy nghĩ, tưởng tượng tại sao lại thế này tại sao lại thế kia, Ông hoàng bé nhỏ (Le Petite prince) là ai, Antoine de Saint-Exupéry muốn nói gì...

Nhưng cũng chính vì thế Quán Kỳ Nam khiến người xem càng đặt nhiều dấu hỏi hơn về điều tôi chưa biết, điều tôi muốn biết, điều tôi khao khát khi xem không chỉ một bộ phim mà còn là nghệ thuật thứ bảy.

Phim làm tôi nhớ đến cảnh gặp gỡ của Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc trong Tâm trạng khi yêu (đạo diễn Vương Gia Vệ), hay giây phút giáp mặt của Johnny Depp với Juliette Binoche trong Chocolat (đạo diễn Lasse Hallström).

Nhưng liệu có phải việc chú tâm quá vào sự chân thực đã khiến Quán Kỳ Nam bị bó buộc, không dám dấn thân hơn, sợ quá đà sẽ làm hỏng nét mộc mạc đời thường đã được dày công vun đắp? Còn điều gì đó trong mối tình Khang và Kỳ Nam cần giằng xé hơn? Bạo liệt hơn? Hay đắm say hơn?

Hay nhà sản xuất chỉ muốn dừng lại ở sự nhẹ nhàng, trong trẻo, bảng lảng?

Trích đoạn 'Quán Kỳ Nam' Trích đoạn "Quán Kỳ Nam". Video:Đoàn phim cung cấp

Những phân đoạn tiệc trà ở nhà ông Hạo hay đêm vũ hội ở Thanh Đa thật chân thực nhưng giá như được đẩy tới hơn bằng những hành động, lời thoại nào đó, đến mức có thể cắt ra như biểu tượng. Giá như có một màn khiêu vũ của Khang và Kỳ Nam chẳng hạn?

Giá như có cảnh đặc tả quy trình làm một món ăn của Kỳ Nam. Hay cỗ cưới có những món gì đặc biệt... Đó cũng chính là câu hỏi lớn về biên kịch của điện ảnh Việt lâu nay.

Bỏ qua những đòi hỏi trên, Quán Kỳ Nam như một bảo tàng chứa ký ức đô thị Sài Gòn - TP HCM. Giới trẻ muốn biết về cuộc sống những năm đầu sau chiến tranh ở thành phố này thì không có gì chân thực hơn là những gì diễn ra trên màn ảnh.

Và phim khiến ta rời rạp mang theo một ký ức đẹp, phong phú, thiện lành.

Quán Kỳ Nam là dự án thứ hai Liên Bỉnh Phát hợp tác đạo diễn Leon Lê, sau Song Lang (2018). Phim xoay quanh Khang, người thực hiện bản dịch cuốn Hoàng tử bé của tác giả Antoine de Saint-Exupéry. Anh gặp Kỳ Nam, một phụ nữ trung niên sống bằng nghề nấu ăn cho cư dân quanh đó, rồi hình thành mối gắn kết với cô. Tác phẩm đưa người xem trở lại Sài Gòn thập niên 1980 qua không gian sinh hoạt chung. Khu tập thể đóng vai trò trong việc định hình không khí phim, phản ánh nhịp sống đô thị những năm trước thời kỳ Đổi mới. Quán Kỳ Nam được quay bằng phim nhựa 35 mm mang đến sắc độ cổ điển.

Yến Thanh