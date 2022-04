Phim quái vật của Trần Tiểu Xuân bị chê

Trung Quốc"The Labyrinth" - tác phẩm chủ đề con người đấu quái vật có Trần Tiểu Xuân đóng - bị chê kỹ xảo kém.

The Labyrinth (Mê cung) dài 70 phút, chiếu trên các nền tảng trực tuyến Youku, Iqiyi ngày 20/4. Phim xoay quanh một nhóm hành khách đi tàu điện ngầm, bất ngờ gặp sự cố, bị rơi xuống hố sâu. Dưới lòng đất, họ phải chiến đấu với quái vật rết khổng lồ, tìm cách thoát nạn.

Theo HK01, êkíp quảng bá Trần Tiểu Xuân đóng nam chính tên Đao, có nhiệm vụ dẫn dắt nhóm nạn nhân quyết chiến với rết khổng lồ. Tuy nhiên, nhân vật Đao chỉ xuất hiện ở nửa đầu tác phẩm. Vì thế, nhiều fan của Trần Tiểu Xuân chỉ trích đoàn phim "lừa khán giả", dùng danh tiếng của tài tử Người trong giang hồ để câu khách. Các khán giả viết: "Trần Tiểu Xuân tổng cộng có mười mấy câu thoại", "Trần Tiểu Xuân phải nuôi gia đình, phim dở thế nào cũng phải nhận, đừng trách anh ấy"...

Trần Tiểu Xuân (áo đen) trong "The Labyrinth". Ảnh: QQ

Trên diễn đàn Douban, phần lớn khán giả chê The Labyrinth kỹ xảo kém, các cảnh người chạm trán rết quay sơ sài, không làm bật được sự đáng sợ, nguy hiểm của con vật. Nội dung của phim cũng bị nhiều người đánh giá thiếu logic, không có thông điệp cụ thể. The Labyrinth do Vương Tử đạo diễn, còn có sự tham gia của Bành Kính Từ, Quách Quân, Tiêu Cẩm Hy...

Theo Sohu, những năm gần đây, Trần Tiểu Xuân nổi đình đám nhờ các show truyền hình thực tế. Nhưng ở mảng phim ảnh, anh không có tác phẩm được đánh giá cao. Thập niên 1990-2000, Trần Tiểu Xuân gây sốt khi đóng chính nhiều tác phẩm như Lộc Đỉnh Ký 1998, Người trong giang hồ, Hoắc Nguyên Giáp...

