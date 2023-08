Phim 'Oppenheimer' mở màn với 11 tỷ đồng ở Việt Nam

"Oppenheimer" - bom tấn của Nolan - đứng đầu phòng vé trong nước với doanh thu hơn 11 tỷ đồng, cuối tuần qua.

Theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập, phim thu về 11,2 tỷ đồng ba ngày cuối tuần (11-13/8). Thành tích được đánh giá ngang ngửa với Tenet - bom tấn năm 2020 của Nolan, từng đạt 11,6 tỷ đồng khi mở màn tại Việt Nam.

Trailer 'Oppenheimer' Trailer phim "Oppenheimer", khởi chiếu trong nước ngày 11/8. Video: Universal Pictures

Đại diện Box Office đánh giá doanh thu của Oppenheimer bị hạn chế một phần vì thời lượng dài ba giờ làm giảm số suất chiếu. Thành tích Oppenheimer gần gấp đôi tác phẩm xếp thứ hai tuần qua - The Moon, phim Hàn về ước mơ chinh phục mặt trăng, doanh thu 6,3 tỷ đồng. Toàn cầu, phim của Nolan thu về 649 triệu USD sau gần một tháng công chiếu.

Các phim còn lại trong bảng xếp hạng là Talk to me (Gọi hồn quỷ dữ) - đứng thứ ba với 5,7 tỷ đồng. Hai phim hoạt hình Conan và Elemental vẫn bám trụ phòng vé, tiến dần đến mốc 100 tỷ đồng. Bên trong tổ kén vàng - phim Việt đoạt giải Camera d'Or (Camera Vàng) ở Cannes 2023 - chỉ thu về hơn 519 triệu đồng với hơn 400 suất chiếu, do nội dung kén khán giả.

Oppenheimer dựa trên cuốn tiểu sử ra mắt năm 2005American Prometheus của Kai Bird và Martin J. Sherwin, phim xoay quanh J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy thủ vai), người được coi là "cha đẻ" của bom nguyên tử. Tác phẩm đề cập quá trình nghiên cứu ban đầu của Oppenheimer, vai trò chỉ đạo của ông đối với Dự án Manhattan và những tranh cãi trong phiên điều trần an ninh năm 1954 với những cáo buộc ông là gián điệp của Liên Xô.

Nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer do Cillian Murphy đóng. Ảnh: Universal Pictures

Nhân vật chính Oppenheimer có một cuộc đời phức tạp. Là một người gốc Do Thái, ông có thời tuổi trẻ chu du khắp châu Âu học hỏi khoa học từ những bộ não uyên bác nhất rồi tới những năm tháng thăng trầm khi ngoại tình, trầm cảm, được coi như người hùng chấm dứt chiến tranh, cuối cùng bị dư luận bới móc đời tư, quá khứ để hủy hoại thanh danh.

Christopher Nolan từng cho biết cảnh tái hiện vụ thử hạt nhân đầu tiên trên thế giới trong phim là thách thức lớn. Ông không dùng CGI vì cho rằng kỹ xảo không thể tái tạo đầy đủ mối đe dọa của bom nguyên tử. Êkíp chế tạo quả bom từ năng lượng khí đốt. Đội ngũ giám sát kích hoạt bom, sau đó kết hợp các yếu tố như sóng xung kích, hiệu ứng ánh sáng, kim loại nóng chảy và các loại pháo hoa để tăng hiệu ứng thị giác.

Mai Nhật