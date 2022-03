Phim 'Người lắng nghe' - thông điệp tốt, hình ảnh cũ

Phim kinh dị Việt "Người lắng nghe" có những cảnh hù dọa rơi vào lối mòn, gợi liên tưởng đến tác phẩm quốc tế kinh điển.

* Bài tiết lộ một phần nội dung phim

Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Khoa Nguyễn ra rạp ngày 4/3. Phim công chiếu sau một năm hoãn vì dịch, quy tụ nhiều tên tuổi như Oanh Kiều, Quang Sự, Quốc Cường... Phim cũng là dự án tái xuất màn ảnh rộng sau tám năm của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh trong một vai phụ.

Trailer phim kinh dị 'Người lắng nghe' Trailer "Người lắng nghe". Video: Lotte

Có cách dẫn nhập vấn đề gọn gàng, phim giới thiệu bi kịch của An Nhiên (Oanh Kiều) - một nhà văn trẻ. Sau khi hoàn thành tiểu thuyết Lời thì thầm, An Nhiên liên tục bị bóng ma tên Lê Vân ám ảnh, khiến cô khủng hoảng, cuộc sống đảo lộn. Khi gặp bác sĩ Tường Minh (Quang Sự), cô trải qua nhiều hình thức trị liệu tâm lý. Từ đây, câu chuyện về Lê Vân cũng như quá khứ nhiều góc khuất của các nhân vật dần hé lộ.

Bước đầu, phim tạo được tò mò về thế lực bí ẩn. Tuy vậy, tác phẩm nhanh chóng đánh mất sức hút ở khâu hình ảnh cũ kỹ. Chất kinh dị của phim không nhiều, tập trung chủ yếu ở nửa đầu. Thủ pháp hù dọa gợi cảm giác sáo mòn với những môtíp vốn đã quen thuộc: một bóng trắng bí ẩn chầm chậm đi lại trong nhà, tiếng khóc vang lên nơi góc tối... Ở một phân đoạn, bóng ma chui ra từ kính với mái tóc dài cùng bàn tay ma quái, gợi nhớ đến cảnh kinh điển trong tác phẩm Ringu (1998).

Phim lộ rõ điểm yếu ở khâu kỹ xảo đồ họa với tạo hình ma quỷ. Tác phẩm không cố gắng làm người xem sợ bằng những màn jumpscare, mà chỉ sử dụng yếu tố giật gân để nhấn nhá sau các phân đoạn nặng về tâm lý. Lối quay, dựng cảnh thiếu chất điện ảnh, những màn đối thoại dông dài khiến tác phẩm trở nên lê thê suốt hai giờ đồng hồ.

Một cảnh nhân vật chính bị ma hù doạ trong phim. Ảnh: Ncolor

Bù lại, phim ghi điểm ở diễn xuất tròn trịa. Các diễn viên không phải tên tuổi ăn khách, song tạo được thiện cảm nhờ nhập vai tự nhiên. Từng tham gia vai phục ở các phim điện ảnh Dạ cổ hoài lang, Cô Ba Sài Gòn, lần này, Oanh Kiều đóng chính. Diễn viên 33 tuổi ghi dấu ở những cảnh nhân vật An Nhiên hoảng loạn vì chuyện ma quỷ. Có lúc, cô hoang mang, cô độc vì bị những người thân thiết nghi ngờ.

Câu chuyện của An Nhiên là hành trình khám phá những góc sâu kín bên trong con người. Bóng ma ám ảnh cô là những nỗi niềm bủa vây lấy cô từ quá khứ. Sau một biến cố, An Nhiên chối bỏ người thân, từ đó ngày càng sa vào vũng lầy chính bản thân tạo ra. Khi lên màn ảnh rộng, ở hầu hết phân cảnh, Oanh Kiều để mặt mộc nhằm đạt biểu cảm chân thật trong những đoạn đi sâu nội tâm nhân vật. Vai diễn giúp Oanh Kiều đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc (Best actress) trong Liên hoan phim Nghệ thuật điện ảnh châu Á 2021 - một sự kiện điện ảnh truyền cảm hứng, động lực cho những tài năng mới.

Oanh Kiều - vai An Nhiên (phải) và Quang Sự - vai Tường Minh trong phim. Ảnh: Ncolor

Quang Sự diễn tương đối tròn vai nhân vật Tường Minh - bác sĩ tâm huyết với nghề, dành mọi quan tâm cho bệnh nhân. Nỗ lực giúp An Nhiên tháo gỡ khúc mắc trong lòng, chính anh cũng vướng bi kịch sau một sự kiện trong quá khứ. Từ giữa phim, khi mạch kịch bản chuyển hướng, diễn xuất của Quang Sự giúp phim giữ được bầu không khí kịch tính. Về cuối, khi Tường Minh nhận ra một sai lầm thời trẻ, cách nhân vật bộc lộ nỗi đau tạo được cảm giác anh vừa đáng trách, vừa đáng thương. Nhân vật Vy (Phạm Quỳnh Anh) - chị An Nhiên - có cảnh phơi bày những uất ức của một người vợ không được chồng sẻ chia.

Dù kịch bản rời rạc vì ôm đồm nhiều câu chuyện, phim mang thông điệp ý nghĩa. Ba câu chuyện của tác phẩm đều gặp nhau ở một điểm: bi kịch nhân vật xuất phát từ việc không được thấu hiểu. Bóng ma trong phim đại diện cho hội chứng trầm cảm bao phủ lên đời sống nhiều người trẻ giữa xã hội hiện đại. Từ đó, tác phẩm truyền đi lời cảnh tỉnh: ai cũng cần một người để lắng nghe. Sau ba ngày ra rạp, phim thu về khoảng hai tỷ đồng - theo Box Office Việt Nam - vì cạnh tranh với bom tấn The Batman.

Mai Nhật