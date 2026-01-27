Phim ngắn bị xóa bỏ vì để em bé dầm mưa trong đêm

Trung QuốcĐơn vị sản xuất phim ngắn bị lên án vì để em bé khoảng một tuổi dầm nước thời gian dài, bất chấp bé gào khóc.

Theo Jf daily, diễn viên Hình Quân, đóng chính A Kindness, Life-time Redemption, công khai hậu trường ghi hình, với cảnh một em bé dầm nước. Hình Quân cho biết êkíp ghi hình dưới mưa nhân tạo, diễn viên nhí khóc đến "xé ruột xé gan" nhưng đoàn phim không sử dụng phương pháp nào thay thế vì tiết kiệm thời gian.

Theo cô, trong trường hợp này, phương án hợp lý nhất là dùng hình nộm em bé thay cho người thật hoặc dùng AI. Thù lao cho diễn viên nhí là 800 nhân dân tệ (3 triệu đồng).

Một số khán giả trách Hình Quân không bảo vệ trẻ nhỏ. Qua công ty quản lý, diễn viên cho biết vì không có tiếng nói, cô chỉ có thể phối hợp để cảnh quay xong sớm, em bé được ra về. Lúc đó, cô và diễn viên nữ đối diện đều sốt ruột và tức giận, giục êkíp đẩy nhanh tiến độ.

Sự việc khiến hàng triệu người phẫn nộ, theo Xinhua, phim hiện không còn hiển thị trên các nền tảng video. Luật sư Trương Kiện ở Bắc Kinh nhận định đơn vị sản xuất có khả năng chịu trách nhiệm dân sự, hành chính thậm chí trách nhiệm hình sự khi để trẻ dầm nước thời gian dài. Sự việc này cũng phơi bày điểm yếu trong việc bảo vệ diễn viên nhí trong ngành sản xuất nội dung trực tuyến.

Giữa tháng 1, series Ép cá chép lấy Diêm Vương sống, phủ thừa tướng tiêu tan phước lộc cũng bị xóa sổ vì nội dung bé gái 7 tuổi lấy chồng, sinh con. Luật sư họ Thái ở văn phòng luật tại Thượng Hải nhận định các tình tiết ở phim mang tính cổ vũ yêu sớm, vi phạm Quy định về sản xuất chương trình liên quan người vị thành niên.

Đầu năm nay, Tổng cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc ban hành "Hướng dẫn quản lý sản xuất phim ngắn liên quan trẻ em", trong đó có quy định bảo vệ an toàn và sức khỏe tinh thần của diễn viên nhí, cấm lịch quay quá tải và cấm trẻ em đảm nhận các vai diễn vượt quá khả năng thể chất và tinh thần của mình.

Theo Jf Daily, những quy định này đặt ra ranh giới để bảo vệ quyền trẻ em trong ngành công nghiệp sản xuất video, nhưng để đảm bảo việc thực thi hiệu quả, cần có giám sát chặt chẽ từ nhiều phía gồm nhà sản xuất, nền tảng phát sóng, phụ huynh.

Phim ngắn bùng nổ tại Trung Quốc, quy mô thị trường năm 2024 đạt 50,5 tỷ nhân dân tệ (6,9 tỷ USD), tăng gần 35% so với năm 2023. Dự tính đến năm 2027, thị trường vượt 100 tỷ nhân dân tệ (13,7 tỷ USD).

Các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên đà tăng trưởng mạnh, trong đó, hơn 36% người dùng xem phim ngắn mỗi ngày. Tính đến tháng 6/2024, số lượng tài khoản xem video ngắn ở Trung Quốc đạt 570 triệu người.

