Trung QuốcPhim ngắn biến mất trên nền tảng video sau khi phát những tập xoay quanh bé gái 7 tuổi lấy chồng, sinh con.

Theo Fujian TV, series Ép cá chép lấy Diêm Vương sống, phủ thừa tướng tiêu tan phước lộc phát trên một số nền tảng video từ đầu tháng 1. Nữ chính của phim được miêu tả 7 tuổi, bị ép buộc kết hôn với người đàn ông trưởng thành. Cô bé sợ hãi, mường tượng chú rể sẽ giết mình. Nhưng đêm tân hôn, lần đầu nhìn thấy chú rể, cô gái cảm thấy chàng "đẹp trai", dần rung động vì những cử chỉ ân cần. 8 năm sau, khi 15 tuổi, nữ chính sinh con. Kết thúc phim là cảnh hai người nắm tay nhau, người chồng bế vợ, ánh mắt âu yếm.

Phim bị xóa sổ vì tình tiết bé '7 tuổi lấy chồng, 15 tuổi sinh con' Đoạn miêu tả cô dâu sợ sệt trước chú rể trong đêm tân hôn. Video: Yule

Đóng vai chính là diễn viên Lưu Tinh Thần, năm nay 11 tuổi, còn diễn chồng của bé gái là diễn viên Cận Vượng, 28 tuổi.

Trên Weibo, phim nhận hàng chục nghìn bình luận chỉ trích "lạm dụng trẻ em, khuyến khích yêu sớm, tảo hôn". Luật sư họ Thái ở văn phòng luật tại Thượng Hải nhận định các tình tiết ở phim ngắn mang tính cổ vũ yêu sớm, vi phạm Quy định về sản xuất chương trình liên quan người vị thành niên.

Từ tối 13/1, phim ngắn trên không còn hiển thị trên các nền tảng video tại Trung Quốc. Tuy nhiên, luật sư họ Lâm ở văn phòng luật tỉnh Phúc Kiến cho rằng trường hợp này vi phạm quy định pháp luật, không nên dừng lại ở mức xử lý gỡ phim khỏi nền tảng.

Những năm gần đây, nhiều phim ngắn bị xóa sổ vì các tình tiết "câu view bất chấp". Năm ngoái, series Kỳ lân tống tử: Thiên giáng hỷ phúc bị xử lý vì tình tiết nữ chính mang thai ngoài ý muốn, một lần sinh 99 đứa trẻ.

Diễn viên nữ vị thành niên đóng cặp bạn diễn 28 tuổi. Ảnh: Yule

Giới chuyên gia nhận định ngành sản xuất phim ngắn của Trung Quốc tồn tại nhiều vấn đề. Hàng loạt nhà sáng tạo tập trung vào việc câu view bằng nội dung giật gân, bỏ qua định hướng giá trị nghệ thuật. Các nhà sản xuất chỉ quan tâm đến lợi nhuận ngắn hạn mà không đầu tư vào kịch bản và chất lượng. Cơ chế kiểm duyệt và giám sát của nền tảng cũng còn nhiều lỗ hổng, chưa ngăn chặn kịp thời những nội dung vô lý.

Việc phim chỉ bị gỡ bỏ sau khi khán giả phản ánh cho thấy sự chậm trễ trong công tác quản lý. Các cơ quan chức năng và nền tảng cần sớm hoàn thiện cơ chế kiểm duyệt và điều chỉnh nội dung không lành mạnh. Trang này nhận định việc xây dựng môi trường phim ngắn lành mạnh, tích cực còn chặng đường dài phía trước.

Năm 2024, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc từng yêu cầu các nền tảng mạng xã hội tăng cường quản lý, kiểm duyệt nội dung với mảng phim ngắn, trong đó có dòng phim "tổng tài bá đạo" - series về các chủ doanh nghiệp yêu những người nhỏ bé, bình thường tại nơi làm việc.

Tổng cục quy định phim ngắn được phân loại thành ba nhóm dựa trên mức đầu tư. Nhóm Phim trọng điểm do Tổng cục quản lý, mức đầu tư trên một triệu nhân dân tệ (3,6 tỷ đồng). Nhóm Phim phổ thông có vốn 300 nghìn đến một triệu tệ, do cơ quan cấp tỉnh quản lý. Nhóm còn lại có vốn đầu tư dưới 300 nghìn tệ, do nền tảng phát sóng tự quản lý.

Trung tâm An toàn Douyin từng gỡ hàng trăm phim vi phạm quy định, cho biết động thái trên nhằm xây dựng môi trường tích cực, cởi mở và thân thiện. Nền tảng không chấp nhận các phim ngắn "nội dung độc hại, định hướng lệch lạc". phạm quy định.

Theo trang 21st Century Business Herald, phim ngắn bùng nổ tại Trung Quốc, quy mô thị trường năm ngoái đạt 50,5 tỷ nhân dân tệ (6,9 tỷ USD), tăng gần 35% so với năm 2023. Dự tính đến năm 2027, thị trường phim ngắn Trung Quốc vượt 100 tỷ nhân dân tệ (13,7 tỷ USD).

Các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mảng phim ngắn trên đà tăng trưởng mạnh, trong đó, hơn 36% người dùng xem phim ngắn mỗi ngày. Tính đến tháng 6/2024, số lượng tài khoản xem phim ngắn ở Trung Quốc đạt 570 triệu người.

Như Anh (theo Fujian TV, CBN)