Phim 'Mưa đỏ' tung cảnh thành cổ Quảng Trị trong bom đạn

Trailer phim "Mưa đỏ" tái hiện sự khốc liệt, những mất mát, đau thương trong cuộc chiến ở thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Trailer chính thức phim 'Mưa đỏ' Trailer phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền ra mắt ngày 13/8. Video: Đoàn phim cung cấp

Phim gợi lại nguyên nhân dẫn đến trận chiến giữ thành cổ. Quảng Trị có vị trí chiến lược, từng là nơi đặt mốc chia cắt hai miền Nam - Bắc. Sau chiến dịch Xuân hè năm 1972, đây là tỉnh đầu tiên được giải phóng, trở thành mục tiêu tái chiếm của quân đội Mỹ.

Trích đoạn khắc họa sự chênh lệch về sức mạnh vũ khí giữa Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam và quân đội Mỹ. Mỹ sử dụng nhiều loại bom, pháo, với tổng khối lượng khoảng 328.000 tấn, tương đương sức công phá của bảy quả bom nguyên tử đã thả xuống Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản). Trong khi Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam gặp khó khăn do tình hình tiếp tế vũ khí đạn dược, hậu cần gặp nhiều trở ngại.

Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, tinh thần "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" được các nhân vật thể hiện qua những câu nói mộc mạc như "Còn bao nhiêu uýnh bấy nhiêu", "Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc, chúng ta sẽ giành chiến thắng".

Một cảnh trong phim. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Trailer cũng tái hiện sự căng thẳng trên "mặt trận không tiếng súng" - bàn đàm phán của Hội nghị Paris 1972. Ca sĩ Hòa Minzy đóng vai trợ lý của đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cô có câu thoại báo tin: "Các chiến sĩ đã chiến đấu rất kiên cường. Mặt trận Thành cổ vẫn được giữ vững". Cô cũng là người hát ca khúc chính thức của phim, do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác.

Mưa đỏ là phim cách mạng được quan tâm trong năm nay, ra rạp ngày 22/8. Êkíp thực hiện tác phẩm từ năm ngoái, trên phim trường rộng 50 ha bên bờ Thạch Hãn. Tác phẩm do nhà văn Chu Lai viết kịch bản, lấy diễn biến từ ngày thứ 40 trong cuộc chiến 81 ngày đêm ở Quảng Trị. Trong quá trình quay, êkíp tham khảo ý kiến nhiều chuyên gia lịch sử, văn hóa và các cựu binh.

Dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt gen Z như Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng. Họ được tuyển chọn từ hàng nghìn người, qua các buổi casting ở Hà Nội, TP HCM.

Hai năm nay, dòng phim chiến tranh được khán giả quan tâm, đón nhận hơn. Hồi tháng 2 năm ngoái, Đào, phở và piano của đạo diễn Phi Tiến Sơn tạo ra "cơn sốt" săn vé, thu về 21 tỷ đồng, hòa vốn sau ba tháng công chiếu. Theo Cục Điện ảnh, đây là hiện tượng "chưa từng có" với các phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng, chỉ phát hành ở một số rạp Nhà nước. Phim Địa đạo của Bùi Thạc Chuyên, ra mắt dịp 30/4, thu 172 tỷ đồng.

Hà Thu