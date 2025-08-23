Phim 'Mưa đỏ' thu 40 tỷ đồng ngày đầu công chiếu

"Mưa đỏ" - phim về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị - thu 40 tỷ đồng sau một ngày, vượt thành tích mở màn của "Địa đạo".

Tối 22/8, tác phẩm trở thành phim chiến tranh có doanh thu mở màn cao nhất ở rạp Việt từ trước đến nay. Phim vượt thành tích ra mắt của Địa đạo (Bùi Thạc Chuyên) - hơn 30 tỷ đồng, ra rạp đầu tháng 4. Doanh thu Mưa đỏ bao gồm ngày chiếu đầu tiên và suất chiếu sớm (sneakshow) tối 21/8.

Trailer phim "Mưa đỏ".

Theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập, phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền hiện đạt hơn 4.300 suất chiếu trên toàn quốc. Mưa đỏ bỏ xa các tác phẩm đang chiếu cùng thời điểm, như Demon Slayer: Thanh gương diệt quỷ - bom tấn hoạt hình Nhật (1.500 suất), Shin: Cậu bé bút chì (hơn 500 suất).

Nghệ sĩ Đặng Thái Huyền nói biết ơn vì sự đón nhận của khán giả cả nước, tiếp thu mọi ý kiến nhận xét, phê bình về phim. Ở buổi chiếu cho truyền thông tại TP HCM hôm 20/8, đạo diễn nói đã "cố gắng 200% sức nên không còn gì tiếc nuối". "Chúng tôi xem đây không chỉ là một bộ phim mà còn là nén tâm nhang để tri ân các anh hùng liệt sĩ ngã xuống vì đất nước", chị cho biết.

Từ phải qua: diễn viên "Mưa đỏ" gồm Hứa Vĩ Văn, Trọng Khang, Đỗ Nhật Hoàng tại buổi ra mắt ở TP HCM. Ảnh: Thanh Huyền

Phim nhận được nhiều ý kiến đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Xem phim ngày 18/8 tại Hà Nội, Bùi Thạc Chuyên nhận xét Mưa đỏ có nhiều khoảnh khắc xúc động. Anh cho rằng tác phẩm này khó quay hơn Địa đạo vì quy mô hoành tráng hơn. "Với tôi, êkíp đã thành công trong việc tái hiện một giai đoạn bi tráng của dân tộc", đạo diễn nói.

Tác phẩm do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, lấy bối cảnh cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị từ ngày 28/6/1972 đến 16/9/1972. Phim dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Chu Lai - từng đoạt giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016, giải A Giải thưởng Bộ Quốc phòng. Khi dàn dựng, êkíp giữ tinh thần anh hùng của tiểu thuyết gốc nhưng tiết chế chất văn học, đưa yếu tố thực chiến vào nhiều hơn.

Diễn viên Phương Nam trong vai chiến sĩ Tạ trong "Mưa đỏ". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Nhân vật chính là Đặng Huy Cường - một sinh viên nhạc viện, có bố là cựu binh chống Pháp, anh trai là liệt sĩ. Được chọn ra nước ngoài học nhưng Cường tình nguyện ra chiến trường.

Trong những tháng ngày đi lính, anh gặp nhiều người như Tiểu đội trưởng Tạ, Sen - chiến sĩ lớn tuổi người Sài Gòn, Bình Vẩu - cựu sinh viên mỹ thuật quê Đông Hà, Hải Gù - công nhân điện nước quê Hà Tây, và người trẻ nhất là Tú, một chiến sĩ mới 16 tuổi. Họ đại diện cho nhiều tầng lớp trong xã hội, nhưng chung mục đích chiến đấu vì hòa bình. Hình tượng "mưa đỏ" ẩn dụ về những mất mát, hy sinh của thế hệ thanh niên yêu quê hương, đất nước như máu thịt.

Diễn viên "Mưa đỏ" kể kỷ niệm quay cảnh cháy nổ trên phim trường.

Những năm gần đây, dòng phim chiến tranh được khán giả trong nước quan tâm, đón nhận hơn. Hồi tháng 2 năm ngoái, Đào, phở và piano của đạo diễn Phi Tiến Sơn tạo ra "cơn sốt" săn vé, thu về 21 tỷ đồng, hòa vốn sau ba tháng công chiếu. Theo Cục Điện ảnh, đây là hiện tượng "chưa từng có" với các phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng, chỉ phát hành ở một số rạp Nhà nước. Phim Địa đạo của Bùi Thạc Chuyên - xoay quanh những người lính ở "đất thép thành đồng" Củ Chi - ra mắt dịp 30/4, thu 172 tỷ đồng.

