Anime 'Demon Slayer' gây sốt phòng vé

Phần phim mới nhất của "Thanh gươm diệt quỷ" (Demon Slayer) bùng nổ lượng bán vé tại Nhật, hiện thu gần 150 triệu USD sau một tháng ra mắt.

Theo trang quan sát phòng vé Kogyo Tsushinsha, phần một của Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle (Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành) ra mắt ngày 18/7, đạt hơn 22 tỷ yên (148 triệu USD) sau 25 ngày, đứng thứ sáu trong danh sách phim ăn khách mọi thời tại Nhật Bản. Giới chuyên môn dự đoán với sức hút như hiện tại, tác phẩm có thể vượt kỷ lục 40,4 tỷ yên (273 triệu USD) của phần Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận (2020) - phim Nhật ăn khách nhất từ trước đến nay.

Trailer 'Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành' Trailer "Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành", công chiếu trong nước ngày 15/8. Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+). Video: CGV

Sức ảnh hưởng của tác phẩm không chỉ gói gọn ở thị trường nội địa mà lan sang một số quốc gia châu Á khác. Hôm 8/8, phim khởi chiếu tại Đài Loan với hàng nghìn vé được đặt trước. Doanh thu ba ngày ra mắt đạt 176 triệu Đài tệ (khoảng 5,9 triệu USD), cao hơn 50% so với kỷ lục mở màn của phần Chuyến tàu vô tận, ngang tầm các bom tấn Hollywood như Avengers hay Fast & Furious.

Ngày 12/8, phim ra rạp Thái Lan, ghi nhận hơn 20 triệu baht (618 nghìn USD) doanh thu trong giai đoạn đặt trước. Doanh thu dự kiến vượt mốc 50 triệu baht (1,5 triệu USD), trở thành phần phim Demon Slayer có doanh thu cao nhất tại nước này. Từ ngày 14 đến 20/8, Infinity Castle lần lượt phát hành ở bảy quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Malaysia, Indonesia và Việt Nam.

Tại Việt Nam, phim gây chú ý với doanh thu hơn 25 tỷ đồng tiền vé đặt trước và các suất chiếu sớm. Theo Box Office Vietnam, đây là thành tích chưa từng có đối với một bộ phim anime tại thị trường trong nước.

Các fan 'Demon Slayer' ở Thái Lan Người hâm mộ "Demon Slayer" hóa trang ở buổi công chiếu phim tại Thái Lan, hôm 12/8. Video: TikTok @monajung23

Trước đó, các phần Demon Slayer tạo hiệu ứng mạnh tại rạp Việt, nối tiếp thành công của những thương hiệu anime ăn khách như Doraemon và Thám tử lừng danh Conan. Giới chuyên môn nhận định khi chiếu chính thức ngày 15/8, phim có thể lập nhiều kỷ lục mới cho hoạt hình Nhật ở phòng vé Việt.

Demon Slayer là truyện tranh manga do Gotōge Koyoharu sáng tác và minh họa, lần đầu xuất bản trên tạp chí Weekly Shonen Jump tháng 2/2016. Truyện lấy bối cảnh Nhật Bản thời kỳ Đại Chính, xoay quanh Sát Quỷ Đoàn, một tổ chức chiến đấu chống lại loài quỷ ăn thịt người. Câu chuyện bắt đầu khi cậu bé bán than tên Kamado Tanjiro trở về nhà, phát hiện gia đình bị sát hại còn em gái Nezuko bị biến thành quỷ. Quyết tâm cứu em và trả thù, Tanjiro gia nhập Sát Quỷ Đoàn.

Tháng 9/2019, truyện được chuyển thể sang hoạt hình, dài 26 tập và gây sốt trên mạng. Theo nhà xuất bản Shueisha hôm 17/7, các bản truyện bán được hơn 220 triệu bản.

Tạo hình nhân vật chính Kamado Tanjiro trong "Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành". Ảnh: Crunchyroll

Vô hạn thành là phần đầu trong bộ ba phim điện ảnh, do đạo diễn Haruo Sotozaki thực hiện. Nội dung về Muzan Kibutsuji - tổ tiên loài quỷ - tấn công dinh thự Ubuyashiki, kéo Tanjiro và các trụ cột (Hashira) - kiếm sĩ xuất sắc trong Sát Quỷ Đoàn - vào Vô hạn thành, nơi xảy ra cuộc chiến sinh tử với quỷ dữ.

Nhà làm phim chú trọng đầu tư bối cảnh, tạo cảm giác choáng ngợp. Tiết tấu liên tục được đẩy lên cao trào, gây ấn tượng ở các pha hành động kết hợp hiệu ứng ánh sáng. Mạch phim xen kẽ những phân cảnh khai thác chiều sâu tâm lý của các Trụ Cột và nhân vật phản diện, hé lộ xung đột ở các tập tiếp theo.

Quế Chi (theo Yahoo)