Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh được khen

"Gió thổi Bán Hạ", phim Triệu Lệ Dĩnh đóng chính, được khán giả đánh giá cao nội dung, diễn xuất.

Ra mắt trên Iqiyi ngày 27/11, tác phẩm nhận 8,4/10 điểm ở diễn đàn Douban, qua đánh giá của hơn 180.000 khán giả. Phần lớn ý kiến nhận xét phim chủ đề gai góc nhưng cuốn hút nhờ kịch bản, diễn biến phù hợp.

Triệu Lệ Dĩnh trong "Gió thổi Bán Hạ" "Gió thổi Bán Hạ" do Phó Đông Dục, Mao Vi đạo diễn, dàn diễn viên Âu Hào, Lý Quang Khiết... Video: Iqiyi

Gió thổi Bán Hạ lấy bối cảnh Trung Quốc thập niên 1990, Hứa Bán Hạ - người phụ nữ bị chồng phụ bạc - làm nghề thu mua phế liệu mưu sinh. Với khao khát đổi đời, Bán Hạ trở thành doanh nhân quyền lực trong ngành gang thép. Để kiếm tiền, Hứa Bán Hạ phải dùng mánh khóe kinh doanh, ứng biến trước sự cạnh tranh tàn khốc trong thương trường.

Bên cạnh nội dung, tác phẩm nhận nhiều khen ngợi về hình ảnh, diễn xuất của dàn diễn viên. Trang The Paper đánh giá khung cảnh thập niên 1990 hiện lên gần gũi, chân thật, trang phục của diễn viên phù hợp. Với nữ chính, đoàn phim chuẩn bị 300 bộ đồ, sau đó chọn ra khoảng 120 bộ sử dụng trong tác phẩm. Trong đó, nhiều bộ được may ở thập niên 1990, do êkíp mua lại từ người sưu tầm.

Tạo hình Hứa Bán Hạ. Ảnh: Iqiyi

Khác với phần lớn phim truyền hình ra mắt cùng kỳ, Gió thổi Bán Hạ tạo cảm giác dễ chịu cho người xem. Êkíp không cà da mặt, chỉnh sửa quá đà cho diễn viên chính, nhờ vậy, biểu cảm nhân vật tự nhiên.

Dù vậy, một số đoạn lộ kỹ xảo, chẳng hạn ở những cảnh lái xe. Trang Ifeng nhận xét phim còn một số điểm hạn chế về phân chia đất diễn nhân vật nhưng về tổng thể, đây vẫn là tác phẩm hay đề tài khởi nghiệp. Phim đánh dấu bước tiến của Triệu Lệ Dĩnh trong sự nghiệp, cho thấy sự đa dạng, biến hóa của người đẹp 35 tuổi. Không chỉ thành công ở thể loại thần tượng, ngôn tình, cô chứng tỏ thực lực trong mảng đề tài hiện thực cuộc sống.

Triệu Lệ Dĩnh hoạt động giải trí 16 năm, những năm đầu chỉ quanh quẩn với các vai a hoàn, em gái, con gái của nhân vật chính trong phim truyền hình. Bấy giờ, cô bị chê mặt tròn, không hợp tiêu chuẩn V line thịnh hành trong giới giải trí. Sự nghiệp của Lệ Dĩnh sang trang từ năm 2013, với vai chính trong Lục Trinh truyền kỳ. Tiếp đó, diễn viên gây sốt qua Sam Sam đến rồi, Hoa thiên cốt, Thanh Vân Chí, Sở Kiều truyện, Minh Lan truyện...

Như Anh