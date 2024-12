Phim mới của Tom Hanks 'lạm dụng AI'

Diễn viên "Friends" Lisa Kudrow chỉ trích phim "Here" - Tom Hanks đóng chính - sử dụng công nghệ trẻ hóa, có thể khiến diễn viên trẻ mất việc.

Theo PageSix hôm 16/12, trong podcast Armchair Expert with Dax Shepard, Lisa Kudrow cho biết không đồng tình với cách êkíp phim Here thực hiện dự án. Tác phẩm do Robert Zemeckis đạo diễn, xoay quanh cuộc đời các nhân vật sống trên cùng một mảnh đất, từ quá khứ đến hiện tại.

Trailer 'Here' (2024) Trailer "Here". Video: Sony Pictures

Đoàn phim thực hiện hiệu ứng chống lão hóa cho Tom Hanks và Robin Wright trong một số cảnh quay để trông trẻ hơn so với tuổi thật. Theo Variety, Here đang cạnh tranh 20 bộ phim khác để vào danh sách rút gọn giải Oscar 2025 hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc.

Kudrow nói: "Những gì tôi thấy là sự ủng hộ AI. Tôi lo ngại về tương lai của diễn viên mới nổi khi hình ảnh của họ sẽ bị tái sử dụng, sao chép lâu dài. Nếu công việc bị thu hẹp, những cơ hội nào khác sẽ dành cho họ? Hay sẽ có trợ cấp nào đó mà bạn không cần phải làm việc?".

Nhiều khán giả ủng hộ quan điểm của Kudrow. Độc giả Michael John Brooks viết: "Cô ấy nói đúng. Nó đặt ra câu hỏi AI sẽ tiến xa đến đâu?". Tài khoản Wen bình luận: "Tôi nghĩ mọi thứ thay thế sự tương tác của con người đều phá hủy những giá trị tốt đẹp giúp phát triển cộng đồng".

Lisa Kudrow trong podcast "Armchair Expert with Dax Shepard", số phát sóng ngày 11/12. Ảnh: Armchair Expert with Dax Shepard

Các công nghệ chống lão hóa trong phim có từ lâu, được sử dụng trong một số phim như Ant-Mant 3, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, The Irishman. Trong Indiana Jones 5 (2023), đội ngũ hơn 100 nghệ sĩ tại công ty Industrial Light and Magic mất ba năm để thực hiện các hiệu ứng hình ảnh, bao gồm phát triển công nghệ chống lão hóa để tạo ra phần mềm ILM FaceSwap, giúp biến đổi khuôn mặt của tài tử Harrison Ford, 82 tuổi, trẻ lại 40 tuổi.

Tom Hanks từng nhiều lần gây chú ý với phát ngôn về trí tuệ nhân tạo (AI). Vào tháng 5/2023, ông nói trên podcast Adam Buxton những màn trình diễn của ông có thể duy trì nhờ sự hỗ trợ của AI, thậm chí sau khi diễn viên qua đời.

Hanks giải thích: "Ai cũng có thể tái tạo lại bản thân ở bất kỳ độ tuổi nào thông qua AI hoặc công nghệ deepfake. Nếu không có kiến thức chuyên sâu về AI và deepfake, bạn sẽ không thể phân biệt được đâu là tôi, đâu là bản sao. Đó là thách thức về mặt nghệ thuật lẫn pháp lý".

Tom Hanks trong phim "Here" (trái) và ngoài đời. Ảnh: Sony Pictures/US Weekly

Các ngôi sao khác cũng nêu quan điểm về AI trong ngành công nghiệp giải trí. Trong một sự kiện tháng 7/2023, Arnold Schwarzenegger e sợ những sự kiện trong The Terminator có thể diễn ra ngoài đời thật, khi máy móc nổi dậy chống lại con người. Terminator ra mắt lần đầu năm 1984, xoay quanh câu chuyện về robot Kẻ hủy diệt (Arnold Schwarzenegger đóng). Gã được cử từ tương lai trở về thập niên 1980 để giết Sarah Connor - người sẽ sinh ra vị anh hùng cứu nhân loại khỏi sự thâu tóm của trí tuệ nhân tạo. Tháng 12 cùng năm, rapper kiêm diễn viên Ice-T cho biết sẵn sàng hợp tác với AI trong công việc.

Lisa Kudrow, 61 tuổi, nổi tiếng với vai Phoebe Buffay trong Friends. Nhân vật có tính cách lạc quan, mạnh mẽ, là "chất xúc tác" cho tình bạn của nhóm. Cô sống phóng khoáng, suy nghĩ đi ngược định kiến - như mang thai hộ người em trai cùng cha khác mẹ. Theo Rolling Stone, Kudrow từng nói nhân vật giúp cô trở nên dễ chịu, thoải mái hơn so với tính cách cứng nhắc ngoài đời. Cô kết hôn với giám đốc quảng cáo Michel Stern năm 1995, có một con trai.

Tom Hanks, 68 tuổi, là nhân vật quyền lực trong làng điện ảnh thế giới. Ngoài làm diễn viên, ông phát triển sự nghiệp với nhiều vai trò như đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất. Ông nhận giải Oscar đầu tiên nhờ phim Philadelphia (1993). Vai Forrest Gump trong phim cùng tên mang về tượng vàng Oscar Diễn viên chính xuất sắc thứ hai liên tiếp cho tài tử. Ngoài hai tượng vàng Oscar, ông nhận sáu giải Emmy trong 12 lần được đề cử và bốn giải Quả Cầu Vàng. Năm 2014, tổng thống Mỹ Obama trao tặng nam diễn viên giải Kennedy Center Honors vì những đóng góp cho văn hóa Mỹ.

Quế Chi (theo PageSix)