PhápTác phẩm hoạt hình mới nhất của Pixar - "Elemental" (Xứ sở các nguyên tố) - công chiếu tại đêm bế mạc Liên hoan phim Cannes 2023, ngày 27/5.

Theo Variety, Elemental thuộc hạng mục không tranh giải, là phim thứ tư của Pixar có mặt trong danh sách Official Selection sau Up (2009), Inside Out (2015) và Soul (2020).

Phim mới của Pixar ra mắt tại Cannes Trailer phim "Elemental". Video: CGV Vietnam

Câu chuyện xoay quanh nguyên tố lửa Ember - một cô nàng cá tính, thông minh, mạnh mẽ. Ember bắt đầu cuộc phiêu lưu ra khỏi Hoả Trấn cùng nguyên tố nước Wade - anh chàng hài hước, thoải mái với mọi việc mình làm. Từ đây, hai người tìm thấy sự tương đồng dù gia đình của Ember cho rằng Wade không phù hợp với cô. Phim do Peter Sohn đạo diễn, Denise Ream sản xuất.

Trên GameRevolution, đạo diễn Peter Sohn nói về nguồn cảm hứng làm nên tác phẩm: "Cha mẹ tôi di cư từ Hàn Quốc vào đầu những năm 1970 và xây dựng một cửa hàng tạp hóa sầm uất ở Bronx. Chúng tôi là một trong nhiều gia đình mạo hiểm đến một vùng đất mới với nhiều hy vọng và ước mơ. Mọi người trộn lẫn vào các nền văn hóa, ngôn ngữ và những khu phố nhỏ xinh đẹp. Đó là điều đã dẫn tôi đến với Elemental".

Pete Docter, giám đốc sáng tạo của Pixar nói với Variety: "Bộ phim được đạo diễn bởi người kể chuyện phi thường Peter Sohn. Elemental hài hước, đầy tình cảm và sẽ khiến người xem choáng ngợp. Đây là tác phẩm nên được xem trên màn ảnh rộng".

Đạo diễn tốt nghiệp đại học California Institute of the Arts (CalArts), làm việc cho Pixar Animation Studios từ tháng 9/2000. Sohn từng làm trong bộ phận nghệ thuật và cốt truyện cho Finding Nemo, The Incredibles, Ratatouille, WALL-E và Up. Nghệ sĩ từng đạo diễn, viết kịch bản phim hoạt hình ngắn Partly Cloudy (2009). Theo Cartoon Brew, Sohn là nguồn cảm hứng tạo nên ngoại hình nhân vật Russell (phim Up), lồng tiếng cho Emile trong Ratatouille, Squishy (phim Monsters University) và mới đây là nhân vật chú mèo Sox trong Lightyear.

Đạo diễn Peter Sohn. Ảnh: Pixar

Adèle Exarchopoulos (diễn viên chính Blue Is The Warmest Color) và Vincent Lacoste (phim Lost Illusions) lồng tiếng cho nhân vật Flam (Ember) và Flack (Wade) trong phiên bản tiếng Pháp. Bản tiếng Anh do Leah Lewis và Mamoudou Athie đảm nhận.

Tác phẩm là một trong số phim Mỹ tham dự Cannes năm nay, cùng Killers of the Flower Moon (Martin Scorsese đạo diễn), Indiana Jones and the Dial of Destiny của đạo diễn James Mangold. Các phim khác sẽ được thêm vào danh sách Official Selection trong những ngày tới.

Sau Cannes, phim phát hành ở Mỹ ngày 16/6 và 21/6 tại Pháp, dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 23/6.

Pixar là hãng phim hoạt hình ra đời năm 1974 do doanh nhân Alexander Schure sáng lập, có trụ sở tại California, Mỹ. Trong hai thập niên, hãng gặp nhiều khó khăn về tài chính, chưa đủ khả năng làm phim riêng, nên chỉ đóng vai trò làm kỹ xảo theo đặt hàng của các đạo diễn lớn như Francis Ford Coppola hay George Lucas. Toy Story là phim hoạt hình đầu tiên của Pixar, ra mắt năm 1995. Nhiều năm liền, các tác phẩm do hãng sản xuất được giới chuyên môn đánh giá cao về kịch bản. Tháng 1/2016, hãng Walt Disney mua lại Pixar với giá xấp xỉ 7,4 triệu USD.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 diễn ra từ ngày 16 đến 27/5, Iris Knobloch là nữ chủ tịch đầu tiên. Đạo diễn Ruben Östlund - thắng giải Cành Cọ Vàng năm ngoái với tác phẩm Triangle of Sadness - đảm nhận vị trí chủ tịch ban giám khảo. Jeanne du Barry của đạo diễn Maiwenn sẽ được chiếu mở màn sự kiện.

Quế Chi