Phim mới của Leonardo DiCaprio tung trailer

"Killers of the Flower Moon", tác phẩm thứ 27 của Martin Scorsese, tung trailer có hình ảnh Leonardo DiCaprio trong vai nghi phạm thảm sát người da đỏ.

Đoạn trailer được Apple TV+ đăng tải hôm 18/5 miêu tả vụ thảm sát ở Oklahoma (Mỹ) vào những năm 1920. Trong vai nhân vật chính Ernest Bukhart, DiCaprio cưới người vợ da đỏ tên Mollie Kyle (Lily Gladstone đóng) nhằm thực hiện âm mưu chiếm vùng đất dầu mỏ cô thừa kế.

Trailer mở đầu với cảnh Bukhart đáp chuyến tàu xuống Oklamoma và tìm hiểu nguồn gốc của người da đỏ thông qua đọc sách. Tiếp theo sau là chuỗi sự kiện liên quan đến vụ thảm sát khiến FBI vào cuộc, xen giữa các phân cảnh là dòng chữ thể hiện thông điệp phim: "Greed is an animal that hungers for blood" (Lòng tham là con thú khát máu). Ở cuối trailer, nhân vật của DiCaprio ngồi trong phòng thẩm vấn và chịu sự điều tra của nhân viên FBI là Tom White (Jesse Plemons đóng).

Trailer 'Killers of the Flower Moon' Trailer phim "Killers of the Flower Moon" (DiCaprio xuất hiện ở giây 15). Video: Apple TV

Theo Script Notes, vai diễn ban đầu trong phim của DiCaprio là đặc vụ White. Tuy vậy, sau nhiều lần trao đổi cùng bộ phận biên kịch, ngôi sao 48 tuổi được chấp nhận chuyển sang vai Burkhart. Trong buổi phỏng vấn với Deadline hôm 16/5, đạo diễn Martin Scorsese nói: "DiCaprio và tôi tìm đủ mọi cách để nghiên cứu câu chuyện. Cậu ấy làm tôi nghĩ đến Bukhart hơn là White vì luôn đào sâu vào chi tiết".

Ngoài Leonardo DiCaprio, hai chủ nhân tượng vàng Oscar là Robert De Niro (vào vai chú của Bukhart) và Frendan Fraser (vào vai luật sư W. S. Hamilton) cũng xuất hiện trong trailer.

De Caprio (phải) và De Niro (trái) tái hợp kể từ "This Boy's Life" (1993). Ảnh: Apple TV

Killers of the Flower Moon có thời lượng 3 tiếng 26 phút, dài thứ hai trong số các phim của Scorsese, sau The Irishman. Phim lấy cảm hứng từ cuốn sách Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI do nhà văn David Grann chấp bút. Tác phẩm đánh dấu lần thứ bảy hợp tác giữa đạo diễn 80 tuổi với DiCaprio và lần thứ 11 làm việc cùng De Niro.

Kịch bản phim do Scorsese cùng Eric Roth viết, tác phẩm dự kiến công chiếu vào ngày 20/5 tại Liên hoan phim Cannes 2023.

Quốc Bảo