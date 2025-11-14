'Mr Hunter' Lê Khắc Ngọ bị bắt ở Philippines

Hà Nội'Mr Hunter' Lê Khắc Ngọ - nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng cùng Mr Pips, đã bị bắt ở Philippines, sẽ bị dẫn độ về nước.

Chiều 14/11, về kết quả điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn do Mr Pips và Mr Hunter cầm đầu, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết Ngọ cùng một số đồng phạm đã bị Công an thành phố phối hợp lực lượng Cảnh sát Philippines bắt giữ.

Công an Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn tất thủ tục dẫn độ về nước. Trước đó, vợ của Ngọ là Ngô Thị Thêu cũng bị bắt giữ, đưa từ Thái Lan về Việt Nam.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ khi chưa bị bắt. Ảnh: FBNV

Đường dây phạm tội tại Việt Nam của Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) hoạt động từ năm 2021 khi mở nhiều trang web có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm đây là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế, có uy tín. Về bản chất, các trang mạng này đều được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm Nam quản lý.

Đường dây hoạt động dưới vỏ bọc các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân "đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế". Nhóm này cam kết lợi nhuận cao và rủi ro bằng 0.

Các nhân viên kinh doanh - sale, được tuyển dụng và đào tạo nhằm tiếp cận nạn nhân qua điện thoại hoặc mạng xã hội, mời đầu tư vào sàn chứng khoán quốc tế. Thời gian đầu, các "con mồi" được cho thắng một vài lệnh nhỏ để tạo niềm tin, sau đó nhóm của Nam lấy lý do để tìm lỗi, chiếm đoạt tài sản. Công an dự kiến sẽ khởi tố khoảng 550 nhân viên sale.

Tổng giá trị tài sản bị thu hồi đến nay khoảng 5.315 tỷ đồng. Công an đã tiếp nhận được 669 đơn tố giác, ghi lời khai của 601 bị hại với số tiền trình báo bị chiếm đoạt hơn 1.187 tỷ đồng.

Theo Công an Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Đa số nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Nam và Ngọ. Cùng với việc ham làm giàu, mong sớm thành đại gia, các nhà đầu tư càng dễ bị dẫn dụ.

