Phim kinh phí 50 tỷ đồng của Trấn Thành tung trailer

Trấn Thành ra mắt trailer "Mai" - phim Tết được công bố đầu tư gần 50 tỷ đồng, lớn nhất của đạo diễn này từ trước đến nay.

Trailer phim "Mai" của Trấn Thành Trailer "Mai" - dự kiến chiếu dịp Tết Giáp Thìn. Video: CJ

Trailer lộ câu chuyện đôi nhân vật chính Mai (Phương Anh Đào), nhân viên mátxa và Dương (Tuấn Trần), chàng trai "dân chơi" kém tám tuổi. Khi Dương tiếp cận, Mai e ngại vì quá khứ nhiều nỗi niềm của cô cùng gánh nặng cơm áo gạo tiền. Trong một phân đoạn, nữ chính bật khóc, thổ lộ khát khao hạnh phúc ở tuổi gần 40. Trailer khép lại với câu thoại của nam chính -"Yêu đi, dám không".

Nhiều tuyến nhân vật phụ xuất hiện, trong đó nghệ sĩ Hồng Đào đóng vai Đào, người chị thân thiết của nữ chính, cổ vũ cô yêu hết mình. Uyển Ân - em gái Trấn Thành - vào vai Bình Minh, cô gái mặc theo phong cách tomboy. Trấn Thành góp mặt với vai nhỏ - cha Mai, người khiến cô khổ sở vì áp lực kiếm tiền. Một số diễn viên khác vào vai những hàng xóm thích phán xét cuộc sống của Mai.

Êkíp tiết lộ kinh phí gần 50 tỷ đồng, tăng so với mức dự tính ban đầu là 30 tỷ đồng. Do phải kéo dài thời gian ghi hình - từ 30 ngày lên đến 47 ngày, Trấn Thành phải trả thêm tiền thuê bối cảnh, máy quay, cátxê cho dàn diễn viên. Tự đạo diễn phim, anh chi tiền vào khâu bối cảnh, dựng mô hình một phần chung cư An Bình (quận 5) theo tỉ lệ 1:1 trong phim trường, thuê robot quay phim với giá vài nghìn USD mỗi ngày. Trấn Thành cho rằng mức đầu tư khá cao so với thể loại tâm lý - tình cảm, song chấp nhận vì muốn "đem lại những thước phim đẹp cho khán giả".

Trấn Thành nói vai mới của anh sẽ khác màu sắc của ông Ba Sang trong Bố già (2021). Trước ý kiến cho rằng tác phẩm có nhiều người quen của Trấn Thành tham gia, như nghệ sĩ Ngọc Giàu, Việt Anh, Khả Như, anh quan niệm một diễn viên cần trải nghiệm nhiều dạng vai, đó đó nếu ai hợp kịch bản sẽ mời, không quan niệm cũ hay mới. "Tôi luôn yêu cầu họ phải đổi mới nét diễn để nhân vật không lặp lại hình ảnh trước đó", anh nói.

Phương Anh Đào và Tuấn Trần - đôi nhân vật chính trong "Mai". Ảnh: TT Town

Trấn Thành tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, 37 tuổi, là diễn viên, người dẫn chương trình, nhà làm phim. Năm 2021, anh gây tiếng vang khi làm phim điện ảnh đầu tay Bố già, đạt doanh thu hơn 400 tỷ đồng và nhiều giải thưởng trong nước như Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng. Dịp Tết Quý Mão, anh phát hành Nhà bà Nữ - tác phẩm đầu tiên tự đạo diễn, đạt doanh thu 458 tỷ đồng, cao nhất mọi thời tại phòng vé trong nước. Hồi tháng 10/2023, anh đóng bác Ba Phi trong Đất rừng phương Nam (đạo diễn Quang Dũng) - tác phẩm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của Đoàn Giỏi.

Phim Trấn Thành là một trong bốn tác phẩm Việt ra rạp dịp Tết Giáp Thìn. Gặp lại chị Bầu - Nhất Trung đạo diễn - xoay quanh chuyện tình của Phúc (Anh Tú) khi anh gặp Huyền (Diệu Nhi), cứu cô thoát chết. Thời gian sau, Huyền phát hiện có thai song không tiết lộ danh tính cha đứa trẻ. Sáng đèn do Hoàng Tuấn Cường thực hiện, lấy bối cảnh thập niên 1990, khi cải lương bắt đầu suy yếu. Trà đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lê Hoàng, do Trương Minh Quốc Thái, Việt Hương đóng chính.

Mai Nhật