Phim kinh điển của 20th Century Fox qua 85 năm

"Star Wars", "Titanic", loạt phim "X-Men"... là dấu ấn trong 85 năm của hãng 20th Century Fox.

Đầu tuần, Disney thông báo đổi tên 20th Century Fox Television thành 20th Television. Theo CNN, việc làm này nhằm tránh nhầm lẫn với các tài sản Fox Entertainment, Fox Sports và Fox News thuộc Fox Corporation, không liên quan tới Disney. Disney chốt thỏa thuận trị giá 71 tỷ USD để mua lại nhiều tài sản của Fox năm ngoái. Hồi tháng 1, tập đoàn đã đổi tên hãng phim 20th Century Fox thành 20th Century Studios. Với việc đổi tên hãng truyền hình, Disney hoàn tất việc sang tên tài sản của Fox dưới quyền sở hữu của họ.

20th Century Fox là một trong sáu hãng phim lớn của Mỹ, tồn tại 85 năm. Hãng được thành lập khi sáp nhập Fox Film Corporation và Twentieth Century Pictures năm 1935. Đoạn nhạc hiệu nổi tiếng giới thiệu logo của hãng do nhà soạn nhạc Alfred Newman sáng tác vẫn còn được sử dụng tới ngày nay. Hãng đã sản xuất nhiều tác phẩm và loạt phim kinh điển, thành công cả về chất lượng lẫn doanh thu.

All About Eve (1950)

Bộ phim của đạo diễn Joseph L. Mankiewicz xoay quanh Margo Channing (do Bette Davis thủ vai) - một ngôi sao lớn ở Broadway - và mối quan hệ đi từ tình bạn tới đối đầu với cô gái Eve Harrington (Anne Baxter). Tình nguyện làm trợ lý cho Margo nhưng Eve dần lợi dụng mối quan hệ này để tạo tên tuổi cho riêng mình.

All About Eve đã nhận sáu giải Oscar, trong đó có "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc" và "Kịch bản xuất sắc". Tác phẩm cũng mang về cho 20th Century Fox kỷ lục nhiều đề cử Oscar nhất cho một phim (14), đồng thời là tác phẩm đầu tiên nhận đề cử ở cả sáu hạng mục Oscar chính dành cho phim, đạo diễn, và nam - nữ diễn viên chính/phụ. Đến nay mới có Titanic (1997) và La La Land (2016) có tổng số đề cử ngang bằng All About Eve.

Tác phẩm được Viện Phim Mỹ xếp thứ 16 trong danh sách phim hay nhất lịch sử điện ảnh Mỹ. Nhà phê bình Roger Ebert đánh giá All About Eve giúp minh tinh Bette Davis có vai diễn tiêu biểu trong sự nghiệp.

The Sound of Music (1965)

The Sound of Music đưa Fox lên đỉnh cao của ngành phim, theo Indiewire. Dựa trên vở nhạc kịch Broadway cùng tên, phim là câu chuyện của Maria (Julie Andrews), nữ tu tại tu viện ở Salzburg, Áo. Cuộc sống trầm lặng không phù hợp với cô gái yêu ca hát và hồn nhiên. Cô được gửi tới làm gia sư cho bảy đứa trẻ, con của đại tá hải quân đã góa vợ Georg Ludwig von Trapp (Christopher Plummer). Giọng hát của cô thay đổi cuộc sống gia đình von Trapp. Họ cũng trải qua biến cố khi Đức Quốc xã tiến quân vào Áo, sau đó gặp cái kết tốt đẹp ở vùng núi Alps, Thụy Sĩ.

Bộ phim nhạc kịch của đạo diễn Robert Wise đứng đầu phòng vé hơn nửa năm 1965. Sau một năm rưỡi phát hành, The Sound of Music đã vượt lên trên Gone with the Wind (1939) trở thành phim có doanh thu cao nhất mọi thời. Tác phẩm giành Oscar "Phim hay nhất" năm 1966. The Sound of Music cũng là bộ phim Mỹ đầu tiên được lồng cả thoại và nhạc tiếng nước ngoài khi phát hành khắp thế giới, với các bản tiếng Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha.

Loạt phim Planet of the Apes (1968 tới nay)

Bộ phim khoa học viễn tưởng theo chân một phi hành đoàn đáp xuống hành tinh xa lạ. Họ sớm phát hiện một xã hội loài vượn tiến hóa vượt bậc, sở hữu trí thông minh ngang con người và có thể giao tiếp bằng lời nói. Planet of the Apes được coi là một trong những phim hay nhất năm 1968. Các nhà phê bình khen ngợi kỹ thuật hóa trang của John Chambers. Thành công phòng vé của phim cũng dẫn đến bốn phần tiếp theo, hai phim truyền hình, một bản làm lại và một bộ ba phim tái khởi động từ năm 2011. Tháng 4/2019, sau khi mua lại 20th Century Fox, Disney tuyên bố sẽ tiếp tục sản xuất chuỗi phim này.

Planet of the Apes

Star Wars (1977)

Với doanh thu 1,6 tỉ USD sau lạm phát, Star Wars là phim có doanh thu cao thứ hai mọi thời đại ở Mỹ. Thành công khiến Hollywood bắt đầu hướng tới dòng phim bom tấn có nhịp độ nhanh, nặng kỹ xảo kinh phí lớn và nhắm vào đối tượng khán giả trẻ, đẩy mạnh mô hình phim bom tấn mùa hè.

Star Wars

Xoay quanh cuộc phiêu lưu của bộ ba Luke Skywalker (Mark Hamill,) Công chúa Leia (Carrie Fisher) và Han Solo (Harrison Ford), Star Wars đã trở thành một hiện tượng trong nền văn hóa đại chúng toàn thế giới. Phim có hai phần tiếp theo, The Empire Strikes Back (1980) và Return of the Jedi (1983), tạo thành bộ ba phim gốc. Ba phim tiền truyện được phát hành từ năm 1999 tới 2005. Năm 2012, Walt Disney mua lại Lucasfilm của George Lucas, biến Star Wars thành thương hiệu dưới quyền sở hữu của tập đoàn này. Disney sản xuất tiếp bộ ba phần hậu truyện bắt đầu từ năm 2015 với Star Wars: The Force Awakens. Star Wars đã được Guinness công nhận là "Chuỗi nhượng quyền thương mại thành công nhất".

Loạt phim Alien (1979)

Hai năm sau Star Wars, Fox tiếp tục thành công ở đề tài khoa học viễn tưởng với Alien của đạo diễn Ridley Scott. Phim kể về phi hành đoàn phát hiện một giống sinh vật ngoài hành tinh chết chóc, thu về 104 triệu USD năm 1979. Quyết định để nhân vật chính là nữ, Ridley Scott biến nhân vật Ellen Ripley (do Sigourney Weaver thủ vai) thành một biểu tượng điện ảnh. Bộ phim cũng mở ra chuỗi phim mới cho Fox, với ba phần tiếp theo và hai phần tiền truyện.

Alien

Loạt phim Home Alone (1990)

Bộ phim hài của đạo diễn Chris Columbus kể về cậu bé Kevin vô tình bị gia đình bỏ lại khi họ đi Paris nghỉ Giáng sinh. Ở nhà một mình, Kevin vô tình nghe lỏm được âm mưu của hai tên trộm muốn đột nhập vào nhà cậu. Kevin giăng bẫy phục kích hai tên trộm trong một trận đối đầu ly kỳ.

Home Alone

Home Alone tiếp tục là một thành công của Fox, thu về 476,7 triệu USD toàn cầu trên kinh phí 18 triệu USD. Tác phẩm trở thành phim kinh điển dịp lễ Giáng sinh và là bệ phóng cho diễn viên trẻ Macaulay Culkin. Sau Home Alone, Fox sản xuất thêm bốn phần tiếp theo. Khi Disney mua lại Fox, CEO Bob Iger cho biết có kế hoạch cho một phần tái khởi động với diễn viên nhí Archie Yates đóng chính.

Titanic (1997)

Titanic của James Cameron do Fox và Paramount Pictures đồng sản xuất. Mối tình giữa chàng Jack (Leonardo DiCaprio) và tiểu thư Rose (Kate Winslet) cùng những đại cảnh được xây dựng công phu đã gây ấn tượng với cả giới phê bình và khán giả đại chúng. Phim thu về 1,84 tỉ USD toàn cầu vào năm ra mắt, là tác phẩm điện ảnh đầu tiên đạt doanh thu tỷ đô. Titanic cũng là phim có doanh thu cao nhất mọi thời cho đến khi Avatar cũng của James Cameron vượt lên vào năm 2010.

Titanic

Titanic nhận 14 đề cử Oscar và thắng 11 giải, gồm "Phim hay nhất" và "Đạo diễn xuất sắc", ngang với Ben-Hur (1959) và The Lord of the Rings: The Return of the King (2004). Tác phẩm được Viện phim Mỹ xếp thứ sáu trong danh sách 10 Phim Sử thi hay nhất, và thứ 36 trong danh sách 100 Phim Lãng mạn hay nhất.

Chuỗi phim X-Men (2000 tới nay)

Bộ phim X-Men đầu tiên của đạo diễn Bryan Singer ra rạp tháng 7/2000. Lấy ý tưởng về những dị nhân đối đầu con người, bộ phim không những thành công về doanh thu (296,3 triệu USD trên 75 triệu USD kinh phí), mà còn được công nhận đã góp phần vực lại dòng phim siêu anh hùng và mở ra cơ hội cho nhiều nhân vật khác của Marvel Comics lên phim.

X-Men

Với 13 phần, thu về hơn 6 tỉ USD, X-Men được coi là một trong những chuỗi phim có doanh thu cao nhất mọi thời. Bộ phim cuối cùng của thương hiệu này, The New Mutants, sau nhiều lần đổi lịch chiếu hiện dự kiến ra rạp ngày 28/8.

Loạt phim Avatar (2009)

Phần đầu tiên trong loạt phim Avatar lấy bối cảnh năm 2154, khi con người đang khai thác một khoáng vật quý giá gọi là unobtanium tại Pandora, một hành tinh nằm trong chòm sao Alpha Centauri. Việc mở rộng khai thác mỏ tại cụm làng đe dọa sự tồn tại của tộc người bản địa Na’vi.

Avatar được James Cameron lên ý tưởng từ 1994 nhưng mất thời gian dài để hoàn thành vì đạo diễn muốn có công nghệ tân tiến nhất cho hình ảnh. Phim được xây dựng kỹ lưỡng từ các chi tiết thuộc về thế giới Pandora cho đến ngôn ngữ của tộc Na’vi. Sau khi ra mắt, phim nhận chín đề cử Oscar, thắng "Chỉ đạo nghệ thuật", "Quay phim" và "Hiệu ứng xuất sắc". Kỹ thuật quay nổi của Avatar được coi là bước đột phá của công nghệ quay phim, theo Collider.

Avatar

Tác phẩm lập nhiều kỷ lục phòng vé, trở thành phim đầu tiên cán mốc 2 tỉ USD. Avatar cũng vượt qua Titanic (1997) trở thành phim có doanh thu toàn cầu cao nhất mọi thời, trước khi Avengers: Endgame (2019) vượt qua kỷ lục này.

Sau thành công, Cameron ký hợp đồng với 20th Century Fox cho bốn phần tiếp theo. Avatar 2 và 3 hiện có ngày công chiếu là 16/12/2022 và 20/12/2024, hai phần 5 và 6 được lên lịch vào tháng 12 các năm 2026 và 2028. Dàn diễn viên chính từ phần đầu tiên, trong đó có Sam Worthington, Zoe Saldana và Sigourney Weaver, dự kiến đều tham gia.

Loạt phim Kingsman (2014 tới nay)

Dựa trên bộ truyện tranh cùng tên của Mark Millar và Dave Gibbons, loạt phim Kingsman thuật lại các nhiệm vụ của tổ chức mật mang tên Kingsman, với thành viên chính là Eggsy (Taron Egerton), Harry (Colin Firth) và Merlin (Mark Strong). Phần đầu tiên Kingsman: The Secret Service do Matthew Vaughn đạo diễn, nhận 75% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, được khen ngợi vì đem lại sự mới lạ cho dòng phim điệp viên Anh quốc. Phần tiếp theo, The Golden Circle, ra rạp năm 2017. Một phần tiền truyện The King’s Man đang có lịch ra mắt vào ngày 18/9 năm nay.

Ngoài điện ảnh, 20th Century Fox cũng sản xuất phim truyền hình với 20th Century Fox Television. Hãng đã sản xuất những tác phẩm lâu năm và tiêu biểu như The Simpsons, The X-Files, Family Guy, 24, Prison Break, How I Met Your Mother, Empire và Glee.

