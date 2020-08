Disney xóa sổ tên 20th Century Fox

Disney đổi tên 20th Century Fox thành 20th Television, chính thức ngừng thương hiệu phim nổi tiếng một thời.

Ngày 10/8, đại diện Disney xác nhận thông tin, bỏ hai chữ "Century" và "Fox" khỏi tên cũ để tránh nhầm với những công ty giải trí thuộc quản lý của tập đoàn Fox. Logo mới sẽ được giới thiệu vào mùa thu năm nay. Các bộ phim phát hành trước ngày thay đổi nhận diện thương hiệu giữ nguyên logo.

Nhạc hiệu 20th Century Fox Nhạc hiệu nổi tiếng của 20th Century Fox. Video: Youtube.

Disney bắt đầu thâu tóm 20th Century Fox từ cuối năm 2017, hoàn tất thương vụ tháng 3/2019 với mức phí 71 tỷ USD. Với việc sáp nhập này, ngoài các thương hiệu hoạt hình kinh điển, Star Wars và các nhân vật trong Marvel, Disney sẽ có thêm X-men và Deadpool. Các chuyên gia cũng cho rằng Disney mua 20th Century Fox nhằm sở hữu kho phim của hãng, để phục vụ dịch vụ truyền hình trực tuyến Disney Plus.

20th Century Fox được thành lập năm 1934 và từng là một trong sáu đơn vị kinh doanh phim ảnh lớn nhất nước Mỹ. Hãng từng thuộc công ty con của News Corporation do tỷ phú Rubert Murdoch của Fox điều hành. Ngoài điện ảnh, hãng còn sản xuất nhiều phim truyền hình như How I Met Your Mother, Glee...

Đạt Phan (theo CNN)