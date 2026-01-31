Minh tinh 'Ở nhà một mình' qua đời

MỹDiễn viên Catherine O'Hara - đóng mẹ của cậu bé Kevin trong phim "Ở nhà một mình" - qua đời ở tuổi 72.

Theo Hollywood Reporter, người đại diện cho biết Catherine trút hơi thở cuối cùng hôm 30/1 tại nhà riêng ở Los Angeles (sáng 31/1 giờ Hà Nội), sau thời gian ngắn lâm bệnh.

Nhiều đồng nghiệp, tên tuổi lớn của Hollywood gửi lời tri ân bà trên mạng xã hội. Macaulay Culkin - đóng chính Home Alone - gây xúc động với bài viết trên Instagram cá nhân, hiện đạt gần hai triệu lượt thích: "Mẹ ơi. Con cứ nghĩ chúng ta còn thời gian, nhưng con muốn làm nhiều điều với mẹ hơn nữa. Con muốn được ngồi cạnh mẹ. Con đã lắng nghe mẹ nhưng con vẫn còn quá nhiều điều chưa kịp nói. Con yêu mẹ. Hẹn gặp lại mẹ".

Phân đoạn trong phim 'Home Alone 2' Trích đoạn có Catherine O'Hara trong phần hai "Home Alone". Video: 20th Century Fox

Vai Kate McCallister, mẹ của cậu bé Kevin (Macaulay Culkin) ở Home Alone là một trong những dấu mốc trong sự nghiệp của Catherine. Bà khắc họa hình ảnh người mẹ hoảng hốt quay về từ Paris khi phát hiện gia đình vô tình bỏ quên con trai tám tuổi ở nhà. Diễn viên gắn bó nhân vật này trong phần Home Alone 2: Lost in New York.

Theo Entertainment Weekly, nhiều năm sau khi phim đóng máy, Catherine O'Hara vẫn giữ liên lạc với Macaulay, là một trong những người giúp anh vượt khủng hoảng cuộc sống. Khi anh được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào năm 2023, Catherine có mặt để chung vui, nói: "Cảm ơn vì đã mời mẹ, dù mẹ đã bỏ quên con ở nhà không chỉ một mà tới hai lần. Mẹ rất tự hào về con".

Đạo diễn Home Alone Chris Columbus nói bàng hoàng trước sự ra đi của minh tinh. Ông cho biết hâm mộ tài năng của bà, từng rất hạnh phúc khi diễn viên nhận lời tham gia Home Alone. "Catherine O'Hara có vai trò quan trọng trong tác phẩm. Phim khó có thể thành công nếu thiếu màn trình diễn của bà", ông nói.

Tạo hình của Catherine O'Hara trong "Home Alone" (tên tiếng Việt là "Ở nhà một mình"). Ảnh: 20th Century Fox

Catherine O'Hara sinh ra và lớn lên tại Toronto (Canada). Bà gia nhập đoàn kịch Second City lúc 20 tuổi, ban đầu là diễn viên dự bị cho Gilda Radner. Khi Radner rời nhóm để đóng Saturday Night Live, diễn viên được đôn lên vị trí chính thức.

Năm 1976, nhóm cho ra mắt SCTV, chương trình hài tình huống phát sóng trên kênh Global (Canada). Dàn diễn viên kiêm biên kịch ban đầu quy tụ những tài năng hài hàng đầu nước này như John Candy, Joe Flaherty, Eugene Levy, Andrea Martin, Catherine O'Hara, Harold Ramis và Dave Thomas, còn Rick Moranis và Martin Short gia nhập ở giai đoạn sau. Chương trình sau đó được NBC mua bản quyền phát sóng tại Mỹ.

Nghệ sĩ tiếp tục gây dấu ấn với vai Delia Deetz - mẹ kế của Lydia Deetz - trong Beetlejuice (1988) của Tim Burton. Vai diễn giúp bà phô diễn chất hài duyên, đồng thời trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất của Catherine.

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, sự nghiệp của minh tinh khởi sắc trở lại. Với Schitt's Creek (2015-2020) - loạt phim do Eugene Levy và con trai Dan Levy đồng sáng tạo, Catherine tiếp cận lớp khán giả Gen Z qua vai Moira Rose, từng sống trong giàu sang nhưng dần lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Tại lễ trao giải Emmy 2020, bộ phim giành giải Phim hài xuất sắc cùng các giải diễn xuất dành cho Catherine O'Hara, Dan Levy, Eugene Levy và Annie Murphy.

Ở những mùa sau, Schitt's Creek trở thành hiện tượng truyền hình, phát sóng trên CBC (Canada), Pop TV (Mỹ) và Netflix, đoạt nhiều giải thưởng. Trên Hollywood Reporter năm 2020, Catherine nói nhiều dự án bà tham gia gây chú ý sớm nhưng dần rơi vào quên lãng, nhưng Schitt's Creek là trường hợp ngoại lệ. Theo diễn viên, dự án được phát triển đúng hướng, tạo cảm giác mong chờ cho khán giả, đồng thời cho biết bà không ngại việc thành công đến muộn.

Vai diễn cuối cùng của bà là ở The Studio (Apple TV), tác phẩm châm biếm Hollywood. Catherine đóng Patty Leigh, cựu giám đốc hãng phim Continental Studios. Nhân vật bị sa thải trước khi Matt Remick (Seth Rogen thủ vai) lên thay, sau đó trở thành cố vấn cho Matt, giúp anh cứu hãng phim khỏi phá sản.

Trên Instagram, Seth Rogen - đồng sáng tạo kiêm diễn viên chính The Studio - viết: "Được làm việc cùng bà là vinh dự lớn. Bà thông minh, tử tế, tinh tế, hào phóng. Nỗi mất mát này quá lớn".

Catherine O'Hara (trái) và Macaulay Culkin ở buổi lễ gắn sao cho tài tử trên Đại lộ Danh vọng Hollywood năm 2023. Ảnh: Reuters

Ông Journey Gunderson, giám đốc điều hành Trung tâm Hài kịch Quốc gia Mỹ, nhận xét Catherine là một trong số ít nghệ sĩ có thể nhập vai trọn vẹn đến mức hòa tan vào nhân vật, nhưng vẫn khiến vai diễn đó để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả. "Di sản của bà sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán giả", ông nói.

Về đời tư, diễn viên kết hôn nhà thiết kế sản xuất Bo Welch năm 1992. Trước đó, hai người gặp nhau trên phim trường Beetlejuice. Họ có hai con trai là Matthew, 32 tuổi, và Luke, 29 tuổi.

Cát Tiên (theo Hollywood Reporter, Entertainment Weekly)