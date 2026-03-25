Phim khoa học viễn tưởng của Ryan Gosling gây chú ý

"Project Hail Mary" - có Ryan Gosling đóng chính - đạt 140,9 triệu USD toàn cầu trong ba ngày, là màn ra mắt lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Trailer 'Project Hail Mary' (Thoát khỏi tận thế) Trailer "Project Hail Mary" (Thoát khỏi tận thế), công chiếu trong nước ngày 20/3. Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (13+). Video: Galaxy Studio

Tác phẩm do đạo diễn Phil Lord và Christopher Miller (nổi tiếng với 21 Jump Street, The Lego Movie) thực hiện, với kinh phí 200 triệu USD. Phim theo chân một nhà sinh học phân tử dấn thân vào sứ mệnh liên hành tinh nhằm ngăn chặn thảm họa diệt vong của nhân loại. Kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của Andy Weir, tác giả cuốn The Martian.

Theo Variety, trong ba ngày 20-22/3, phim kiếm được 60,4 triệu USD từ 82 thị trường quốc tế và 80,5 triệu USD tại Bắc Mỹ, trở thành tác phẩm mở màn cao nhất của Amazon MGM. Theo đại diện hãng, Project Hail Mary là phim không thuộc phần tiếp theo hay thương hiệu lớn có doanh thu ra mắt trên 50 triệu USD toàn cầu kể từ sau đại dịch, cùng Oppenheimer và F1: The Movie. Các thị trường dẫn đầu gồm Anh (10,2 triệu USD), Trung Quốc (7,1 triệu USD), Australia (năm triệu USD) và Hàn Quốc (4,3 triệu USD).

Riêng định dạng IMAX đóng góp 27,6 triệu USD doanh thu toàn cầu. Trên Variety, giám đốc điều hành IMAX, Rich Gelfond, cho biết công nghệ này góp phần nâng cao trải nghiệm của dòng phim khoa học viễn tưởng, nhất là những tác phẩm lấy bối cảnh không gian, giúp thể hiện thế mạnh hình ảnh.

Ông Kevin Wilson, giám đốc phát hành của Amazon, cho biết tiểu thuyết của Andy Weir tạo nền tảng vững chắc cho câu chuyện, từ đó mang đến tác phẩm điện ảnh giàu cảm xúc, với diễn xuất nổi bật của Ryan Gosling và Sandra Huller. Theo ông, sự kết hợp giữa phản hồi tích cực từ giới phê bình và khán giả giúp phim đạt doanh thu cao, khẳng định sức hút của Gosling.

Nhà phân tích Shawn Robbins nhận định thành công của phim đến từ sức hút của nguyên tác và cách chuyển thể bám sát tiểu thuyết. Trong bối cảnh diễn ra nhiều xung đột trên toàn cầu, đây là thời điểm khán giả có nhu cầu tìm đến những tác phẩm giải trí. "Đây là loại phim hiếm hoi sẽ thu hút khán giả đến rạp trong nhiều tuần tới", ông nói.

Ryan Gosling trong phim "Project Hail Mary". Ảnh: Amazon MGM Studios

Hiện Project Hail Mary được kỳ vọng là thành công đầu tiên về mặt thương mại của Amazon MGM trong bối cảnh hãng đẩy mạnh đầu tư nhằm củng cố vị thế trên thị trường điện ảnh. Gần bốn năm sau khi mua lại hãng MGM với giá tám tỷ USD, Amazon dự kiến phát hành 13 phim rạp trong năm nay. Hồi đầu năm, hai dự án của hãng có kết quả kém khả quan. Phim tài liệu Melania thu 16 triệu USD so với kinh phí 40 triệu USD, còn Crime 101 đạt 65 triệu USD với ngân sách 90 triệu USD.

Ryan Gosling, 45 tuổi, là diễn viên người Canada. Đóng phim từ năm 1993 đến nay, anh nhận được một giải Quả Cầu Vàng, hai đề cử Oscar. Diễn viên nổi tiếng qua các phim The Notebook, Blue Valentine, Crazy, Stupid, Love, Drive, La La Land, Blade Runner 2049.

Anh bí mật kết hôn diễn viên Eva Mendes năm 2018, có cuộc sống hạnh phúc bên hai con gái Esmeralda Amada và Amada Lee. Cặp sao gặp nhau lần đầu vào tháng 8/2011 khi quay The Place Beyond The Pines. Năm 2022, Mendes xác nhận tình trạng hôn nhân trên chương trình Today của kênh Channel 9 Australia.

Cát Tiên (theo Variety)