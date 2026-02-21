Phim đua xe thu gần 290 triệu USD sau 5 ngày Tết

Trung Quốc"Pegasus 3", do Hàn Hàn đạo diễn, thu 2 tỷ NDT (gần 290 triệu USD) sau 5 ngày chiếu Tết.

Phim do Hàn Hàn đạo diễn và biên kịch, còn có sự tham gia của Doãn Chính, Hoàng Cảnh Du, Sa Dật, Phạm Thừa Thừa. Hàn Hàn là nhà văn nổi tiếng Trung Quốc đồng thời là tay đua xe chuyên nghiệp.

Theo Sina, ra mắt ngày mùng Một Tết âm lịch (17/2), Pegasus 3 (Phi trì nhân sinh 3) thống lĩnh phòng vé, doanh thu áp đảo năm tác phẩm công chiếu cùng đợt. Giới phân tích thị trường nhận định phần ba có khả năng đạt tổng doanh thu 5 tỷ nhân dân tệ (723 triệu USD), vào top 5 phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Trung Quốc.

Phim về đua xe khuynh đảo phòng vé Trung Quốc ngày Tết Hậu trường ghi hình "Phi trì nhân sinh 3". Video: Weibo

Tới sáng 21/2, Scare Out của đạo diễn Trương Nghệ Mưu xếp thứ hai ở phòng vé dịp Tết với 600 triệu nhân dân tệ (gần 87 triệu USD), bom tấn võ hiệp Tiêu nhân xếp thứ ba với 480 triệu nhân dân tệ (70 triệu USD).

Phi trì nhân sinh 3 thể loại hài, xoay quanh cuộc đua xe của Trương Trì (Thẩm Đằng đóng) và các cao thủ khác trên những tuyến đường khắc nghiệt ở Tân Cương, Trung Quốc. Nhóm của Trương Trì phát hiện thủ đoạn phức tạp trong quá trình thi đấu, họ quyết định bảo vệ tinh thần thể thao và giá trị bản thân.

Bên cạnh tình tiết gay cấn trên cung đường hiểm trở, phim gợi suy ngẫm về lựa chọn của con người trong thời đại công nghệ khi khai thác khía cạnh người lái xe đối đầu với chỉ dẫn của AI.

Poster "Phi trì nhân sinh 3". Ảnh: Weibo

Trên diễn đàn Douban, tác phẩm nhận 7,5/10 điểm, phần lớn khán giả nhận xét nội dung hay hơn hai phần đầu của loạt phim. Tác phẩm gây cười ở những chi tiết châm biếm, thoại được đánh giá tiết chế, ít nhưng giàu ý nghĩa. Tuy vậy, một bộ phận khán giả cho biết so với hai phần trước, Phi trì nhân sinh 3 ít hài hước hơn, đi sâu vào kỹ năng đua xe, khiến người xem đôi lúc mệt mỏi.

Từ năm 2014 đến nay, Hàn Hàn anh lấn sân lĩnh vực phim ảnh, từng thành công với Phi trì nhân sinh (2019, doanh thu 246 triệu USD) và Phi trì nhân sinh 2 (2024, doanh thu 470 triệu USD).

Như Anh (theo Sina)