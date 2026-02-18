Bom tấn 100 triệu USD của Ngô Kinh lép vế phòng vé

Trung Quốc"Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc", có Ngô Kinh và Lý Liên Kiệt tham gia, doanh thu kém so với các đối thủ ở rạp.

Theo thống kê của nền tảng Maoyan, trong số 6 tác phẩm phát hành ngày mùng một Tết Âm lịch (17/2), thành tích của Tiêu nhân chưa nổi bật, với 170 triệu nhân dân tệ (gần 25 triệu USD), xếp thứ tư danh sách phim ăn khách dịp này.

Hiện thành tích tốt nhất thuộc về Pegasus 3 (Phi trì nhân sinh 3, đạo diễn Hàn Hàn), với hơn 800 triệu nhân dân tệ sau hai ngày công chiếu (115 triệu USD).

Cảnh đại chiến ở phim 100 triệu USD của Ngô Kinh, Lý Liên Kiệt Trailer "Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc". Video: Weibo

Scare Out của đạo diễn Trương Nghệ Mưu thu 300 triệu tệ (hơn 43 triệu USD), tiếp đến là hoạt hình Boonie Bears: The Hidden Protector - hơn 200 triệu tệ (30 triệu USD).

Hiện, một số trang quan sát thị trường nhận định tổng doanh thu của Tiêu nhân sẽ đạt 900 triệu nhân dân tệ. Theo Next Apple, kinh phí thực hiện phim vượt 700 triệu tệ (98,3 triệu USD), phim cần thu ít nhất 1,5 tỷ nhân dân tệ (210 triệu USD) mới hòa vốn.

Tác phẩm chuyển thể truyện tranh Tiêu nhân của họa sĩ Hứa Tiên Triết, lấy bối cảnh cuối thời nhà Tùy, xoay quanh công việc của các tiêu nhân. Thời cổ đại, "Tiêu" chỉ các võ sĩ được thuê để bảo vệ, hộ tống yếu nhân. Nhân vật chính - Đao Mã (Ngô Kinh đóng) - hoạt động chủ yếu ở sa mạc, trên đường trốn truy nã của triều đình, chàng nhận nhiệm vụ hộ tống khách đến kinh thành, bị mai phục tứ phía. Phim do võ sư Viên Hòa Bình đạo diễn, còn có sự tham gia của Tạ Đình Phong, Lý Liên Kiệt, Thử Sa, Vu Thích, Trần Lệ Quân, Lý Vân Tiêu.

Tạo hình Đao Mã của Ngô Kinh. Ảnh: Weibo

Trên diễn đàn Douban, khán giả chấm Tiêu nhân 7,5/10 điểm. Theo Mtime, với hiệu ứng truyền miệng tốt, tác phẩm có khả năng "lội ngược dòng" ở phòng vé. Phần lớn người xem đồng tình phim "đã mắt từ đầu đến cuối" về cảnh hành động nhưng cách kể chuyện còn thiếu sót, khó hiểu nếu chưa đọc nguyên tác.

Nam chính của phim, Ngô Kinh, được mệnh danh Ông hoàng phòng vé Trung Quốc. Hai phim anh đóng chính dẫn đầu danh sách tác phẩm ăn khách nhất mọi thời, gồm Trường Tân Hồ và Chiến lang 2, trước khi hoạt hình Na Tra 2 soán ngôi năm 2025.

Như Anh (theo Sina)