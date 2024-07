Phim đua xe có Brad Pitt đóng chính tung teaser

Tài tử Brad Pitt vào vai tay đua nhiều kinh nghiệm Sonny Hayes, trong phim "F1" do Joe Kosinski đạo diễn.

Teaser 'F1' Teaser "F1", sẽ ra mắt toàn cầu ngày 25/6/2025. Video: FORMULA 1

Teaser ra mắt hôm 7/7, hé lộ nhân vật Sonny Haye quay lại cuộc đua công thức 1 (F1) nhiều năm sau một vụ tai nạn. Anh đảm nhận vị trí cố vấn cho tay đua Joshua Pearce (Damson Idris thủ vai) trong đội APXGP. Video lồng ghép bài We Will Rock You của ban nhạc Queen với nhiều cảnh đua xe.

Tham gia cùng Pitt và Condon còn có Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia và Samson Kayo. Phim do Jerry Bruckheimer, Brad Pitt và Lewis Hamilton - tay đua bảy lần vô địch F1 - sản xuất. Hamilton còn tham gia viết kịch bản.

Theo Variety, quá trình quay phim diễn ra tại các sự kiện đua xe ngoài đời thật, như giải đua F1 ở Anh năm 2023, cuộc đua xe thể thao Rolex 24 tại Daytona vào tháng 1. Hôm 7/7 ở Giải Grand Prix (Anh), Pitt và Idris có mặt tại nơi tổ chức thực hiện một số phân cảnh. Tài tử và bạn gái - Ines de Ramon - tay trong tay đến sự kiện.

Brad Pitt trên phim trường "F1". Ảnh: AFP

Tháng 10/2022, Brad Pitt gặp gỡ các nhà vô địch thế giới Lewis Hamilton và Max Verstappen để bàn bạc công việc. Hamilton cũng đã ký hợp đồng sản xuất bộ phim cùng Jerry Bruckheimer và Plan B, công ty của Pitt. Tài tử còn trò chuyện với Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành F1 Stefano Domenicali, một số ông chủ của đội và chủ tịch COTA Bobby Epstein để thảo luận về việc quay phim.

Tài tử cho biết thấy "choáng váng nhẹ" khi bước ra khỏi vạch xuất phát. "Thật tuyệt khi được ở đây. Đây là thời khắc của cuộc đời tôi", anh nói.

Brad Pitt, 61 tuổi, là tài tử hàng đầu Hollywood suốt ba thập niên qua. Theo The Numbers, các phim anh đóng vai chính kiếm khoảng 5 tỷ USD tại phòng vé. Ngôi sao đoạt nhiều giải uy tín như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTAs. Gần đây, anh hạn chế diễn xuất để tập trung sản xuất phim. Tài tử trải qua hai cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston (2000-2005) và Angelina Jolie (2014-2019).

Quế Chi (theo Variety, IGN)