Phim 'Cuộc chiến sinh tồn' tăng kịch tính

"Cuộc chiến sinh tồn" - đang phát độc quyền trên K+, song song lịch chiếu tại Hàn - tăng kịch tính trong màn tranh đấu giữa phe thiện và ác.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Cuộc chiến sinh tồn (The escape of the seven) là một trong những tác phẩm ăn khách của đài SBS, gồm 17 tập, đã phát đến tập 12. Theo Hancinema, tập mới nhất đạt 5,6% tỷ lệ người xem, được bàn luận nhiều trên các diễn đàn phim. Biên kịch Kim Soon Ok tăng kịch tính khi tiết lộ quá khứ của K - Shim Jun Seok (Kim Do Hoon đóng). Cuộc chiến giữa phe ác của Matthew Lee (Uhm Ki Joon) và tập đoàn Sung Chan do chủ tịch Shim Yong (Kim II Woo) cầm đầu dần bùng nổ.

Cụ thể, dẫn đầu phe thiện - Lee Hwi So - bật mí nguyên nhân cái chết của chủ tịch Bang và nữ sinh xấu số Da Mi. Kẻ đứng sau tội ác là K - Shim Jun Seok, người thừa kế duy nhất nhà tài phiệt Sung Chan.

Lúc này, Matthew Lee cũng công khai thân phận thật, hội phản diện bị đẩy vào đường cùng, buộc phải chọn về phe hắn để sống sót trước K. Nhân vật tuyên bố: "Tôi cho các người đúng 32 tiếng nữa. Phải biến tập đoàn Sung Chan thành thứ rác rưởi". Mỗi thành viên được giao nhiệm vụ riêng nhằm tiếp cận, khiến chủ tịch Shim tham chiến với Matthew.

Sáu ác nhân nhận nhiệm vụ đưa chủ tịch Shim và tập đoàn Sung Chan bước vào cuộc chiến. Ảnh: SBS

Đằng sau vỏ bọc cậu ấm, K lộ rõ bản chất man rợ, mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Hắn kết liễu những kẻ dám làm lộ bí mật của mình như Song Ji Ah hay trưởng công tố Um Ji Man, đồng thời cảnh cáo hội phản diện: "Kẻ nào dám gọi K chắc chắn phải chết".

Jun Seok hóa ác vì phát hiện mình không phải là máu mủ của chủ tịch Shim, mà là con quản gia. Min Do Hyuk mới là con ruột, hai đứa trẻ bị đánh tráo từ nhỏ. Hắn không từ thủ đoạn, muốn nhổ tận gốc "cái gai" Do Hyuk.

Biên kịch mô tả Jun Seok vừa là thế lực nguy hiểm với phe thiện Lee Hwi So, vừa là "ác mộng" của 6 phản diện, nhưng Jun Seok không thể gây loạt tội ác, nếu không có sự dung túng của chủ tịch Shim.

Năm tập còn lại, đạo diễn sẽ giải đáp các câu hỏi: Matthew Lee là ai, Kang Ki Tak có thực sự thay lòng, Do Hyuk có lấy lại danh phận thừa kế từ tay K, kết cục 6 kẻ thủ ác. Phim chiếu trên Vod App K+ (21h30) và kênh K+Cine (23h) vào thứ 6, 7 hàng tuần.

Cuộc chiến sinh tồn do Joo Dong Min đạo diễn, Kim Soon Ok chấp bút, lên sóng từ giữa tháng 9. Nội dung kể về nhóm thanh niên từ Seoul mở tiệc trên đảo Jeju, khiến một cô gái qua đời. Bảy người sống sót trở về thành phố, cố chôn vùi sự thật. Nhiều năm sau, họ làm đủ nghề như: điều hành công ty sản xuất phim, xã hội đen, giáo viên, bác sĩ. Cả nhóm bị cuốn vào loạt rắc rối, nguy hiểm tính mạng. Kẻ đứng sau thao túng màn trả thù dần lộ diện.

K là nhân vật nguy hiểm, có khả năng xoay chuyển cuộc chiến. Ảnh: SBS

Bà Trịnh Thủy Liên, Giám đốc Nội dung và các kênh K+, cho biết mua bản quyền phát độc quyền Cuộc chiến sinh tồn, song song với Hàn Quốc, nhằm phục vụ tối đa nhu cầu giải trí của khán giả Việt. Trước đó, đơn vị từng chiếu nhiều tác phẩm ăn khách châu Á như Ẩn danh 2, Khói lửa nhân gian của tôi.

"Dù khâu mua bản quyền ngày càng khó, chúng tôi nỗ lực mang đến loạt 'siêu phẩm' truyền hình, phát song song hoặc sớm hơn quốc gia khác, đảm bảo lợi ích của thuê bao. Tỷ lệ người xem nội dung Day - Date vượt trội dự án mua bản quyền khác, phần nào khích lệ chúng tôi tiếp tục thực hiện chiến lược này", bà Thủy Liên nói thêm.

Song song đó, K+ cũng đầu tư, sản xuất phim truyền hình dưới thương hiệu K+Original, đặt mục tiêu mang đến trải nghiệm tiệm cận điện ảnh, đưa giải trí trở thành trụ cột quan trọng, tương đương thể thao.

