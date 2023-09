'The Escape of the Seven' - phim đề tài báo thù gây sốt

"The Escape of the Seven" - phim đề tài báo thù của biên kịch "Penthouse" - đứng đầu rating khi phát hai tập đầu ở Hàn Quốc.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer phim 'The Escape of the Seven' Trailer phim "The Escape of the Seven", phát sóng từ ngày 15/9. Video: K+

Theo Soompi, rating The Escape of the Seven hiện đạt 6,1%, cao nhất trong các phim chiếu cùng thời điểm. Trang Naver cho biết phim nhận được sự chú ý từ khán giả từ trước khi phát sóng, với sự góp mặt của Joo Dong Min của biên kịch Kim Soon Ok - những người từng tạo ra Penthouse. Ngoài ra, việc "nữ hoàng rom-com" Hwang Jung Eum lần đầu đóng vai phản diện cũng được khán giả quan tâm. Đại diện công ty sản xuất cho biết phim có hơn 10.000 lượt đặt xem trước trên một ứng dụng ở Hàn Quốc. Theo Chosun, các quảng cáo ở cuối phim đã bán hết suất từ trước khi series lên sóng. Còn giá quảng cáo giữa phim hiện được rao bán 100 triệu won (khoảng 1,8 tỷ đồng).

Phim dẫn dắt người xem vào vụ án bí ẩn ngay từ những phút đầu. Nhóm thanh niên từ Seoul mở tiệc trên đảo Jeju, gây ra tội ác khiến một cô gái qua đời. Bảy người sống sót cuối cùng trở về thành phố, chôn vùi sự thật và tiếp tục sống. Nhiều năm sau, bảy người khi xưa giờ làm nhiều nghề khác nhau như điều hành công ty sản xuất phim, xã hội đen, giáo viên, bác sĩ. Họ cùng bị cuốn vào nhiều rắc rối, nguy hiểm đến cả tính mạng. Trong khi đó, người đứng đằng sau thao túng màn trả thù vẫn chưa lộ diện.

Hai tập đầu tập trung khắc họa nhân vật Geum Ra Hee (Hwang Jung Eum đóng), nhà sản xuất phim tham vọng. Khi còn là học sinh, cô có thai với cậu ấm nhà tài phiệt, sau đó bỏ rơi con vì bạn trai chối bỏ trách nhiệm. Sau 15 năm, khi người yêu cũ đã qua đời, cô nhận lại đứa trẻ khi xưa, với ý đồ moi tiền từ ông nội giàu có của con.

Hwang Jung Eum - diễn viên phim "She Was Pretty" - trở lại màn ảnh sau ba năm mang bầu, sinh con thứ hai. Ảnh: SBS

Bang Da Mi - con gái Geum Ra Hee - vốn đang sống hạnh phúc cùng bố mẹ nuôi ở một vùng quê. Nhận lại mẹ ruột, những tưởng bước vào cuộc sống màu hồng nhưng Da Mi lập tức rơi vào chuỗi bi kịch. Người mẹ thực dụng không vun vén tình cảm với con, chỉ lợi dụng làm công cụ moi tiền. Khi cô bé không hoàn thành nhiệm vụ, làm mếch lòng ông nội, bà ta trừng phạt con bằng bạo lực.

Ở trường, Da Mi bị bạn học bắt nạt. Cô mở lòng với Mo Ne nhưng không biết mình dần rơi vào bẫy của bạn. Vì muốn trở thành thần tượng, Mo Ne tìm cách giấu việc sinh con ngoài ý muốn ở tuổi thành niên, đổ vấy lên Da Mi.

Jung Ra El đóng Bang Da Mi - cô nữ sinh hiền lành bị người thân, bạn bè dồn ép. Ảnh: SBS

Trên diễn đàn Thequoo ở Hàn Quốc, khán giả khen phim cuốn hút, nhiều lớp lang. Koreaboo nhận xét kịch bản ngập tình tiết kịch tính, theo phong cách đặc trưng của biên kịch Kim Soon Ok, đi ngược xu hướng phim chữa lành phổ biến vài năm qua. Nhân vật cô gái mất tích ở vụ án đầu tiên chưa rõ thân phận. Bảy người liên quan vụ án cũng chưa chạm mặt nhau, đặt ra nhiều giả thiết.

Tuy nhiên, nhiều người cũng chê một số tình tiết bạo lực, thiếu nhân văn và vô lý. Chẳng hạn, khi Da Mi đến trễ buổi hẹn và khiến ông nội tức giận, mẹ cô bé đấm, tát con mình. Mẹ Da Mi để con dầm mưa, phải cấp cứu dù biết cô bé mắc bệnh tim. Một số khán giả nhận xét: "Tôi không hiểu sao một đứa trẻ lại bị đối xử như vậy. Bộ phim khiến đầu óc tôi mệt mỏi, căng thẳng".

Ngoài ra, tình tiết Mo Ne tự sinh con ở trường bị khán giả cho là thiếu thuyết phục. Nhân vật không có biểu hiện mang thai, vóc dáng thon gọn. Sau khi sinh một ngày, Mo Ne lập tức lấy lại sức khỏe, tinh thần, có mặt ở buổi casting diễn viên và được chọn.

The Escape of the Seven có tên Việt là Cuộc chiến sinh tồn, dài 17 tập, Joo Dong Min và Oh Joon Hyuk đạo diễn. Joo Dong Min cùng biên kịch Kim Soon Ok từng hợp tác trong Hoàng hậu cuối cùng (The Last Empress), Cuộc chiến thượng lưu (Penthouse). Phim quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như Hwang Jung Eum (vai Geum Ra Hee), Um Ki Joon vai Matthew Le, Lee Joon vai Min Do Hyeok.

Hà Thu